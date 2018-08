Recibe Riviera Nayarit el Campeonato Nacional de Surfing

Del 8 al 12 agosto Sayulita Pueblo Mágico será la sede de estos juegos nacionales en el que participan los jóvenes talentos del surf en México.

Oscar Juárez

La Riviera Nayarit está lista para recibir a las jóvenes promesas del surf en el Campeonato Nacional de Surfing Infantil y Juvenil Nayarit 2018, a celebrarse del 8 al 12 de agosto en Sayulita Pueblo Mágico, conocido también como la Capital del Surf de este destino turístico.

De acuerdo a la convocatoria emitida por la Federación Mexicana de Surfing A.C., estos juegos se realizan con carácter de pre selectivo nacional de tabla corta para el Campeonato Mundial Junior 2018, en las ramas femenil y varonil en categorías Sub 18, Sub 16, Sub 14 y Sub 12.

La inauguración se llevará a cabo el miércoles 8 de agosto con un homenaje a los integrantes de la Selección Nacional que obtuvo el 4to. Lugar en el Campeonato Mundial de Surfing Biarritz 2017. La jornada de competencias iniciará el jueves 9 y continuará hasta el sábado 11, fecha en que también se realizará una ceremonia y se dará un premio especial a integrantes de la Selección Mexicana y a Jhony Corzo, campeón mundial. La ceremonia de premiación y clausura será el domingo 12 al concluir la cuarta jornada de competencias.

Cabe mencionar que se espera la participación de al menos 150 competidores provenientes de la CDMX, Nayarit, Jalisco, Colima, Baja California Sur, Baja California, Oaxaca, Guerrero y Sinaloa.

Las competencias tendrán lugar en el punto de rompimiento al centro de la playa de Sayulita, frente al club Cocos Locos, donde podrán disfrutarlas los espectadores, un estimado de 300 personas diariamente, entre locales, turistas nacionales y extranjeros.

La OVC de Riviera Nayarit felicita a los organizadores y ofrecen todas las facilidades a su alcance para un desarrollo exitoso del campeonato, que dará una intensa promoción al destino en un segmento muy relevante del turismo deportivo.

Selección Juvenil de Surf: Se contará con la participación de la Selección Juvenil de Surf de Nayarit, integrada por talentosos jóvenes, procedentes principalmente de Sayulita, San Pancho y San Blas, que han tenido un entrenamiento intenso, liderados por Geovani Pérez de Sayulita Surf Co., quien trabaja no solo la parte física sino la psicológica, así como su alimentación para preparar al conjunto nayarita, que ya está listo para deslizarse sobre las olas y enfrentarse a los mejores surfistas de México.

El dato: El surfing es un nuevo deporte olímpico que estará presente en la conmemoración por los 50 años de los Juegos Olímpicos en México.Para mayor información acerca del evento visita: https://www.facebook.com/NAYARITSURF/