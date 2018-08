Operativos contra los que no se abrochan en cinturón, conducir en estado de ebriedad

En Sayulita, San Vicente, Mezcales, El Porvenir y posteriormente en todo el Municipio.

Abusos o maltrato de los elementos grábelos en video y serán sancionados de acuerdo a la falta: Pedro Baños García y Ricardo Parra.

Ramón Álvarez García

“No es cacería de brujas, ni mano dura o cuestiones personales, ni por abusivos, sino aplicar la ley de tránsito y vialidad vigentes, además de escuchar, y atender las demandas de la población y para dar una más y mejor imagen de nuestro Municipio, que es netamente turístico y las costumbres de nosotros como ciudadanos, que no queremos ajustarnos ni actualizarnos en el manejo tanto de motocicletas, como vehículos livianos o de carga, particulares o del servicio público”, aseguró el Director de Tránsito Municipal y Vialidad del Municipio de Bahía de Banderas, Licenciado Pedro Baños García.

Se les han entregado trípticos a los conductores locales y los que van de paso, queremos hacer conciencia desde que entramos y ya vamos a 8 meses y la gente no entiende, quieren hacer y ser como ellos quieran al circular y tripular sus vehículos, añade Baños García. Ya es tiempo de ir aplicando el reglamento poco a poco, para que crear una cultura diferente a la que acostumbramos, meternos en sentido contrario, los chavos y tripulantes de motos de empresas, que rebasan por la izquierda, sin caso, sin licencia a exceso de velocidad, que ya ha ocasionado muchas heridas y hasta pérdidas de vidas, sustos y hasta persecuciones porque tratan de burlar los operativos.

En Sayulita liberamos calles que aunque hay raya amarilla, no les importa y la ignoran, estacionándose en ambas aceras, esto ocasiona lógicamente embotellamientos y no dejan lugar para que las personas pasen por las banquetas, por lo que tienen que torear prácticamente a los vehículos que pasan y en varias ocasiones los atropellan causándoles caídas y algunos raspones, porque o pasa el carro o pasa la gente y no podemos permitir que esto siga sucediendo, ocasionamos molestias entre los pobladores, porque ellos mismos estacionan sus vehículos donde no deben los quitamos o infraccionamos y se molestan, aún a sabiendas que es por su propio bien para que los turistas lleguen a sus negocios y haya paso para todos, resaltó el funcionario Municipal Baños García

Sé que no nos gusta que nos llamen la atención y sé también que hay agentes que tengan algún exabrupto y les alcen la voz a los conductores y de eso, quiero que me los graben en audio o video y de inmediato actuaremos según sean las circunstancias, desde un arresto, hasta el despido actuaremos, enfatizaron, Pedro Baños García y Ricardo Parra – si queremos aplicar la ley debemos hacerlo de acuerdo a ella y de ninguna manera permitir abusos en contra del infractor que con hacerle la infracción cumplimos y si él se pasa pues solamente se ponen los artículos y al tiempo de pagar se les aclara, porque no estamos para ofender ni para que nos ofendan, tomemos cada quien nuestra responsabilidad y todo saldrá mejor

Por lo tanto, el Director Pedro Baños García y el subdirector Ricardo Parra, están encabezando los Operativos para que no haya alguna prepotencia ni de parte de los elementos de Policía Vial, ni de los Agentes de Tránsito Municipal en Bahía de Banderas, todo se hace para servir y hacer su labor, con respeto y amabilidad si es posible, de ninguna manera maltrato de los uniformados hacia la ciudadanía, tampoco debe haber ofensas de parte de los conductores, que no traigan sus documentos en regla, como placas, tarjeta de circulación, casco en motos y en automotores, con su cinturón abrochado, no conducir en estado de ebriedad, exceso de velocidad y su documentación en regla, para los particulares, de empresas ni los oficiales, aquí todo será parejo, quien la haga será infraccionado y pagará su multa de acuerdo a la falta.