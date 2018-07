Diez mentiras sobre cómo obtener subsidio de CONAVI

· No te dejes engañar. Estas son algunas mentiras que usan los defraudadores para ofrecer el subsidio en nuestro nombre.

Redacción/La Opinión

En varias localidades mexicanas, defraudadores han utilizado el nombre de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) para prometer el subsidio o la ayuda a personas que buscan comprar o construir una vivienda.

Enseguida, enlistamos 10 mentiras que comúnmente usan los defraudadores para obtener dinero, dejando a la gente con mayor vulnerabilidad y sin la vivienda ni ayuda prometidas.

MENTIRA: “La CONAVI da dinero en efectivo”.

REALIDAD: El subsidio no se da en efectivo, se otorga a través de la Entidad Ejecutora para que el beneficiario obtenga su vivienda

MENTIRA: “El subsidio tiene costo”.

REALIDAD: El trámite del subsidio es gratuito. Para solicitarlo se necesita tener el ingreso mensual y ahorro indicados en las Reglas de Operación, y acudir a una Entidad Ejecutora.

MENTIRA: “La CONAVI tiene cuentas bancarias”.

REALIDAD: No se aceptan pagos de ninguna especie. El subsidio es gratuito.

El procedimiento se puede encontrar en http://bit.ly/Rafita

MENTIRA: “La CONAVI entrega materiales de construcción”.

REALIDAD: El subsidio es una ayuda económica, no en especie. Sin embargo, el beneficiario puede aportar materiales de construcción como ahorro previo, en las modalidades de autoproducción y ampliación.

MENTIRA: “La CONAVI construye casas”.

REALIDAD: Se otorga un subsidio para la autoproducción de vivienda. La construcción depende del beneficiario y el Organismo Ejecutor de Obra.

Ver más en http://bit.ly/Autoproduccion

MENTIRA: “No se necesita de un crédito para el subsidio”.

REALIDAD: El subsidio solo se otorga a través de un crédito emitido por una Entidades Ejecutoras.

MENTIRA: “Saliste sorteado para el subsidio”.

REALIDAD: El subsidio es un derecho para las personas que menos tienen y que cumplen con los requisitos de las Reglas de Operación.

MENTIRA: “Si no pagas hoy, pierdes el subsidio”.

REALIDAD: El programa de subsidios está vigente durante todo el año. Se puede tramitar con calma y elegir la solución habitacional deseada, siempre de la mano de una Entidad Ejecutora.

MENTIRA: “Yo te hago el trámite del subsidio”.

REALIDAD: No se debe hacer caso a falsos gestores del subsidio: el apoyo no se tramita en oficinas municipales ni de organizaciones sociales. El trámite del subsidio se realiza de manera personal ante las Entidades Ejecutoras.

MENTIRA: “Te ofrezco un subsidio por tu voto”.

REALIDAD: El subsidio pertenece a un programa social del Gobierno de la República, que no se condiciona por preferencias políticas ni cuestiones electorales.