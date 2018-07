SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García.

EN BAHÍA GANÓ MIRTHA VILLALVAZO COMO ELLA CONFIÓ EN HACERLO

Dejando en la zaga a los preferidos “supuestamente” al grado de descalificarla, los ACARREOS, fueron de parte de los que se decían ganadores y en la contienda pareja, sin embargo la GENTE, aprovechó el viaje y VOTÓ por la mujer VALIENTE, que de igual muchos le criticaron, por andar SOLA, cosa que le sirvió a los intereses de MIRTHA, lo que la hizo una GANADORA sin competencia porque simple y llanamente arrasó y barrió con sus oponentes políticos, quienes su asombro no tenía límites al saber los resultados, PERO, bueno ahora a cumplir lo que prometió y se comprometió con la ciudadanía del TERCER DISTRITO, llega la hora de hacer valer y hacerse valer, MIRTHA es por hoy una Legisladora Electa………LA FUGA DE CHAVITA EN BAHÍA PONE DE CABEZA A LA AUTORIDAD. Si bien hay o no una orden de aprehensión, de hace tiempo o en la actualidad, HAY muchas dudas al respecto, porque de una falta administrativa, pasó a ser Evasión de Reos, LO RARO del asunto es que, de una manera GROTESCA, es detenido por echar relajo en vía pública COSA, que cientos de habitantes lo hacen cotidianamente y nunca son molestados por los uniformados, menos levantados, apresados o llevados a la cárcel para ponerlos tras las rejas, LA MAFIA de policías municipales, se SIENTE, porque para salir hay que abrir la reja, pasar por varios puntos de seguridad y en este caso haberse quedado DORMIDOS los policías………..CARRO COMPLETO SE LLEVÓ MORENA CAUSANDO FUROR, SORPRESA Y ALEGRÍA. De esta manera sus contrincantes al saberse perdidos en la elección, MEADE, ANAYA Y BRONCO, aceptaron al unísono, que el ganador fue Andrés Manuel López Obrador, AMLO, cosa que ya estaba prevista y hasta cierto punto aceptable, AUNQUE, sin dejar de hacer su lucha, PERO, lo que ha estado y sigue estando es la SORPRESA de que se llevó la mayoría de las Diputaciones Federales, Senadurías y por supuesto la GRANDE, esto da una certeza del hartazgo y la forma de CASTIGO hacia los sistemas de Ayer y Hoy, porque El PAN Y PRI, no han sabido capitalizar sus propuestas, con las promesas y que al final en ESO, quedan y NO resuelven nada, por lo tanto la cara de Felicidad, impacto y Esperanza están puestas en los nuevos que MANDARÁN y harán LEYES, para el mejoramiento del Pueblo de México, ni modo que DIGAN es que somos minoría, no tengo a los Diputados ni Senadores de mi parte, YA hay todo para hacer un buen papel de MORENA………CAIGA QUIEN CAIGA Y EL DIRECTOR DE LA POLICÍA DE BAHÍA EN TEPIC. Estas fueron las palabras del Presidente Municipal de Bahía de Banderas, El Galeno Jaime Alonso Cuevas Tello, “Tenemos a dos elementos BAJO INVESTIGACIÓN, por la fuga de Chava Macías, alguien que tiene, su pasado afín al escándalo” PERO, ahora es un enigma sus paradero, aparte del delito cometido al EVADIRSE, del nuevo edificio que ha sido acondicionado como Cuartel General de la Policía Municipal en Valle de Banderas, DONDE, de igual manera NO hay cámaras de Vigilancia, RARO, porque si es un recinto policial, lo primero que debe instalarse es precisamente los implementos que vayan dirigidos a la VIGILANCIA INTERNA, pues imaginemos un asesinato o connato de violencia NADIE se dará cuenta de los acontecimientos, hasta que haya funestos resultados y AHÍ si habrá graves consecuencias para las autoridades, hay todo un EMBROLLO y nadie sabe, nadie supo, los polis no hablan, se protegen unos a otros, por supuesto que hay culpables e inocentes, PERO las investigaciones DARÁN con él o los responsables, MIENTRAS Ricardo Guerra, declara ante la AEI en Tepic y los mandos acá en Bahía se hacen bolas y no encuentran el hilo de la madeja……… ARTURO DÁVALOS PEÑA SE UNGE COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA. De una manera clara y precisa los ciudadanos de nuestro colindante Municipio GANÓ mediante el VOTO, que se dio el día Domingo pasado, el Ingeniero se impuso contra sus once contrincantes políticos y dio muestra de cómo se hace proselitismo, tanto para hacer campaña, como ganar y como para ser parte integral de la ciudadanía, donde compacta su hablar con el trabajar, en beneficio de los VALLARTENSES, por ello, ya hay primer edil electo y a recibir su constancia de mayoría, para recorrer de nuevo, para dar las gracias porque le depositaron de nueva cuenta su confianza, los habitantes de este importante Puerto a Nivel Nacional y pues las congratulaciones de parte, de su equipo de campaña y sus más intensos colaboradores de ayer, hoy también estarán muy cerca de ARTURO DAVALOS