Por Gilberto Cervantes Rivera

Indudable, Miguel Ángel Navarro Quintero, virtual senador, estará al frente de la Coordinación General de AMLO en Nayarit, como él mismo lo dice, si Dios lo permite y no se lo lleva antes; buena filosofía la de este hombre que habiendo militado en el PRI, jugó abanderado por MORENA en la pasada elección para gobernador y por el PES para Senador, llevando como suplente al ex cura evangélico Daniel Sepúlveda Arcega, un pastor que recaudaba entre la feligresía, miles de pesos cada mes pero que decidió abrazar el mundo después de haber fracasado una primera vez como aspirante de Encuentro Social por la gubernatura, invalidado precisamente por Celso Valderrama Delgado, titular del Instituto Estatal Electoral, quien aplicando la ley, dejó en claro que un ministro de culto religioso no puede ser candidato a cualesquier cargo, si la renuncia no cumple con los cinco años anteriores a la elección. Yo no sé cómo resolverán el escollo los encargados de logística del Dr. Navarro, pero en el ambiente que lo rodea, se respira seguridad y optimismo porque la tarea fue abrazada por el licenciado Juan Antonio Echeagaray Becerra, firme con su compadre desde 1997, que ha visto pasar tanto las duras como las maduras sin inmutarse, razón suficiente para que esté siempre con el doctorazo en la aventura política que emprenderán a partir de diciembre próximo, en un escenario muy conocido contra servidores públicos acostumbrados a manejar el erario según sus antojos. Debe saberlo el Dr. Navarro, que un estado es visto como botín político, donde los pillos acaparan cosechas, saquean la riqueza pesquera y minera, explotan las maderas en forma irracional y entre otras cosas, reciben dinero sucio procedente del narco y los giros negros. Deberá contar con jóvenes valientes y decididos a limpiar la casa de los bichos que ya tienen años quedándose con los recursos, frente a un pueblo que padece hambre y sed de justicia; un pueblo que votó tres veces MORENA, para lograr que AMLO ganara la presidencia de la República con 30 millones de votos.

Darle de comer a la gente con hambre, es la primer obligación del nuevo gobierno; empleos suficientes también, apoyo al campo de inmediato para que se genere la autosuficiencia alimentaria, pero además reorganización de la pesca en agua dulce y salada, frenando a la voz de ya, la piratería interna y la internacional; respecto a la minería, oro, plata, cobre y piedras preciosas, deben servir para crear riqueza que beneficie al pueblo y en ese sentido vale que trabajen las cámaras alta y baja del Congreso de la Unión: nada por encima del interés popular de ahora en adelante.

México le debe a los bancos extranjeros, 10 billones de dólares, los cuales generan leoninos intereses; recomienda José Luis Sánchez González, moratoria; no podemos pagar por los errores del pasado, que paguen los que endeudaron el país.

Creado por el panista Felipe Calderón, un mercado interno de la droga, se debe legislar para que la heroína que se produce en México, sea vendida en los laboratorios de medicina y la mariguana, utilizada para confeccionar ropa.

México produce muchísima caña de azúcar que le deja ganancias extraordinarias por la venta del azúcar y alcohol; pero existen otros productos que multiplicados, dejarían sin consideración a las hierbas malignas.

En Huajicori se produce una Jamaica que tiene un precio de cien pesos por kilogramo; reconocida en Nayarit por sus dos hervidas, ha sido chuleada incluso en Rusia, por los suegros de Edel Soto. Pocas hectáreas están en producción y con ese precio, uno puede imaginarse lo que la gente ganaría si amplía la superficie de cultivo.

Ojalá y que las presentes reflexiones sirvan a los propósitos del Dr. Navarro, el cual ya tenía años esperando la oportunidad de servir a su pueblo en todos los sentidos.

Estoy enterado que hasta los propios dirigentes de MORENA en Nayarit lo ven con recelo, no quieren aceptar que este hombre trae las mejores intenciones para las comunidades de nuestra amplia geografía, donde hay condiciones en el propósito de producir alimentos: frutas, semillas, oleaginosas, verduras, legumbres, peces, crustáceos, ánades, anfibios, reptiles, batracios, etcétera…PALESTRAZO: hoy le da el INE al licenciado Andrés Manuel López Obrador, la constancia de Presidente de la República; México cambió sin necesidad de disparar una sola bala; fue un cambio pacífico y silencioso pero no por ello insustancial; adiós al país de los corruptos a partir de diciembre.