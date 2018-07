Clausura Obra en Sayulita la PROFEPA Nayarit

Luego de haber ganado diversos juicios que tuvieron la finalidad de parar esta obra, ahora la constructora Construrent, tras haber sido autorizada por orden judicial de terminar la construcción de un muro de contención, el delegado de la PROFEPA, Luis Carlos Tapia, ordenó su clausura sin tomar en cuenta que la Manifestación de Impacto Ambiental, ya está en trámite en esta dependencia federal donde se pide a la constructora sembrar árboles para reducir el impacto ambiental de la obra.

Paty Aguilar/La Opinión

Luis Carlos Tapia, delegado de la PROFEPA en Nayarit, clausuró obra de condominios en Sayulita ubicada a un costado del panteón de esa comunidad, la cual que ha sido objeto de acoso y obstrucción, entre otros, por parte del ejidatario, Rodrigo Peña, quien ya perdió juicios contra esta constructora que fue demandada por diversos motivos, misma que ahora cumple la terminación de un muro de contención por dictamen ofrecido a la autoridad judicial por parte de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Bahía de Banderas, esto debido a que dicha obra empezó a tener clausuras desde el pasado mes de enero 2018 y en la víspera de la temporada de lluvias, se recomendó terminar la obra inconclusa del muro de contención.

Dichas clausuras por diversos juicios, fueron ganadas por Construrent S.A., una a una, donde se demostró ante tribunales la legalidad del proyecto. Sin embargo, la obstrucción para la continuidad de la obra persiste, y es ahora la PROFEPA Nayarit, a través de su titular, Luis Carlos Tapia, quién interviene de manera sospechosa para clausurarla.

Cabe hacer mención, que a escasos 200 metros de dicha obra, hay otro edificio en construcción de 6 pisos el cual no ha sido molestado, incluso, no ha presentado y tampoco se le ha exigido por parte de la PROFEPA el estudio de Manifestación de Impacto Ambiental, es por ello que se presume, que esta clausura fue por consigna, a petición de parte.

Este martes 17 de julio 2018, inspectores de la PROFEPA, llevaron a cabo una visita de inspección a solicitud del delegado, Luis Carlos Tapia, la cual tuvo la finalidad de clausurar la obra con el argumento de que quieren revisar el plan de trabajo de reforestación, derivado de la Manifestación de Impacto Ambiental, que ya tiene conocimiento esta dependencia federal, misma que está en trámite de cumplirse y que tiene que ver con la siembra de árboles con el objetivo de reducir el impacto ambiental de la obra.

Se sabe que el delegado de la PROFEPA Nayarit, es compadre del ejidatario, Rodrigo Peña, persona que se ha empeñado en parar esta obra a como dé lugar, pero hasta el momento, todas sus denuncias y demandas, las perdió al no poder demostrar sus señalamientos.

Una serie de irregularidades se presentaron en los juicios donde también tomaron parte funcionarios públicos de estas instancias para retardar lo más posible la reactivación de la obra, cosa que no han logrado.

La empresa Construrent S.A., decidió enfrentar por la vía de la legalidad este proyecto que como ya se demostró es licito y completamente legal, sin embargo, y por supuesto, la pérdida económica ha sido de gran dimensión, motivo por el cual, la representación legal de esta empresa podría presentar contrademandas por los daños ocasionados.