SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

SE VAN CINCO PARTIDOS POLÍTICOS HABRÁ MENOS GASTO Y ESE A DONDE IRÁ A PARAR?

Definitivamente que hay tristeza y la algarabía acabó así como los Simuladores y vividores del sistema que tanto critican y de ahí han vivido por muchas décadas, dieran por ahí AL PARECER, pierden sus registro el PRD, PES, PVEM, MC Y PANAL, que quieren decir Partido de la Revolución Democrática, Alianza Social, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Alianza Nacional, ESTO, para variar pusieron e impusieron a varios Presidentes Municipales, Diputados locales y Federales, aparte de los plurinominales o sea, se les acabó a MUCH@S, recibir dinero sin hacer nada, tan solo por ser amigas, queridas, esposas, sobrinos o hijos, bueno hasta comadres con derechos, TODO un dineral del cual a ver si, nos dan a conocer que se hará con él o será aplicado en favor de los mismos pero, con otras siglas o rubros……….RENUNCIARON O RENUNCIADOS EL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE LA POLICÍA EN BAHÍA. Algo que se ha convertido más que una preocupación, AHORA es simple Chisme y Suposiciones, gentes ajenas y hasta uno que otro dizque COMUNICADOR O PERIODISTA, SEDICENTE, cuando le conviene y cuando no, no, BUENO, el asunto es que Ricardo Guerra y Job el licenciado, fueron puestos de patitas en la calle, porque simple y llanamente NO, había una verdadera SEGURIDAD, ni en las zonas turísticas, Centro o Sierra de Bahía, los asaltos, robos, abusos y pésima IMAGEN de los uniformados ya rayaba en los absurdo, el vaso que derramó y fue la causante de DESPEDIR a este par, fue la Evasión, Huida, Sacada o Dejar, escapar a un detenido, aunque haya sido de carácter administrativo hubo falla, falta e irresponsabilidad, como resultado, el despido, por lo cual CHAVA MACÍAS, está según sus parientes bien en algún lugar, incluso se habla que esta situación se hizo para hacerlo POLÍTICO, sin embargo las cosas no salieron bien y ahí están las consecuencias, DOS sin trabajo, un evadido y un nuevo responsable de la Dirección de la Policía Municipal, alguien que NO sabe, pero que se enseñará y la mano férrea del Jefe de Gobierno Municipal JAIME CUEVAS TELLO, que no le quedó de otra más que hacer valer su autoridad y lograr recuperar la confianza de su PUEBLO ante los hechos …………GLORIA LA SENADORA NUÑEZ, PUEDE SI QUIERE REGRESAR ESTOS MESES A LA PRESIDENCIA. Muchos son los que se preocupan y se quiebran en opiniones tan banales como sus palabras, sobre la situación que rodea a la que ocupara un espacio en el Senado, la CUESTIÓN es llevar el morbo y hacer chillar la mosca, en el sentido de que SI, descansará dentro del Municipio, fuera en el Estado, en el País o en el extranjero la joven mujer que logró llegar, aun así con todo y su embarazo, lo SUPO desde el principio y se mantuvo firme con entusiasmo, calidad y capacidad para lograr su cometido para valorar su estructura y aceptación de la gente de su pueblo como de nuestra geografía Nayarita, BIEN, pues lo pretensos y seguros contrincantes, se les queman las HABAS, por saber si regresa a su cargo, de Primera autoridad en el Municipio de Compostela o se espera cuestión de 3 meses para tomar su cargo en el Senado en Septiembre próximo, PERO será decisión propia de ELLA, así que a esperar…………OPERATIVO MOTOLOCOS ABARCA REVISIONES EXHAUSTIVAS Y REGLAMENTACION DE LOS CONDUCTORES Y SUS CABALLOS DE ACERO. Algo que les causa molestia y mal sabor de boca es ser RETENIDOS, en sus motocicletas no tan solo con utilizar casco, sino también portar placas de circulación, licencia para conducir los llamados caballos de acero, que estén vigentes tanto la licencia, como placas, que el o los acompañantes también traigan casco, no solo el conductor, la capacidad de los que pueden cargar, pues se dan casos que toda una familia de hasta cinco van unos volando los pies y parte trasera de su cuerpo, por ir todos en una frágil unidad como son las motos, el que NO, anden con escapes ruidosos en exceso de velocidad, PUES, baste y sobre hacer un recuento de los accidentes y fatales muertes como resultados por irresponsabilidad propia o ajena, PERO la autoridad se está haciendo presente y haciendo vigencia la legalidad para poner orden.