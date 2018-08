Impulsa Jaime Cuevas beneficios del Seguro Popular

Redacción

El gobierno de Bahía de Banderas, por instrucciones del presidente Jaime Cuevas, participará activamente en la difusión, afiliación y re afiliación al Seguro Popular, dentro de una campaña que emprenden el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Nayarit para ampliar la base de beneficiarios.

Con esa finalidad, se convocó a una reunión por parte de la Secretaría General a las Autoridades Auxiliares, Jueces y Delegados Municipales, para que conocieran de viva voz de parte del personal de Seguro Popular en el estado de Nayarit, las coberturas, características, reglas de operación y requisitos de inscripción para la población en general.

“Se trata de renovar la imagen del Seguro Popular, que la población conozca cómo si funciona y las coberturas que, por no conocerse, muchas veces no se exigen ante el gestor del Seguro Popular en cada unidad de salud”, señalaron.

Recordaron que las personas candidatas a afiliarse, son todas aquellas que no cuentan con ninguna prestación de salud como IMSS o ISSSTE. “Es urgente de que el Seguro Popular llegue hasta el último rincón de Bahía de Banderas. Programaremos visitas con el afiliados y que la gente no tenga que gastar en movilizarse para hacer su trámite”, dijo el personal a los jueces y delegados ahí presentes.

Encabezaron la reunión el secretario general del ayuntamiento Cristian Valiente Delgado; Óscar Rafael Salazar Salcedo, Francisco Arvizu y Aracely Corral, jefa de afiliación, por parte del Seguro Popular; el regidor Francisco José Castañeda, el coordinador de Salud Municipal Ricardo Sansores y la enlace con la Secretaria de Salud de Nayarit Diana Iturbide.