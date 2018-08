SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

HOY LLEGAN LOS VIAJEROS DEL EXTRANJERO EL GOBERNADOR AED, DIPUTADOS Y LOS EDILES

A ver que nos traen de buenas nuevas y sobre todo que vengan de Bien y de Buenas, porque los días que no estuvieron en sus cargos, sucedieron cosas no muy buenas, PUES como dicen por ahí mientras el jefe este fuera los gatos hicieron fiesta, y no atendieron como debieron a la ciudadanía , bajo el pretexto de que no había FIRMAS, muchas cosas, casos y asuntos quedaron pendientes al arribo del PATRÓN, por lo tanto veremos que dicen JAIME ALONSO CUEVAS TELLO DE BAHÍA, GLORIA NUÑEZ DE COMPOSTELA, NADIA RAMIREZ DE XALISCO Y FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN DE TEPIC……………UN FISCAL QUE SIRVA ASEGURAN LOS DE COPARMEX Y SIGNARÁN FIRMAS. Tal parece que le esperan malos momentos a nuestro amigo el Fiscal PETRUS DÍAZ, quien a pensar y actuar de los integrantes de esta Organización NO, le tiene confianza ni paciencia al ACTUAR del Procurador de la Justicia en nuestra Entidad y para ELLO, preparan unas intensas horas para recaba r FIRMAS, y de esta forma a lo mejor entregarle al Gobernador, la larga estela de garabatos que nosotros los MEXICANOS y por supuesto los Nayaritas hacemos como firmas, por lo tanto, dicha manera a decirlo iniciará a la 9 de la mañana, en la Plaza Principal de nuestra Ciudad capital TEPIC, así que a ver si de verdad lo hacen o será una llamarada de petate más de parte de los de COPARMEX……….. TRÁNSITOS, POLICÍAS Y ELEMENTOS DE VIALIDAD DE BAHÍA A CURSOS. Una de las formas sin duda alguna de AMAESTRAR, a los genízaros que no saben ni poner su nombre PERO, en sus funciones se comportan como unos grandes conocedores de las infracciones y las faltas del reglamento, resultan muy duchos al amedrentar a los conductores, sobre todo a las mujeres, en el sentido de que si NO cooperan con 200 o hasta 500 pesos, les saldrá más caro ir a perder horas y a pagar más por la infracción que darles para los refrescos o cafés, por lo que son presa fácil de los MORDELONES que suman todos en conjunto Vialidad, Tránsito y Policía, SIN pensarlo dos veces sus superiores OPTARON por mandarlos a CURSOS INTENSIVOS de respeto a los Derechos Humanos, Legales y sobre todo que se olviden de SERVIRSE de la ciudadanía ya que la cosa es que son SERVIDORES PÚBLICOS, no para abusar sino servir al público que conducen diferentes vehículos, COSA que, los uniformados a su beneficio han pensado que la ciudadanía está para lo que ellos ordene y manden cuando la LEGALIDAD es al revés, afortunadamente, les están haciendo entender OJALÁ, para que no sigan haciendo de las suyas y más ahora que van a requerir para las inscripciones y útiles escolares de sus hijos………..Y TODAVÍA LO QUE FALTA DE VER EN ESTE MUNDO LLENO DE.. Resulta que un solo Notario Público trae en JAQUE y buscando las formas de PERJUDICARLO, denunciándolo o Demandándolo, pues los de CONCAAM, se la están haciendo de problema involucrándose todos contra uno, así es toda una legión de los contrarios al licenciado y NOTARIO VELAZQUEZ, hijo de un reconocido y excelente también NOTARIO HÉCTOR VELÁZQUEZ, (QEPD) es el que se defiende y está haciendo lo que debe de hacer ante los embates de sus compañeros LA RAZÓN, no sé quién la tenga aun así llama la atención que UNO SOLO, esté luchando contra TODOS, lo cierto es que hay inconformidad en ambas partes y a ver quién sale victoriosos de este asunto, así que solo resta esperar…BREVÍSIMAS Regidor@s de Bahía tratan de ignorar a la GENTE, que los llevó a la silla y se hacen los LISTOS al decir “No tenemos porqué, darles dinero pues nosotros nos lo ganamos con el sudor de nuestra frente IGNORANTES Y CACA SECAS…Cumplió Años Mi PADRINO ALFARO, Felicidades, y que estés bien, hoy, mañana y siempre, un abrazo y un público reconocimiento, porque gracias, a él entre a esta apasionante carrera llamada PERIODISMO, por cierto este 17 de Agosto, cumplo años en mi persona y en mi modesto Semanario…El GORDO FLETES ROBLES, CETEMERO DE BAHÍA, también Cumplió años y fue Felicitado por muchos y por su servidor, aunque también por Roberto Sandoval, quien estaba al lado de su Perro…En Tepic, el GRAFITI, resulta ser un Arte, por lo que el Instituto de la Juventud, enviará una Iniciativa para que éste sea promovido y aplicado en ciertas partes de nuestra Capirucha donde hay de todo y para todos…KEVIN el niño de Acaponeta, que al parecer estaba fuera de peligro regresó a terapia al hospital y será por espacio de vario tiempo, quien fallaría los médicos, los medicamentos, por no ser cuidado o porque su mal está avanzado?