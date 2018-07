Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Muy Raro el Asunto de “Chavita” Macías

Son más de 15 los días en los que el ex regidor y vecino de Palma Real, Salvador Macías Valdez anda o está desaparecido, más de una quincena en la que sus familiares están al pendiente de las noticias que surjan en torno a su presunta “fuga” de la cárcel preventiva municipal que se ubica en Valle de Banderas, como que dicha “desaparición” ya se alargó, mientras que su familia no sabe de su paradero, complicándose la situación con el deceso de su abuelo, dicen sus familiares debido a que “Chavita” no aparece, además que su mamá permanece angustiada por no saber de él y uno de sus hermanos está enfermo por la misma razón.

Mucha gente nos acusa a los que ejercemos el periodismo, (en cualquiera de sus formas) que no informamos al respecto, que estamos ocultando la noticia y el seguimiento que se da por parte de las autoridades, pero como podemos informar algo, si no sabemos mucho al respecto, bueno al menos yo, que “Chavita” es mi amigo desde hace muchos años, mucho antes de que fuera regidor y soy uno de los más interesados en saber qué es lo que realmente pasó esa noche del viernes 29 de junio, ya que según los enterados Salvador se avivó y “se les peló” a los custodios, los que según eso acababan de ser contratados y por lo mismo “estaban muy verdes” para custodiar a los pocos presos que se encontraban en las celdas de la municipal en la cabecera municipal, hasta ahí la información fue escueta y sin mucho sustento.

Al día siguiente, cuando sus familiares fueron a pagar la multa administrativa, ya que a “Chavita” lo detuvo la municipal, según eso porque fue acusado por un funcionario del ayuntamiento y que los policías, así de buenas a primeras, lo detuvieron y se lo llevaron a la cárcel, no hubo información al ministerio público, los preventivos se creyeron ministeriales o sea que lo detuvieron porque así se los ordenó un funcionario, detención irregular y a todas luces ilegal, que el director de la DSPM, en ese entonces Ricardo Guerra, ni siquiera supo por estar en un evento oficial en la zona de Bucerías y cuando se enteró las cosas ya estaban “calientitas”, razón por la que los familiares no encontraron a su pariente en las celdas, simplemente les avisaron que “se había escapado”, que alguien lo había ayudado a salir furtivamente, puesto que “Chavita” ya se la estaba pasando bien con los custodios, dicen que hasta los invitó a cenar, creando confianza en el ambiente, razón, según las declaraciones de los custodios, que al recluso lo sacaron de la celda y lo dejaron que anduviera libremente fuera de las rejas con candado, y que en el lugar que lo tuvieron a resguardo no tenía candado, no había cámaras de vigilancia y que “en un descuido, se les peló”, cuando se dieron cuenta avisaron a sus superiores quienes “se movieron” para buscarlo, pero ya no lo encontraron.

Han surgido muchas versiones, de que “Chavita” se fue a refugiar en el vecino Puerto Vallarta, otros que se fue hasta Tomatlán, algunos dijeron que se fue hasta Colima, pero la verdad nadie sabe para dónde se fue a esconder, y hasta hoy viernes 13, aseguran que ya lo tiene cercado la Fiscalía nayarita y los de Jalisco, pero son simples versiones que no han sido confirmadas.

De ser verdad que Salvador Macías Valdez “se escapó”, nadie se explica por qué no se ha comunicado con sus papás, o con alguno de sus familiares, dos semanas son muchas y demasiados días, la angustia de sus familiares ya cobró una vida, pues dicen que el fallecimiento de su abuelo fue por esa razón de no “dar señales de vida”, y nadie se cree en un mensaje que se hizo a través del WhatsApp en donde se escribió que está bien, que se encuentra en el estado de Jalisco, que andaba buscando, junto con un abogado, un Amparo Federal para presentarse ante la justicia, que estaba arrepentido de haber hecho, lo que hizo.

La cuestión aquí es que la situación está “al rojo vivo” que le ha costado la chamba al director y al subdirector de seguridad pública municipal y en donde sus familiares están haciendo presión para que aparezca, ya han hecho plantones en las oficinas de la DSPM y las afueras de la Presidencia Municipal, amenazando en bloquear el paso y la circulación de la carretera federal 200, motivando a la vez que renunciara el titular del departamento jurídico del ayuntamiento de Bahía de Banderas.

Sabemos que “Chavita” siempre ha sido un joven inquieto, que ha tenido problemas personales, pero es un muchacho hiperactivo, que últimamente se ha dedicado a gestionar asuntos de mucha gente ante la autoridad municipal y estatal, si se escapó pudo haber sido un impulso juvenil, ya que alguien le comentó que tenía una orden de aprehensión girada por un juez de lo familiar y “se le hizo fácil” fugarse de la cárcel preventiva, aunque se asegura que ni siquiera existe tan mentada orden de aprehensión, que es simplemente una orden de presentación según eso por problemas con su última esposa, sólo ellos saben de eso, al menos yo, no sé qué pasó por la mente de Macías Valdez, si es verdad que se fugó de la preventiva.

Razón por la que los familiares están solicitando a la gente que si saben algo de “Chavita” o su paradero, que lo hagan saber, pues hay algo que apesta en este asunto, ya que conseguir un Amparo Federal no dura la gestión tantos días, ojala y que pronto sepamos algo de lo que realmente sucedió, mientras tanto estamos al pendiente.