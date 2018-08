SUCESOS Y MÁS

Y BUENO EN LOS YUNAITES ESTEY” ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA, JAIME CUEVAS, GLORIA NUÑEZ, NADIA RAMÍREZ Y FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN ASÍ COMO POLO DOMÍNGUEZ.

Y otros Legisladores, Funcionarios Estatales y Municipales, RFRENDARON, ante nuestros hermanos radicados allá que, Quienes saquearon los recursos públicos sobre todo en SALUD tendrán que pagarlo con cárcel, ALGO que ya trae en mente desde hace mucho el Ejecutivo Estatal, ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA y por supuesto que fue una de su promesas de campaña, por lo tanto llegando a nuestra Entidad Federativa, habrá buenas nuevas al respecto y también los cambios una ANTENITA, de las que fueron de visita me dijo que, EL GOBER, aprovechó para hacer su lista y aplicar la guillotina y aplicarla a los que NO pudieron o se hicieron y serán unos más desempleados del sistema actual……….ÁRBOLES CAÍDOS DE NUEVA CUENTA CAUSAN TEMOR Y PÉSIMA VIALIDAD. Sin embargo las indicaciones del Presidente Municipal, FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN, fueron precisas y concisas, en el sentido de que, cualquier contingencia, sin demora ni pretexto, fuesen atendidas a la prontitud posible, así que haciendo hincapié, los elementos de Protección Civil y Bomberos, de la capital del Estado, TEPIC, lo están realizando tal y como debe ser, por el bien de los conciudadanos y sobre todo hacer lo que les dijeron y, de esta manera se cumple lo que su jefe les dijo……..AUNQUE NO TODO ES DULZURA. Mi estimado y fino amigo OSCAR MEDINA, titular del SIAPA Tepic, está siendo duramente cuestionado por varios vecinos en donde el Organismo Operador del Agua, RESUELVE fugas por el mal estado de la tuberías hasta ahí un buen punto sin embargo, VARIOS de sus colaboradores tal parece que lo están SABOTEANDO y arreglan una fuga para dejar zanjas y hoyancos provocando la molestia y daño a vehículos, así como a personas que caen en los pozos cubiertos de agua que, de la misma manera son propicios para ser creadores, de los mosquitos, de por SÍ, hay bastantes y con esta situación por demás anómala, dijeran por ahí, “No hay que ser tan “pinchis” porque hasta la misma familia del irresponsable trabajador del SIAPA, puede caer en estas trampas y sufrir daños” así que OSCAR MEDINA, ponte las pilas amigo y supervisa para que NO te hagan quedar mal, tus empleados……….AUTORIDADES DE ILLINOIS, NEVADA Y ARIZONA ESCUCHARON AL EJECUTIVO NAYARITA AEG. En el sentido de que enviará la Iniciativa al Congreso que Preside LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, para que se cree el Instituto Estatal del Migrante, para que los recursos que estén registrándose y los diversos apoyos realizados con ellos, de la misma manera se les tenga una atención y registro de cada obra e inversión y sean recibidos con atención Bien y de Buenas” tales palabras fueron escuchadas atentamente por los NAYARITAS Y ALCALDES Vanesa Delgado y Gustavo Camacho, por quienes llevan sangre Mexicana y por supuesto llevan descendencia nuestra, así como la identidad y calidez de ser de nuestra tierra de nuestra gente, por lo cual están sumamente orgullosos y de la misma manera el que NAYARITAS se han desarrolla al grado tal de ser figuras de la política y Administración Pública en el extranjero……….NEGOCIO REDONDO DE LA UAN Y SUS DIRECTIVOS EN MEDICINA TODOS PAGAN Y SOLO UNOS CUÁNTOS QUEDAN. No se sabe a ciencia cierta si sea por PALANCAS FAMILIARES O DE LA CORRUPCIÓN QUE IMPERA EN EL CAMPUS. Desilusión, Molestia, Coraje y Sospecha, en el resultado de los miles de estudiantes de la carrera más cara que la Juventud que tiene idea, metas e ilusión son truncadas por los VICIOS, internos de los que Operan y manejan internamente a la Universidad Autónoma de Nayarit y que el TIBIO de NACHO PEÑA, solo ve lo que pasa y no hace nada es todo un inservible, como dijera Roberto González Bernal y, es que, todos y cada uno de los miles de aspirantes para poder cursar esta carrera, NO, salen en las listas de APROBADOS y sus ánimos son totalmente destrozados, por quienes IMPONEN a sus incondicionales, para que elijan a los agraciados, los que tiene un familiar o que son amigos directamente del RECTOR en función, y los MILLONES de pesos que depositan al BANCO no les son regresados a los estudiantes, porque fueron para el EXÁMEN, siendo esto un ROBO y un Abuso, pues si no entrarán todos para qué permiten que paguen miles y miles de pesos, porque los que hacen el dichos EXAMEN, pues son jóvenes interesados en proseguir con su preparación, sin embargo la REALIDAD es otra les dan cabida a puro RECOMENDADO”…. BREVÍSIMAS. Luchy Narváez, no me contestó el Telcel, porque estaba en curso de Igualdad y género….Nuestros compañero Pepe Reyna, enfermo desde aquí deseamos su pronta recuperación…Carlos Virgen nuestro amigo tesorero de Bahía, cumplió años FELICIDADES…Nace Nueva Izquierda del PRD en Tuxpan, encabezada por nuestro amigo David Estrada Cervantes.