Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Por desconocimiento de la ley, Nayarit anda de cabeza; la desaparición de poderes está configurada y será en primera instancia el secretario general de gobierno Aníbal Montenegro Ibarra quien quede como gobernador, antes de que Congreso del Estado designe al Dr. Polo Domínguez para terminar el periodo. En ese tenor, agrego que al presidente del Congreso local le fue bien porque hay muchísimas evidencias de su participación abierta en eventos electorales de la Alianza por México al Frente, el problema es que los imperativos legales lo obligan a meterle pial y mangana a su propio sobrino Toñito, con el cual habría amarrado la candidatura para gobernador del 21; Polo no puede hacer caso omiso a la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, porque entonces el perjudicado sería él; tiene que entrarle derechito, sin saber lo que sigue después. Por ahí nos enteramos que los abogados del PRI andan moviendo el proceso penal contra Toño Echevarría, por admitir que los narcos le metieron dinero a la campaña para Gobernador de su hijo; la PGR que le estaba haciendo al tío Lolo, finalmente desempolvó los autos y en unos días emitirá un dictamen que seguramente complica el panorama político del jefe del poder ejecutivo estatal, quien baila con la más fea por tener asesores infantiles como Arturo Guerrero, el flamante director estatal del DIF, el que abiertamente anda o anduvo repartiendo despensas para que apoyaran a los candidatos que hacen fórmula con Ricardo Anaya. El mismo error habría cometido la presidenta del DIF Municipal de Tepic, la señora Irene Najar, a quien, si le va bien, sale del cargo y es sustituida por otra persona; la información que circula en las redes sociales, forma parte del escándalo en el que se halla inmersa la mamá de Toñito, Doña Martha Elena, misma que a mediados de la semana, anduvo repartiendo en el Aguacate, cientos de tarjetas UBE, con la promesa de meterles en diciembre próximo, mil 500 pesos, siempre y cuando voten por el candidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya. Cuestión que se complica, pues si este no llega a la presidencia de la República, habrá miles de demandas penales para exigir el pago comprometido. Y mientras sean peras o manzanas, la delincuencia en Tepic opera a sus anchas, como si en nuestra capital no existiera policía municipal o su director Betancourt anda en todo menos en misa. La gente de las colonias no sabe qué hacer ante la ola de robos y el incremento del consumo de drogas que ya hace estragos también entre los niños, cosa que debería tener preocupado al primer munícipe perredista, para pensar en nombrar de inmediato a un nuevo director policíaco que componga el barco descompuesto por David Guerrero Castellón. La plaza se calienta a niveles muy peligrosos y si Castellón no pone orden dentro de los mandos policiacos, la delincuencia se apodera de las calles con los resultados que todo mundo conoce: ejecuciones, robos, violaciones, extorsiones, secuestros, asaltos, etcétera. El maestro Castellón ya sabe quién puede con el paquete y debe de nombrarlo antes de que salga a la luz pública una información muy comprometedora. Las acciones emprendidas por la dirigencia estatal del PRI, a cuya cabeza se encuentra el licenciado Enrique Díaz, son dignas de reconocerse, cuando todos creíamos que el tricolor no tenía pies ni cabeza; atinado que esté al frente del jurídico mi amigo Carlos Ramírez y no El Bachis Lomelí Madrigal, especialista en dejarse caer durante los pleitos. Sobre la marcha vuelven por sus fueros los muchachos del PRI, en tanto los que pronosticaban huesos viejos, ven con asombro que los muertos que mataron, gozan de cabal salud. A primeras horas del próximo lunes, los cimientos del presente gobierno, gane quien gane, presentarán severas cuarteaduras y todo por dejar para mañana lo que pudieron hacer hoy. Buen futuro para Aníbal y Polo, pero malo para quien llegó al poder con el apoyo mayoritario del pueblo; pagan justos por pecadores, aunque desde luego lo que escribimos pudiera terminar en el cesto de la especulación pura, como el rumor de que Edgar Veytia, preso en Nueva York bajo la modalidad de arraigo domiciliario, regrese a Nayarit para reclamar su puesto como Fiscal General por nueve años, habida cuenta que él no renunció ni tiene nada en contra que le impida reclamar un poder que le dieron los diputados del Congreso local…PALESTRAZO: el reparto de despensas por votos comprueba que la pobreza extremas es real en Nayarit como en el estado de Morelos; la gente con hambre quiere saciarla hoy y mañana será otro día; gane quien gane, obligado será enclavar en las plazas públicas de los pueblos, un comedor donde nos maten el hambre a ricos y pobres.