SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

JAIME CUEVAS FUERA DE BAHÍA Y MUCHOS NO FUERON A TRABAJAR

Algo que suele suceder siempre, que el PATRÓN O JEFE anda fuera del Municipio sus colaboradores NO, asisten a cubrir sus cargos, se les olvida que se les paga por los 365 días del año, contando con los días festivos, sábados y domingos, PERO ni siquiera cumplen el horario de lunes a viernes y son OCHO horas no las 24, sin embargo esta es la PRIMERA LLAMADA, para la otra ocasión serán BALCONEADOS, quien avisa NO, es traidor, les aseguro que en otra salida del Jefe de Gobierno de Bahía y que sus colaboradores, se la PINTEN, serán, puestos sus nombres en este humilde espacio……….ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA VISITÓ A KEVIN EN EL HOSPITAL. Sin duda un excelente gesto de parte del mandatario Estatal, quien ocupado y preocupado FUE a darle ánimo y sus apoyo incondicional, en este duro momento para sus familiares y para él, saberse, en peligro su pierna, NO, es fácil sin embargo con el saludo del Jefe del Ejecutivo de Nayarit, NO, cualquier enfermo la recibe, aun así KEVIN, con su problema generado por la ARAÑA VIOLINISTA, un bicho que picó, mordió y dañó su pierna en la cual su ponzoña le infectó hasta hacerle PONER EN PELIGRO perder su extremidad extremidad, COSA no fácil, pero superable y con la ayuda del Gobernador, seguramente con otra solución y algo más para hacer más llevadera su existencia, BIEN por TOÑO, dijeran algunos de los que le vieron llegar y saludar a KEVIN……….CIENTO CINCUENTA EN CAPILLA EN EL PRI POR DIFERENTES FALTAS. Lo anterior manifestó el mismo DIRIGENTE, Enrique Díaz, al que muchos de los mismos PRIISTAS, se la reviran en el sentido de que, ÉL corre la misma suerte, por la simple y sencilla razón de que como LIDER del Partido no ha dado el ancho, ni a lograr conjuntar a la Reorganización, que se requirió durante el proceso electoral pasado y hasta la fecha, donde incluso hacen hincapié de que NO, logrará ser un BUEN guía, ya que no es de Nayarit, COSA que les hace ver que no le mete la velocidad ni la forma para que el PRI se levante y se prepare para ponerse de pie, pues EL NOCAÚT POLÍTICO, es un golpe bien propinado debido a que ENRIQUE DÍAZ, NO HA DADO EL ANCHO, pero mientras siguen las diferentes opiniones DÍAZ está poniendo el dedo sobe la LLAGA y hay varios que serán CORRIDOS del PRI……….BRAULIO PÉREZ VALDIVIA Y SU INSEPARABLE CEYCA. Unos grandes amigos, PUES en los años 1987 El Profesor BRAULIO fue Presidente Municipal de nuestra Ciudad Capital TEPIC y el Contador CEYCA, su Tesorero, yo tenía algunos años en esta apasionante CARRERA del Periodismo, que me ha traído muchas cosas buenas y enseñanza, BUENO hasta la fecha sigo APRENDIENDO, porque tengo la noción de que diario aprendes, PERO, me trajo buenos recuerdos y me dio mucho GUSTO, saludar a estos POLÍTICOS, que de antaño supe hacerlos mis AMIGOS y que por cierto me aconsejaron “TE INVITAMOS, VENTE REINTÉGRATE AL EQUIPO DEL DOCTOR” cosa que con gusto haré, PUES EL GALENO, también es amigo de antaño, PUES habrá buenas nuevas para su servidor y para muchos………..CONTINÚAN LAS OLAS DE CALOR DE 39 HASTA 45 GRADOS. Uf que calor aseguran y se les ven los chorros de sudor que les recorre desde la cara hasta los pies a Niños, Jóvenes y Mujeres, los Mayores o sea los de Setenta y Más, (Yo voy a la mitad de los diez que me faltan para llegar a la TERCEROLA, JAJAJA) PERO YA en serio el calor nos está dejando infecciones intestinales, Dolor de Cabeza, Mareos, Ascos y es que me decía un amigo DOCTOR, es tiempo de DESPARASITARSE, porque con este clima, los animales y bichos del estómago, se inquietan y te causan todas estas molestias por lo TANTO, es recomendable que lo hagan, porque los parásitos hacen su reproducción y se llena el aparato digestivo como resultado de bichos, ASÍ, que vámonos y a comprar LOXELL o cualquier tipo para arrojar los animales de nuestro cuerpo, para estar más y mejor en esta CALOR y también a hidratarnos con SUERO ORAL, que regalan en los Centros de Salud y Hospitales o si se tiene capacidad económica, pues los sueros que venden en los Oxxos y tiendas de autoservicio para NO ceder ante una deshidratación, tomar mucha agua para estar mejor, CADA quien sabe si sigue estos consejos, después NO digan que NO les dije eh??