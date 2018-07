SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

En efecto se dio la fiesta cívica, la fiesta del voto, la fiesta del Pueblo, donde se ahora el hartazgo como siempre la ciudadanía, como única oportunidad DA el castigo hacia los opresores, hacia quien considera que ha sido abusado, maltratado, denigrado y NO, escuchado, atendido menos solucionado su problema o su pretensión, alguien dijo “El horno no está para bollos” y es tiempo de cobrárnosla, de darles una de muchas que nos han hecho y, así es vamos a esperar los resultados oficiales, para saber quién gana y quien pierde, aunque los ciudadanos tendremos que levantarnos hoy lunes e iniciar la semana trabajando, normalmente con el sabor del triunfo o la derrota de nuestros GALLOS, con la cabeza alta o con el pico caído……..ANTONIO ECHEVARRÍA GARCIA. Como Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, su señora Esposa Luisa y su señora Madre, también ejercieron su derecho a emitir su sufragio en las urnas, votando por sus candidatos a Presidente de la República Mexicana, Senador y Diputados Federales, algo que sin duda mostró e impuso, para que los demás hicieran su ejercicio democrático, así pues la jornada electoral de ayer domingo…….GLORIA NÚÑEZ quien fuera Candidata a Senadora por El Frente Por México, una de las cuales desde el inicio de la campaña REMONTÓ y la aceptación de los habitantes de nuestra Entidad Federativa, Gloria hizo una exhausta forma, que le redituó la simpatía por todos los Municipios que recorrió y NADA, más que decir Hoy, será la definitiva de su resultado favorable a su pretensión, de estar en la cámara de Senadores o seguir en la Administración Municipal de Compostela……..LESLIE OROZCO Candidata del Verde Ecologista, alguien que le batalló duro y macizo SIN recursos para hacer CAMPAÑA, nada ni para una calca, cosa que no le permitió desarrollar sus ideas, mucho menos sus ímpetus en propuestas y las reuniones tan necesarias en lo que se debe hacer durante, la búsqueda del voto, también votó acompañada de sus Padres María De Los Ángeles Verdín Berúmen y Pedro Orozco Álvarez, la lucha le hizo como pudo y a esperar los resultados de la Diputación Federal del PVEM……..JOSÉ GÓMEZ del PRI, muy activo durante su campaña no escatimó tiempo, días ni mínimo detalle para estar vigente, presente y con la gente, tuvo encuentros directos y permanentes, recorrió todos los poblados, comunidades y lugares del tercer distrito, hizo su proselitismo a conciencia, sólo hay que ver los números de votos a su favor para saber si triunfó o debe seguir adelante, hasta lograr su cometido……….EL JAGUAR RUGIÓ. Y todo el distrito lo escuchó, su experiencia, su estructura y su equipo, mostraron fortaleza y dedicación por lograr llegar a la Diputación Federal, de la tierra que le vio nacer y ser Presidente Municipal en dos ocasiones, lo que le dio confianza de llegar a la cámara de diputados en donde, sabe que puede echar la mano a su actual Presidente Municipal, Jaime Cuevas, para que Bahía se desarrolle más y mejor en beneficio de la ciudadanía………RETARDO Y MOLESTIA EN EL PROCESO ELECTORAL. Muchas caras de desesperación porque, en algunas casillas se instalaron hasta las 9 o más tarde, la renegadora de los votantes, PUES les retardaban para irse a trabajar, muchos madrugaron para ser los primeros y NO, se tuvieron que esperar y muchos se fueron, PERO no fue culpa del INE, los que incumplieron fueron los mismos ciudadanos que fueran capacitados para estar en la casilla y NO, se presentaron como fue su obligación, así que la falla fue de quienes iban a estar al pendiente de la votación.