Riviera Nayarit lanza su promoción Viaja con Santander

Una estrategia de Cross Marketing entre la institución bancaria y la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC), en conjunto con la hotelería asociada de este destino turístico.

Oscar Juárez/La Opinión

La Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC), a través de su área de Mercadotecnia, lanza la promoción Viaja con Santander, una estrategia de Cross Marketing en la que realiza una importante inversión con el fin de ofrecer a sus socios hoteleros otros canales de difusión que ayuden a obtener un mayor número de reservaciones.

La promoción Viaja con Santander es exclusiva para tarjetahabientes de esa institución bancaria, encaminada a incentivar al viajero a visitar la Riviera Nayarit durante los meses de septiembre y octubre considerados como “temporada baja”.

La vigencia para reservar es del 8 al 31 de agosto de 2018 y la vigencia para viajar será del 1º de septiembre al 31 de octubre de 2018.

Además de comprar el hospedaje o el paquete con vuelos incluidos a 6 meses sin intereses, la oferta principal es que los usuarios podrán pagar TODA su estancia, consumos y gastos generados en el destino también a 6 meses sin intereses.

“El propósito de este tipo de acciones es evitar la estacionalidad del destino; queremos incentivar a nuestros visitantes a que vengan en todo momento y no nada más en las temporadas altas. Agradecemos y felicitamos a los hoteles participantes por su apoyo constante para llevar a cabo esta promoción”, declaró el director general de la OVC Riviera Nayarit y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB), Marc Murphy.

Por otro lado, el alcance de la campaña es muy importante ya que Santander Banco cuenta con un total de 2 millones 080 mil 506 tarjetahabientes; de estos, 1 millón 660 mil 847 están en la categoría Preferente, 222 mil 260 en la Premier y 197 mil 399 en la categoría Select.

En Viaja con Santander participan 33 hoteles del destino con diferentes ofertas y descuentos a la medida del mercado nacional.

1. B Nayar: 53% de descuento. 2. Decameron Los Cocos: Precio más bajo. 3. Dreams Villamagna: 32% de descuento + Cena en los hoteles hermanos Now y Sunscape.

4. Four Seasons Punta Mita: Precio más bajo. 5. Grand Palladium Vallarta: 50% de descuento. 6. Grand Sirenis Matlali: 47% de descuento. 7. Grand Velas Riviera Nayarit: Precio más bajo + 2 Niños gratis hasta 12 años Todo Incluido + $50.00 USD de crédito para golf + $30.00 USD de crédito en el spa por persona por noche. 8. Hard Rock Hotel Vallarta: 52% de descuento + Resort Credit desde $500 USD. 9. Hotel Las Palomas: Precio más bajo. 10. Iberostar Playa Mita: 7% descuento + Segundo Menor Gratis + Resort Credit $400 USD. 11. Imanta Resorts: Precio más bajo + Suites con alberca privada. 12. Krystal Grand: 44% de descuento. 13. La Cabañas del Capitán: Precio más bajo. 14. Marina Banderas Suites: 45% de descuento. 15. Marival Residences: 29.71% de descuento + Cupón de regalo + Servicio de niñera sin costo por 8 horas para estancias mínimas de 5 noches. 16. Marival Resort: 32.7% de descuento + Cupón de regalo. 17. Occidental Nuevo Vallarta: 40% de descuento + Resort Credit de $500 USD. 18. Paradise Village: 36% de descuento. 19. Ocean Breeze Vidanta: 60% de descuento. 20. Rancho Banderas: 3ra Noche gratis + $1,000 MXN de Resort Credit. 21. Refugio del Mar: 9% de descuento. 22. Riu Jalisco: 55% de descuento. 23. Riu Palace Pacífico: 45% de descuento. 24. Riu Vallarta: 50% de descuento. 25. Royal Decameron: 7% de descuento. 26. Samba Vallarta 45% de descuento + Espectáculos nocturnos incluidos. 27. St. Regis Punta Mita: Precio más bajo.

28. Vallarta Gardens: 46% de descuento. 29. Villa del Palmar Flamingos: 45% de descuento + Resort Credit. 30. Villa la Estancia: 46% de descuento + Resort Credit + Acceso a las instalaciones, actividades y centros de consumo del hotel hermano Villa del Palmar Flamingos. 31. Vista Vallarta Suites: 25% de descuento. 32. Villa Varadero: 35% de descuento + 2 Menores gratis. 33. W Punta de Mita: 42% de descuento. CONOCE A DETALLE ESTAS GRANDES OFERTAS Y RESERVA EN:

Hotel + Vuelos: https://res.rivieranayarit.com.mx/ofertas-especiales/viaja-con-santander

Sólo Hotel: https://res.rivieranayarit.com.mx/ofertas-especiales/viaja-con-santander-hoteles

En estas páginas el pago de la estancia o paquete se difiere automáticamente a 6 meses sin intereses con el banco. Para diferir el resto de las vacaciones a 6 meses sin intereses y hacer válido el beneficio, el tarjetahabiente deberá llamar a la Súper Línea del banco: 5169 4300 o al 01 800 50 100 00. Los tarjetahabientes recibirán en sus estados de cuenta las ofertas de los socios hoteleros de Riviera Nayarit.

DISFRUTA EL VERANO: También hay buenas noticias para los viajeros que no cuentan con tarjeta Santander. Para ellos, la OVC de Riviera Nayarit y la hotelería asociada de este destino ofrecen la promoción “Disfruta el Verano”, en la que encontrarán excelentes ofertas. Cotiza y reserva aquí: http://www.rivieranayarit.com.mx/special-deals/