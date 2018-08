Invita DIF a participar en el programa de capacitación YCI

Youth Career Intiantive México, promueve la preparación de jóvenes de escasos recursos para un mejor futuro

Redacción

Con el propósito de apoyar a jóvenes de escasos recursos a adquirir herramientas que les ayuden a la hora de buscar un empleo, el Sistema DIF invita a jóvenes de 18 a 24 años, a formar parte del programa de Capacitación Youth Career Intiantive México (YCI).

Dicho programa consiste en que durante tres meses los jóvenes tendrán la posibilidad de capacitarse y desenvolverse en áreas como cocina, bar, pastelería, banquetes, mantenimiento y room service, para que adquieran las herramientas que les permitan desenvolverse en la vida laboral de los hoteles.

Los requisitos para formar parte de este proyecto son: tener entre 18 y 24 años de edad, preferentemente contar con estudios de secundaria terminada, no estar trabajando ni estudiando, no tener recursos para pagar una universidad y deseos de tener mejores oportunidades de trabajo.

Algunos de los beneficios que conlleva participar en el programa YCI, son: capacitación, transporte, certificado, comida y seguro contra accidentes.

Los interesados deben acudir al Sistema DIF, ubicado en Avenida Paseo de las Palmas S/N, colonia Barrio Santa María, para dejar la siguiente información: nombre completo, edad, escolaridad, y teléfono de contacto.

Cabe señalar que Youth Career Intiantive México, tiene más de 10 años de realizarse en Puerto Vallarta, y este año se contará con la participación de los hoteles Hyatt Ziva, Hilton, Marriott Resort, The Westin, ST Regis Punta de Mita y W Punta de Mita.

Para mayor información, los jóvenes pueden comunicarse al Sistema DIF al área de Subdirección de Programas, al teléfono 2259936 con terminación al 40, extensiones 114 y 128.