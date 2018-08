SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

REGIDORES Y PRESIDENTE MUNICIPAL TUVIERON SU ÚLTIMA SESIÓN DE CABILDO Y A OCHO MESES NO SE SABEN SUS NOMBRES. Trataron once puntos los cuales sobresalieron DOS, que analizaron, trataron y aprobaron, el, primero fue respecto a tener un MUSEO DE BAHÍA DE BANDERAS, porque nuestros intelectos representantes populares, NO, les gustó que llevara el nombre de MUSEO DE LA RIVIERA NAYARIT, porque simple y llanamente ERA, una marca ya registrada y perdería la importancia que requiere y mejor optaron porque, fuese con otro nombre, AHÍ nuestra bien estimada regidora AIDEE SALDAÑA se le barrieron las neuronas y pidió que se COBRARA la entrada a dicho recinto historial, COSA que causó risas y comentarios encontrado, “pues todavía ni inicia dicha proyecto y YÁ están pensando en cobrar cuotas de recuperación” de ahí saltó de nuevo nuestra afable regidora y le dijo JAZIEL ESTRADA olvidándosele que se llama JAZIEL PELAYO, y de nuevo la risa y los comentarios acres en su contra, llevan COBRANDO 8 meses y ni siquiera se saben los nombres de sus compañeros Regidores, alguien refutó pa´ vergüenzas no gano con AIDEE”………..ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA, JAIME CUEVAS, GLORIA NUÑEZ, NADIA RAMÍREZ, FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN SE VAN A LOS ÁNGELES CALIFORNIA. Donde sostendrán, reuniones e intercambios para traer recursos que nuestros hermanos radicados allá, envíen recursos para hacer más en nuestra Entidad Federativa y a la vez darles a conocer la situación que se tiene en los campos, en la ciudad, en la sierra, en el centro y en los lugares turísticos, las necesidades, los acuerdos, el desarrollo y las formas diversas de hacer que todo esté mejor, por lo tanto al igual que otros Presidentes Municipales, acompañados de sus colaboradores y Regidores, los acompañarán en este viaje de trabajo y convencimiento, así como afianzar el hermanamiento con nuestra gente que vive por el extranjero, este viaje será dentro de pocos días, al igual que los Diputados por allá andarán, por espacio de unos cuántos días…………JUAN JOSÉ CUEVAS GARCÍA REGIDOR DE PUERTO VALLARTA EN BAHÍA. En efecto tal personaje se dejó venir a su hermano Municipio, para escuchar la PROPUESTA, del también Regidor en BAHÍA Pepe Castañeda en el sentido de que ya NO se utilizara plásticos como popotes, bolsas, recipientes y unicel, en envases, que van directamente al MAR, ARROYOS, LAGUNAS Y CARRETERAS, que perjudican al Medio Ambiente, en todas sus modalidades porque es un producto que, tarda muchos años en fenecer, mientras hay manera de ayudar en lugar de perjudicar como los productos BIODEGRADABLES, hechos con algo natural como la cáscara del Aguacate, que es más fácil de sustituir al plástico tradicional por otra que tarda menos en deshacerse y no causa tanto impacto ambiental, YA, hay aprobación en 7 Estados y en 14 Municipios y dicha iniciativa podría de aprobarse por los otros Congresos y Municipios, en el 2020 y quien no lo haga pues será llamado a cuentas por la autoridad correspondiente, una buena medida sin duda pensar en darle otro impulso al Medio Ambiente, por cierto muy maltratado por nosotros, los que pensamos y la naturaleza, nada más recibiendo lo que tiramos y después nos quejamos…..YA ESTAMOS A PRIMERO DE AGOSTO Y LOS CHEQUES NO HAN SALIDO EN BAHÍA, LA RAZA ANDA DESESPERADA PORQUE CADA MES, ES MAS LARGO EL PAGO, COMO DICEN POR AHÍ, USTEDES TRANQUILOS, YO NERVIOSO, Y CÁLMENSE QUE LA COSA VA A EMPEORAR.