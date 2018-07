Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Que un funcionario gane buen sueldo no es malo, malo es que le agregue diezmos, compensaciones y viáticos; pero lo peor sería que no comparta con el pueblo ni un cinco partido por la mitad; eso pasa en la realidad, lo que no ocurría en la década de los setentas, cuando un presidente municipal ganaba mensualmente un promedio de mil 20 pesos.

Así lo recuerda el maestro jubilado de la sección 49 del SNTE, Paulino Polanco Muñoz, quien trabajaba por el amor al arte, al servicio de un pueblo, el de Xalisco, que ciertamente era muy pequeño, como pocos los centavos que manejaba de presupuesto, con un cabildo que no ganaba más que el alcalde. En ese entonces, el ayuntamiento contaba con una góndola para atender el servicio de limpia y acarrear materiales para construcción.

Los alcaldes de esa época, apoyaban a la comuna, gestionando obra con el gobernador y presidente de la República en turno; Roberto Gómez Reyes los apoyó abriendo una veintena de caminos saca cosechas para beneficio de los ejidos de Xalisco y el primer mandatario nacional Luis Echevarría Álvarez, le dio al municipio la agencia de correos y el telégrafo. De igual manera les aprobó la electrificación para 13 ejidos de la parte serrana y una fábrica de jabas para meter fruta.

Destaca el profesor Paulino que la población hacía fiesta cuando los visitaba un Presidente de la República, en virtud de que tan distinguida visita anunciaba obras de amplio beneficio social. En ese entonces, Nayarit enarbolaba el famoso Plan Huicot, plan estatal donde se tenía contemplado la electrificación de todos los pueblos originarios, la irrigación de cientos de hectáreas y la presa de Aguamilpa, la cual le tocó cristalizar a Celso Delgado, años después.

Frente a los reiterados casos de corrupción que se siguen dando al final del presente sexenio, el maestro Paulino considera que se le debe rendir un merecido homenaje al extinto licenciado Roberto Gómez Reyes, quien pudiendo haber saqueado la hacienda pública, terminó su mandato tan pobre como entró a gobernar un estado rico en recursos naturales.

Igual el profesor, quien actualmente sobrevive con humilde pensión que le dio haber laborado durante más de treinta años en aulas de diferentes escuelas; buen padre de familia, dio estudio a todos sus hijos, los cuales no dejan de visitarlo en su domicilio del fraccionamiento Las Aves, donde enfrenta un trance patológico que combate con valor, apoyado por su paciente y abnegada esposa, la cual está siempre al pendiente de que no le falte alimento ni descanso.

Muchísimas fotografías dan prueba del trabajo realizado por el maestro Paulino, como alcalde, dirigente sindical y gestor agrario; en su casa hay pocas, pero a partir de ellas, siente la enorme satisfacción de haber servido sin afán de lucro, a la gente que necesitaba de su concurso desinteresado. Démosle honor a quien honor merece.

Agradezco tu llamada Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, me queda muy claro lo que me dices, en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, decidió que tú seas coordinador general de las 32 delegaciones federales de Nayarit, con independencia de que la sala regional electoral de Jalisco, determine en cualquier sentido respecto al caso Daniel Sepúlveda. Noticias como esta no ocupan tanto rollo, a mí en lo personal me da muchísimo gusto que al Dr. Navarro se le estén dando las cosas; es un hombre que ha crecido enormidades como ser humano, por ello Nayarit gozará de los beneficios del nuevo gobierno federal como si fuera AMLO el que los entregue.

Tampoco podemos ignorar que después de ello sigue la gubernatura, con lo cual se cerrará el ciclo político del Dr. Navarro, interrumpido por acciones fraudulentas de malos políticos, harto conocidos y ya enterrados por la historia.

La que pretende cambiar el Partido Revolucionario Institucional quien se apropió del poder político al triunfo de un movimiento radical que se dio a la par que el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Socavado por los representantes de un sistema que dio por concluido el derecho de los campesinos y trabajadores a los beneficios de la Revolución, el PRI se convirtió en agencia de colocaciones y creador de nuevos millonarios a través de la corrupción. Cansados de ella, el pueblo votó por la cuarta transformación propuesta por AMLO, efectos que entrarán en vigor el primero de diciembre próximo; habrá alimento para todos, seguridad, educación, pensiones, becas, precios de garantía, mejores sueldos y salarios; AMLO nos devuelve nuestra riqueza natural, es el país con el que todos soñamos alguna vez…PALESTRAZO: pero será prácticamente imposible que AMLO haga las cosas solo, debemos apoyarlo en forma organizada y cuantas veces sea necesario, para que nadie trunque el sueño de las buenas familias de México.