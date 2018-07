ATISBANDO EN LA BAHIA

Las Trece Propuestas de AMLO

Por: Roberto Cervantes Flores

Sin duda alguna las primeras propuestas de Andrés Manuel López Obrador ahora en calidad de presidente electo (le dicen virtual presidente, debido a que el Instituto Nacional Electoral) no le ha entregado su constancia que lo acreditará así, como presidente electo.

Sus propuestas aunque mejor planteadas y más enfocadas a la realidad, no distan mucho, sin embargo, de las propuestas que realizó como candidato.

Mis tres lectores deben saber que estos pequeños, grandes detalles, permiten a los mexicanos esbozar la esperanza fundada, de que realmente se encuentra en puerta una transformación para bien del país.

Y es que a pesar de que AMLO registró una votación a su favor histórica, -nunca antes vista en la historia política de la Nación-, sus mismos seguidores seguramente mantienen vigentes dudas, de que realmente cumplirá sus compromisos establecidos en campaña, en los que matizó durante 12 años.

Ahora no se trata de aquél López Obrador que cada día era sujeto del escarnio perpetrado sobre su entonces desgastada figura, por parte del perverso duopolio que representan las dos grandes empresas de televisión abierta en nuestro país, televisa y televisión azteca.

Al presente, todo mundo se le cuadró, simple y llanamente, por el arrollador apoyo con el que AMLO llega a la presidencia de la república, esto sucedió, de hecho, el mismo día de la jornada electoral.

Veamos mis tres lectores entonces, sus primeras 13 propuestas como presidente electo.

AMLO Propone:

1.- Ley Reglamentaria Sobre salarios máximos.

2.- Creación de la Secretaría de Seguridad Pública.

3.- Abolición de fueros y privilegios.

4.- Nuevos delitos graves.

5.- Presupuesto y ley de ingresos.

6.- Trasladar Estado Mayor a la secretaría de la defensa nacional.

7.- Revocar decretos sobre privatización del agua.

8.- Revocar leyes de la reforma educativa.

9.- Incorporar el artículo 3º Constitucional, al derecho a la educación superior.

10.- Revocación de mandato.

11.- Quitar trabas para la consulta popular.

12.- Reformas sobre aumento al salario mínimo en la frontera.

13.- Ajustar la administración al plan de austeridad.

Podríamos aquí mismo intentar puntualizar en las propuestas más importantes de las trece apenas mencionadas, no obstante, ello es imposible, pues todas y cada una son fundamentales, sobre todo porque pretenden iniciar con una verdadera transformación de nuestro querido, sufrido y aguantador México.

Y, como era de esperarse, nadie se ha pronunciado en contra, pese a que estos ajustes al sistema de nuestro país afectan enormes intereses, otra vez, debido a la gran fuerza con la que llega AMLO, cimentada, justamente, en la real soberanía Nacional, dicho en palabras más sencillas, con el decidido apoyo del pueblo.

Grilla Política: Paralelo a la transformación del país, en el estado de Nayarit también se registrará fuertes cambios ordenados por AMLO y ejecutados por una persona honorable como lo es el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, coordinador de delegaciones federales en la entidad Cora… Gracias por sus comentarios a robert120777@gmail.com o al 3221604972