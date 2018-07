Contralínea: Funcionó la Lógica Electoral

Por Francisco Javier Villa

Todo resultó como se esperaba, los mexicanos cerraron puertas, unieron fuerzas y después de 18 años, consideraron que Andrés Manuel López Obrador merecía la oportunidad de ser presidente de la república, los millones de votantes unidos pensaron que no nos puede ir peor que con Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y que con Enrique Peña Nieto, ya que, al menos en el gobierno de EPN las cosas acabaron con la paciencia del pueblo, ya que todo exprimido, vejado, abusado y hasta insultado, en donde un país como México se muestra todo saqueado, casi, casi destruido, inmerso en la corrupción, con miles de nuevos millonarios y millones de pobres, era imposible que no reaccionara en busca de un nuevo camino y esa fue una de las razones principales por las que la gente se volcó a las urnas y decidió que AMLO debe tener esa oportunidad que “la mafia del poder” no lo dejaba llegar y ahora con la copiosa votación, inmersos en une tremenda “guerra sucia” buscaron la manera de evitar que “el Peje” lograra ese propósito que buscó durante tres candidaturas presidenciales.

Ahora con más del 50 por ciento de votos, dejó en “la lona” a Ricardo Anaya Cortes, quien se envolvió en las banderas del PAN, PRD y MC buscó la manera de conseguir pasar del segundo lugar en donde quedó, pero no pudo a pesar de sus esfuerzos y tuvo que “tragar saliva” para felicitar a López Obrador por el contundente triunfo que el pueblo mexicano le dio ayer domingo, de la misma manera lo hizo José Antonio Meade, el candidato del PRI, quien “quiso, pero no pudo” ni levantar vuelo en los 90 días de la campaña, ya que la gente, harta de lo que EPN hizo, le negó el sufragio y lo mando al tercer lugar del conteo preliminar y vale la pena señalar que fue el primero en reconocer su derrota electoral, pidiéndole al nuevo presidente virtual que no abandone a su pueblo y lo felicitó por esta victoria histórica.

Ahora, de nuevo la alternancia aparece como opción de mejorar las condiciones, ojala que AMLO cumpla acabar con la corrupción, en Nayarit tendrá como aliados en el Senado de la República a tres nayaritas de cepa como el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, Cora Cecilia Pinedo y Gloria Núñez Sánchez y en la Cámara Federal de Diputados a Pavel Jarero, Mirtha Villalvazo y Geraldine Ponce.

La cuestión aquí es que para AMLO acabar con la pobreza será una verdadera proeza, ya que somos muchos los que hemos sido vapuleados y minados de los recursos familiares, pues el costo que deja EPN a todos los mexicanos más pobres de lo que nos dejó Fox y Calderón, razón por la que tendrá que buscar la manera de que su sexenio sea el que todos esperamos.

Hablando del vecino Puerto Vallarta y el estado de Jalisco, tenemos que allá no hubo efecto López Obrador, ya que en el estado tendrá un gobernador del Movimiento Ciudadano con el triunfo de Enrique Alfaro, y toda la zona metropolitana, ya que el MC ganó todas las presidencias municipales, tanto en Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y más se vistieron de naranja, y la cosa se le puso “negra” a los de Morena, que se quedaron incrédulos con el resultado dominical electoral.

Mientras tanto acá en Puerto Vallarta las cosas se “apretaron” entre el MC y Morena, pero se dice que la ventaja que tiene Arturo Dávalos Peña ya es irreversible y que “volverá a repetir” como presidente municipal, así las cosas en ese dato, al que no le fue nada bien fue a Arturo Guerrero, mejor conocido como “El Mochilas” se habla que ya le pusieron “una zapatería” y se va a dedicar a atenderla los siguientes tres años, César Abarca se dice que puede ser el virtual diputado por el V Distrito, ese es el pronóstico, pero vamos a esperar los resultados de un PREP que está más lento que una tortuga.

Mejor vamos a hablar del Mundial 2018, hoy por la mañana nuestra selección de fútbol se las verá a los de la selección de Brasil, y la gran mayoría de los que siguen este torneo mundial señalan que México no podrá con los brasileños y no llegará al 5° partido en un mundial de fútbol, pero muchos también creen en los mexicanos y que pudiera “dar el campanazo” derrotando a la “verde amarela” y puede ser, ya que México le ha dado “buenos coscorrones” a los sudamericanos y todo puede suceder.