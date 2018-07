SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

DIPUTADOS SESIONARÁN EN ACAPONETA EN LA PRÓXIMA SEMANA

Así es se ha dado a conocer que, la actual Legislatura, encabezada por POLO DOMÍNGUEZ y las fracciones parlamentarias, trasladarán su poder hasta la Ciudad de Las Gardenias ( y varios gardeniones en la actualidad) para conmemorar el CENTENARIO del Bardo Nayarita ALÍ CHUMACERO y de esta forma hacer una presencia como Diputados y a la vez para conocer la problemática, que aqueje en el vecino Municipio del Norte de Nayarit, por lo tanto haremos lo posible por cubrir este importante acontecimiento, PUES, por primera vez en la Historia, LOS LEGISLADORES, se han dado sus vueltas por varios Municipios de nuestra Entidad Federativa, para atender, escuchar, analizar y aprobar alguna reforma que vaya en beneficio de los habitantes que han visitado y SABER de viva coz las necesidades de la gente………ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA EN JALA E IXTLÁN. Donde hizo una situación añeja REALIDAD, pues entregó Escrituras a 5 mil beneficiarios, los cuales agradecieron de corazón, algunos lloraron y otros manifestaron sus GRACIAS, con gesto de humildad y sinceridad, DONDE, es lo primordial contar con su documentación, que legalmente los hace propietarios, de sus viviendas, NO cabe duda que cuando se quiere se puede y por si esto fuese poco el MANDATARIO NAYARITA, en JALA, visitó el Centro de Salud donde acompañado del Presidente Carlos Carrillo, estuvieron analizando y revisando los desperfectos que tiene y a la voz de YA, será remodelado y se le invierta lo necesario para que sea funcional en beneficio de toda la población, de esta manera AEG, durante su gira por la zona sur de Nayarit, ve, revisa y autoriza mejoras, así que le siga por toda nuestra geografía, dijeron varios de los que estuvieron presentes en los eventos……….LA ESPERANZA DE VIDA EN EL DIF BAHÍA SIGUE AVANTE. Se le observa a la señora ANA ESPERANZA BERUMEN DE CUEVAS, su empeño y forma de servir a los más desprotegidos en Bahía de Banderas, niños del CENDI fueron despedidos para que prosigan sus estudios de Primaria donde se les deseó y dedicó un mensaje para que prosigan con su Educación en el nivel siguiente, los más vulnerables como los de setenta y más, recibieron el apoyo directo bajo el slogan “ DIF BAHÍA UNA ESPERANZA” aparte otro programas de beneficio social, que están pendientes y que en estos días venideros, serán entregados con la calidad humana de siempre y con ese gesto de bondad que le caracteriza a la Presidenta del DIF BAHÍA…………GOLPES MEDIÁTICOS DESPUES DE LAS ELECCIONES. Todos esperaban o se daban cuenta que el aspirante a la Presidencia de México, ERA un hecho su llegada mediante el voto de los MEXICANOS, sin embargo el arrastre y la oportunidad de llevarse CARRO COMPLETO, nadie la vislumbró, menos acarició esa posibilidad, PERO, quienes OPERARON y bastante MAL por cierto, los números y los gastos quedaron muy por encima de lo que de igual manera se esperaba y VARIOS, se elevaron al grado tal de hacer GASTOS muy elevados y HOY, no les cuadra andan desesperados buscando facturas y notas por doquier, CUANDO ni GASOLINA, suficiente entregaron a sus “ Equipos, simpatizantes, empleados o simple y llanamente a los voluntarios” la derrota fue estrepitosa y no alcanzan a cubrir todo el desvío de recurso humano, vehicular y sobre todo económico” están encerrados sacando cuentas y mostrando lo PENDEJOS, que fueron y LARGOS, los reclamos no se han esperado y como cascada surgen los llamados GOLPES MEDIÁTICOS”………..BACHEO Y EMPEDRADO CONTINÚA EN TEPIC. La sagaz Jefa de Prensa, LUCHY NARVAEZ, no ha cejado en su empeño porque los trabajos y eventos que realiza la administración CASTELLONISTA, de inmediato las sube a las Redes Sociales y en los medios escritos o sea en Prensa Escrita, Radio y Televisión, por lo tanto la capacidad de la licenciada es manifiesta en este menester, NO, así para acelerar los trámites y que la RAZA, tenga otra opción de hacer efectivo sus servicios a la hora de percibir lo pactado por convenios, sin EMBARGO LUCHY, se hace como que hace y si hace, su labor en beneficio de su patrón, por lo que hay obra de imagen, beneficio, el que los peatones y vehículos circulen en mejores condiciones, por Barrios y Colonias, sin dejar de contar el BOMBARDEADO Centro de la Ciudad Capital TEPIC.