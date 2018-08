Un muerto y 8 heridos en la Caseta de Cobro de SAMAO

•Concesionarios en complicidad con la SCT no cumplen con la normatividad.

Por: Alberto Martínez Sánchez/Fotos de Genaro Martínez

Un camión se quedó sin frenos y se impactó contra varios vehículos en la caseta de cobro de Santa María del Oro, se estima que murieron 2 personas y varias se encuentran gravemente lesionadas.

El chofer del tráiler según testigos se dio a la fuga, en el lugar arribó un gran número de elementos de protección civil y bomberos tratando de ayudar a las personas que se encontraban atrapadas dentro de sus vehículos.

Se estima que murió un trabajador de la caseta de cobro además de que una mujer que se encarga de cobrar también resultó herida. En el lugar hay familias, menores de edad también han sido atendidos por los médicos y se serán trasladados a hospitales de Tepic y otros a Guadalajara.

Al momento en el accidente de la caseta de cobro de Santa María del Oro donde un tráiler al perder los frenos se impactó con este inmueble quedando en el instante la empleada de 28 años de edad aproximadamente muerta de nombre Brianda Castañeda, según reporta Protección Civil Municipal.

No Hay Rampas de Frenado en Casetas. Eso provoca accidentes.

De igual forma se reportan 8 personas heridas de gravedad entre ellos dos menores, mismos que ya fueron trasladados a los hospitales más cercanos. Mientras tanto las autoridades inician las investigaciones del caso.

Expertos en vialidad en carreteras y autopistas además de conocer de los sistemas de Protección Civil, estiman que las casetas de cobro se instalaron más con fines de recaudación de recursos y nunca de forma estratégica y con la normatividad en la seguridad de trabajadores y usuarios.

Los especialistas al conocer el accidente de hoy en la caseta de cobro de Santa María del Oro en Nayarit, donde un tráiler sin frenos se estampó con el inmueble de peaje explican que los concesionarios no cumplen con la normativa al no colocar rampas de frenado, además no debe estar en ese lugar por la bajada prolongada, pero todo eso se logra superar en complicidad con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora muerto el niño a tapar el pozo.