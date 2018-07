Legalmente, nada impide que Gloria Núñez regrese a la Alcaldía de Compostela: Fernando González

González Díaz aseguró que hoy Compostela tiene la fortuna de contar con una senadora de nuestro municipio, ella es Gloria Núñez Sánchez, licenciada en Derecho con Maestría en Gestión Pública, quien gana la Alcaldía con una amplio margen, asume el poder y desde que lo tomó le ha dado a nuestro municipio un impulso que hace muchos años no se veía.

Colaboración de Jesús Ulloa Becerra

El destacado abogado Fernando González Díaz opinó sobre el movimiento político encabezado por una de las corrientes de este municipio, que intenta desestabilizar la buena marcha del gobierno de Compostela.

En cuanto a ello, el abogado y ex Secretario General de Gobierno hizo referencia a los antecedentes históricos en Compostela que ha padecido de severos cacicazgos intentando controlar el poder político, como es el cacicazgo de Don Pedro y Don Rafael Ibarra a principios del siglo XX, le sucedió en el control político Lamberto Luna, después el auge de obra pública conocido como el cacicazgo bueno que implementó Don Gilberto Flores Muñoz.

Posteriormente, fue destituido por el poder de Enrique Medina Lomelí con la alianza campesino magisterial, que termina con la llegada al poder de Baltazar Cruz Dueñas; después de él han llegado al poder una serie de personajes que lo tuvieron por circunstancias, por suerte o con mucho rencor histórico “y no quieren entender que sus periodos ya terminaron, como es el caso de los Cambero Monroy”, indicó.

En este momento –sostuvo-, en que tenemos una situación única con una Senadora de la República electa, que al mismo tiempo es Presidente Municipal con licencia, electa por una mayoría abrumadora, y afirmo con certeza porque veo a la gente que siempre ha trabajado con ellos –los Cambero Monroy-, en este movimiento no veo una causa legítima.

González Díaz aseguró que hoy Compostela tiene la fortuna de contar con una senadora de nuestro municipio, ella es Gloria Núñez Sánchez, licenciada en Derecho con Maestría en Gestión Pública, quien gana la Alcaldía con una amplio margen, asume el poder y desde que lo tomó le ha dado a nuestro municipio un impulso que hace muchos años no se veía.

Compostela forma parte de la agenda regional y de la agenda nacional —agregó-,- la ha estado apoyando nuestro gobernador Antonio Echevarría García, y ante su capital político tan importante recibe la invitación del CEN del PAN para ser candidata a Senadora, “ella ganó por Primera Minoría, lo que quiere decir que Nayarit tendrá como senadores a Cora Cecilia Pinedo, al doctor Miguel Ángel Navarro y a Gloria Núñez, los tres con su respectivo mérito, pero Gloria porque ya recibió su constancia como Senadora electa, es al mismo tiempo nuestra Presidente constitucional y si bien el Cabildo está obligado a concederle una licencia para que se ausente temporalmente de su cargo, el Cabildo no tiene competencia para recibirla”.

En este sentido —dijo–, lo que la Constitución prohíbe es que Gloria ostente los dos cargos al mismo tiempo y ella entra en funciones como Senadora el 14 de agosto, para instalar la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Senadores que en Sesión del Congreso General junto con la Cámara de Diputados recibirá al presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre próximo, pero mientras ella no haya tomado protesta como Senadora está en todo su derecho constitucional de notificar mediante una simple carta al Cabildo que ha decidido regresar a ejercer su función para la que fue electa, que es la de Presidente Constitucional de Compostela.

Ante esta situación, el reconocido abogado señaló que hay gente que se inconforma, que no acepta que fue rebasada políticamente y realiza este tipo de movimientos sin fundamentos legales, utilizando a personas para sus perversos fines por su formación política, lo que de verdad importa es que Gloria desde su posición va a poder ayudar a Compostela.

“Como profesional del Derecho yo alego que debe respetarse el orden constitucional, ya estamos hartos de hombres fuertes, de hombres ricos del pueblo que se quieren hacer del poder político de manera ilegítima, de golpes de timón, de sorpresas y de manipulación de la gente”, remarcó.

Este muchacho que encabeza el movimiento, Chencho Delgado —explicó–, trabajaba con el ex fiscal Edgar Veytia, antes fue regidor del Ayuntamiento y siempre ha sido empleado de la familia Cambero Monroy, es lógico que pretendan desestabilizar el poder político del municipio porque simple y sencillamente ya no lo tienen, el poder lo perdieron cuando perdió el PRI, cuando perdió Jazmín y cuando perdió José Gómez”, afirmó

Por otro lado, Fernando González reconoció la oportunidad histórica de Kenia Núñez Delgado de hacer mucho por Compostela, aprovechando como aliados para un buen gobierno municipal a Gloria Núñez desde el Senado, al CP Antonio Echevarría García como gobernador y al diputado Polo Domínguez como presidente del gobierno legislativo.