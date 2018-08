Se incrementan los folios por infracciones de tránsito en julio

Luis Carlos Tejeda

Un total de 5,334 folios fueron los que se levantaron en el mes de julio por parte de los elementos de la subdirección de Vialidad Municipal, a cargo de Everardo Rubio Ávalos, quien informó que los folios a particulares suman 4, 892, incrementándose un 25% más que en junio cuando se levantaron 3, 890, mientras que los folios a servicio público fueron 366, cifra similar a la del mes anterior, lo mismo los folios al Servicio Público Federal con sólo 76.

En lo que respecta a la infracción más reportada, sigue siendo la de estacionarse en lugar prohibido con 1,246 folios; le sigue no utilizar cinturón de seguridad con 980 papeletas y no respetar luz roja del semáforo con 836, para continuar con utilizar el teléfono celular al conducir que muestra 364 el informe.

Sobre el conducir en exceso de velocidad se tiene el registro de 182, para continuar con el uso de vidrios polarizados con 66 y conducir en estado de ebriedad registra a 22 conductores ebrios.

En el caso de los motociclistas, se tiene la contabilidad de 215 por no utilizar el casco de protección y el no respetar luz roja del semáforo a 36 y termina el registro con el renglón de “otras” con 1,011, recordando que aquí se encuadran los conceptos de dar vuelta prohibida, no traer luces, ir en sentido contrario, exceso de humo, etc.

Sobre el transporte público, se tiene el concepto de hacer base o sitio prohibido con 105; el No respetar luz roja del semáforo tiene 83; para continuar con el exceso de velocidad con 23; subir y bajar pasaje en lugar prohibido 11 y conducir en estado de ebriedad fueron 04 a los que se les pasaron las copas, para terminar con el renglón de “otras” con 126.

En el operativo alcoholímetro “Salvando Vidas”, se realizaron 229 exámenes, de los cuales 40 fueron positivos y aquí hay que señalar que los conductores si han estado poniendo de su parte, ya que han venido decreciendo los encontrados en estado de ebriedad, y lo vemos en los meses anteriores: junio marca: 56; mayo: 78; abril: 115; marzo: 217; febrero: 95 y enero: 86.

En el renglón de los choques se tienen contemplados 213 vehículos particulares y motociclistas 17, mientras que camiones urbanos fueron 16 y 18 taxis, así como un vehículo oficial y del Servicio Público Federal 08, no hubo occisos; seis personas resultaron lesionadas en el accidente y hubo cuatro atropellados.

Para terminar comentó Everardo Rubio Avalos, que los operativos de vigilancia en las calles de las colonias continuarán de manera aleatoria, lo mismo que los de motociclistas y los de alcoholimetría, invitando a los conductores que manejen responsablemente y a la defensiva, porque luego de un accidente ya nada es igual.