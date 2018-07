SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA TRAE ENTRE CEJA Y CEJA A VARIOS DE LOS QUE NO AGARRARON LA CURVA BIEN

A lo que se tienen varios nombres según los que han hecho correr dentro de Palacio de Gobierno, algunos muy cercanos y otros NO tanto, pero que se mencionan, ROCO, el que es su amigo desde la infancia y es el encargado de AVANZADA, dentro de los otros es el mismo Fiscal Petronilo Díaz, el Secretario General de Gobierno Jorge Aníbal Montenegro, actual Secretario General De Gobierno, el actual Tesorero de Finanzas Estatal, CHUMACERO, de igual manera Javier Herrera Valles, quien desde que entró no ha podido con el cargo de brindar mucho menos blindar la SEGURIDAD, ocasionando con ello la incertidumbre y desconfianza INCLUSO en las mismas filas de la AEI, PEP Y PE, otros se me escapan, pero mañana los mencionaré, estos no agarraron la CURVA bien y se fueron de paso, teniendo en consecuencia, el malestar ciudadano y la encabritada del Jefe del Poder del Ejecutivo……….EL CABALLERO DE LA POLÍTICA, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO. La sorpresa para muchos que le creyeron en la Lona, ahora resulta que es uno de los que podría tomar el control en el Estado, por sus formas de llevar las cosas a un terreno, de cordialidad, mesura y capacidad, de tal situación que también podría ser tomado en cuenta para ser el que busque la GUBERNATURA, de nuestra Entidad Federativa, por la simple y sencilla razón de que cuenta con la cercana amistad del Presidente de la República Mexicana ELECTO AMLO, lo que son las vueltas que tiene la VIDA, mientras muchos ni se dignaban a saludarlo es TIEMPO, que le están felicitando y poniéndose a sus órdenes, otros tantos más, se dicen muy sus amigos y los que nunca faltan, los SIMULADORES en todos los sentidos, PERO bueno el hoy Senador, conoce muy bien a su GENTE………JUAN GONZÁLEZ EN BREVE ENTREGARÁ LA ESTAFETA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN BADEBA. En una forma por demás rápida el encargado del despacho de la Dirección policial, que dejara acéfala RICARDO GUERRA, por motivos de una FUGA o AYUDA, total que en forma abierta el funcionario Municipal que también es Secretario Técnico del Ayuntamiento o Jefe del Gabinete, aclaró “YA en unos días vendrá quien se encargará de la Dirección, yo entre por unos días para que hubiese una figura y mando, verás” aunque NO dijo quien ni de donde si de Guadalajara o de Tepic, el que se encargará de la Seguridad de los habitantes de Bahía de Banderas………REGRESA LA DAMA DE LA POLÍTICA A DAR LAS GRACIAS. De esta manera GLORIA NUÑEZ, aunque tenga lo más maravilloso que pueda tener la mujer el EMBARAZO, la hoy Senadora electa, regresará a visitar, estrechar y a platicar con los que un día le dijeron que contara con ellos, en agradecimiento GLORIA LA SENADORA, estará cumpliendo una promesa de campaña y RECUERDO, en ROSABLANCA Municipio de Jala, cuando la chaparrita y muy jovial candidata (en ese tiempo) un señor de una tienda le dijo, “Si volviste, te acuerdas, de la fiesta que te hicimos, te hicimos una comida y con la banda, volverás cuando seas Senadora, a lo que rápidamente contentó como chingados no, si les estoy pidiendo de nuevo su voto es porque les cumplí como Diputada Federal con el puente o no y ahora volveré con otro cargo y otra responsabilidad, les apoyaré con la introducción del Agua Potable, van a ver y aquí está de testigo RAMÓN o sea YO, Y PUES SÍ volverá por segunda ocasión con nuevo cargo……….QUE PASA EN TRÁNSITO MUNICIPAL DE BADEBA? Ayer. Que fuimos a saludar al titular PEDRO BAÑOS GARCÍA. Hubo gente que molesta respingaba y entre dientes decía “ Uy esto está mal, ya no hay una atención ni solución como hace unos meses, otros no esto no vale madre, un señor de Mezcales nombre que mal están quedando, ME acerqué y les pregunte Disculpen cuál es la molestia, “poss tengo dese las 9 de la mañana esperando un trámite para liberar mi motocicleta y tardan horas, que por un requisito y otro porqué, no dicen cuales son en total y no nos traigan vuelta y vuelta, tengo viniendo desde el Lunes y es hora que no, me regresan mi carro, que porque no hay forma de hacer que lo hagan porque no está engorrado, engomado o endosado, no sé, ya hasta se me olvido, chihuahua ya pagué los daños, pero que la plataforma o chasis, aber qué y solo me dicen, espérese y espérese, oiga yo trabajo mis tierras de ahí vivo y por andar aquí no he hecho nada, señora y usted porqué está aquí, vengo a ver si me rebajan una multa para poder sacar mi vehículo del corralón y NADA, que con el Presidente, que solo él puede hacerlo nadie más, entonces para qué tienen Director, pos mejor que cambien la oficina de tránsito a la Presidencia y allá vemos todo esto NO, dan un buen servicio, ni resuelven nada que pasa aquí”