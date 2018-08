SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

TOMAR LAS CASETAS DE COBRO DOBLE NEGOCIO

Porqué? dirán algunos, porque simple y llanamente el USUARIO es el que rechina los dineros y los dientes, PUES, aunque esté tomada por los “Sufridos Campesinos” que son embabucados por sus LÍDERES, y de todas maneras cobran por el PASO o PEAJE, anteriormente eran movimientos sociales, ahora son movimientos vivales, ya que si son 100 pesos la cooperación voluntaria es de 50 pesos, si es de 200 tienen que pagar por pasar 100 o sea la mitad y todavía se atreven a amenazarte con “Pues devuélvase por la libre, porque aquí es Voluntario el pago” si optas por decir algo de inmediato aparece la mujer guaguarera y un tipo de mirada torva con machete en mano y lógicamente que tu familia está viendo y con no te metas en problemas paga y vámonos” o sea NEGOCIO en todo y por todo, también los Empresarios cobran por la pasada y así es tan así, que la caseta de Acaponeta, ya está bien quemada a nivel nacional, PERO eso no les importa a los VIVIDORES SOCIALES………CONTINÚA EL MAL TIEMPO EN NUESTRA ENTIDAD FEDERATIVA, No solo nos está pegando con las lluvias, los calores infernales, sino también por los altos cobros de VIDAS y las tarifas eléctricas aunado a los apagones que la CFE no quiere pagar, el ocasionarle desperfectos a nuestros básicos aparatos electrodomésticos, en POLÍTICA no se diga, que EL PEJE, que PEÑA NIETO, que La Maestra ELBA ESTER, que CHAVITA MACÍAS, no aparece que tres y RICARDO GUERRA, están detenidos, que ya quiten al Fiscal, PETRONILO DÍAZ, porque no da el ancho, que siguen las prácticas de VEYTIA, que los Mandos Policiacos NO sirven, que de igual manera quitan vehículos al por mayor y que regresan los que quieren y se quedan con el que quieren, que los Tránsitos y tránsitas cometen abusos contra quien quieren y a la hora que quieren o sea todo un DESBARAJUSTE……….LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN DONÓ LIBROS. Los cuales servirán para distribuirlos en todas y cada una de la bibliotecas del Municipio de Tepic, por ENDE Francisco Javier Castellón Fonseca, AYER anduvo como liebre con lumbre y se la pasó entregando libros a donde corresponden, no fueron 100 ni doscientos sino 1000, sí mil, para cultivar el acervo cultural y de la misma manera que haya instalaciones con diversos temas y también calidad en la inmensidad de las letras que en nada nos acordamos, PERO cuánta falta nos hace dejar un rato el Telcel y el Facebook, para tomar un poco de lectura, sin embargo aunque es una buena noticia a pocos les dará gusto y para muchos será tan solo papel sin valor, que sinceramente ESO es lo que hemos perdido el valor por la lectura, pero bueno, los pocos leídos y letrados seguirán inmersos en la lectura y los otros EMBOBADOS en la redes sociales, que la verdad son Chisme de Lavadero cibernético……….GLORIA NUÑEZ Y EL PUENTE DE CERRITOS. Agradecidos y contentos están los habitantes de CERRITOS, pues la Presidenta Municipal de Compostela, se comprometió y cumplió YA, está en plena elaboración, dicho paso para quienes por añales habían solicitado a uno y otro Edil, pasaron varios y hasta hoy la Chaparrita, con el ímpetu que le caracteriza, le imprimió velocidad a su gestión ante las instancias correspondientes y LOGRÓ centrar la atención de las autoridades para que INVIRTIERAN a esta demanda ciudadana, así de esta manera GLORIA, hará casi llegar a la gloria a los conciudadanos de esta localidad CERRITOS, los inicios ya están y con el tiempo que permita terminará esta obra, para corresponder a su confianza de haberla hecho Presidenta Municipal y posteriormente Senadora de la República Mexicana, NO solo de Nayarit, sino de todo el País…BREVÍSIMAS. Si TRUMP en lugar de levantar el Muro, permitiera el paso a todos los que quisieran tener oportunidad de dólares, en un tiempo NO, muy lejano estaría lleno y no habría empleo, de esta manera muchos se regresarían al no lograr acomodarse o no?…LOS OXXOS Y LOS KIOSCOS como el Zika y Dengue brotan por doquier…SE CUMPLIRÁ LA PROFECÍA, en el sentido de que acabaremos en llamas, pues el calentamiento global nos derrite paso a paso…QUE TAMBIEN el silencio es parte de la Música…VOCES PRIISTAS, aseguran que se deben acomodar para ya no ser acomodados para perder contra otros partidos…LA SOBERBIA es sinónimo de ser un pendejo, será?