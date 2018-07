Contralínea

Por Francisco Javier Villa

En el Pecado Llevan la Penitencia

La verdad hasta resulta risible la actitud de muchos, ante la acción de otros, es el caso en donde el líder de la CNC en Bahía de Banderas, Víctor Salvatierra, hizo al gestionar ante la Sagarpa para que “bajaran” apoyos del programa PIMAF o sea insumos para los productores de maíz y frijol, en el cual se destinarían productos agrícolas con un monto millonario a todos los campesinos de este municipio, o sea que Víctor Salvatierra a nombre de la CNC solicitó este apoyo del programa PIMAF resultando beneficiados 96 agricultores de los ejidos San Vicente, Aguamilpa, El Colomo y Los Sauce, pero porque a tan pocos y la mayoría de la zona serrana, y unos cuantos de San Vicente, la razón es simple muchos no creyeron que en verdad la Sagarpa los apoyaría en este rubro y no atendieron la convocatoria, haciendo que sólo a esos casi 100 productores del campo en Bahía de Banderas resultaran beneficiados, mientras que los otros ejidatarios se quedaron como “los chinitos, nomás milando” y todo eso debido a los “rencores” que tienen por la manera en que Salvatierra llegó a ser el dirigente municipal de la CNC, como dice Víctor Salvatierra, “vamos a seguir gestionando apoyos, los vamos a seguir invitando para que participen, si no quieren, pues no se les va obligar”, que sus gestiones seguirán siendo a favor de sus agricultores y si nomás los de la sierra quieren, pues sólo a ellos se les darán los apoyos.

Por otro lado, la actitud de Gloria Núñez de mantener la mano firme como alcaldesa de Compostela no les ha gustado mucho a los de un grupo antagónico que no asimilan que ya no mandan en este bello municipio, razón por la que la presidenta municipal mantiene su rumbo para que esta zona sur de Nayarit sobresalga y tenga cubiertas sus necesidades, obligando a que dicho grupo se repliegue por donde no estorbe, ya que lo único que ocupa Compostela es la unidad para que se haga lo conducente para que el gobierno municipal haga obras y servicios públicos a favor de la gente, que se atraigan esos recursos de programas federales y dotar de esa infraestructura básica que se necesita, hacer de la costa y de los millonarios recursos de la iniciativa público-privada sirvan para mejorar la vida de lugares como La Peñita, Chacala, Rincón de Guayabitos, El Monteón, Playa Platanitos, tengan con las playas de Compostela más empleo, más turismo y con ello aumentar el nivel de vida de todos, a la vez que los impuestos que se generen sirvan para dotar de los servicios y obras públicas que se necesitan con ello también para la señorial e histórica ciudad de Compostela, en donde por cierto la presidenta municipal ya ha tomado cartas en lo relativo a la seguridad pública con el programa federal denominado Subsemun con la dotación de parque vehicular, pertrechos y aumento salarial a los elementos policiacos en el municipio. Bien por Gloria Núñez Sánchez quien con mano firme lleva el rumbo de uno de los municipios más longevos de Nayarit, y que por cierto alguna vez fue la más importante de la Bella Galicia.

Mientras tanto en Puerto Vallarta, Jalisco, el presidente municipal interino en funciones, Rodolfo Domínguez Monroy, que suple la licencia de Arturo Dávalos Peña, y que es hijo de aquel hombre que no pudo sobrevivir a una neumonía antes del día de las elecciones de hace algunos años y que aun así se las ganó a Luis Reyes Brambila, pero eso es historia de nuestro vecino municipio, la cosa es que el popular “Cepi” que ganó de manera amplia el pasado 1 de julio las elecciones en la primera reelección a la alcaldía, ya no quiso regresar a ocupar su puesto y dejó que Domínguez Monroy siguiera hasta el 1 de octubre que volverá Dávalos Peña a ser de nuevo presidente municipal, o sea que volverá a tomar protesta de ley como alcalde de ese importante municipio costero de Jalisco, en donde por cierto desde ayer ya se pueden tener actas de nacimiento gratuitas con tan solo hacer click en una página del gobierno de Jalisco, sólo a los que hayan nacido en ese estado con solo poner su nombre y listo. La ciudadanía puede obtener su acta de nacimiento a través de la página web www.actasenlinea.jalisco.gob.mx, ingresando desde cualquier lugar e imprimir dicho documento, para lo cual solamente se solicita la CURP o el nombre, y de inmediato descarga el acta. Con la modificación del artículo 120 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco y sus municipios, la expedición del acta de nacimiento para escolares desde preescolar hasta bachillerato, es totalmente gratuita, y agregó que el documento se imprime en papel bond está debidamente validado por un servidor internacional y trae un código, además de la leyenda que indica que es válido para trámites escolares.