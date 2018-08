Proteger y liberar tortugas marinas ¡Toda una experiencia en Riviera Nayarit!

Inicia la temporada de liberación de la tortuga marina en El Tesoro del Pacífico Mexicano, una actividad que ha resultado en una importante atracción turística y fascinante aventura ecológica que deleita a los visitantes.

Más de un millón de tortugas marinas son liberadas cada año en la Riviera Nayarit, que se ha convertido en un santuario para los pequeños quelonios, ya que a lo largo de sus 307 kilómetros de costa hay más de una decena de campamentos en los que ayudan a conservarlos y protegerlos. Tal es su importancia, que incluso la tortuga marina es la imagen oficial de este destino turístico.

Todo este proceso ha resultado en una importante atracción turística y en una fascinante actividad de aventura ecológica, principalmente para los niños, a quienes se les inculca el amor por la naturaleza durante las ceremonias de liberación.

Cuatro especies protegidas de quelonios nacen en estas costas: la tortuga golfina, tortuga verde, tortuga laúd y la tortuga carey, aunque la tortuga golfina es la que más presencia tiene en la región ya que anida tres veces por año depositando alrededor de 100 huevos por nido, de los cuales sobrevive el 80% y sólo una de cada mil llega a reproducirse.

Cada nueva generación de estas tortugas, cuando alcanzan la madurez, regresan a la playa que les vio nacer para poner sus propios nidos.

Temporada de anidación y liberación: El biólogo Hermilo Esparza, encargado del Centro de Protección y Conservación de la Tortuga Marina Nuevo Vallarta, informa que la temporada oficial de liberación comienza en la primera quincena de agosto y concluye en diciembre.

Cada temporada en el mes de junio, explica, las tortugas comienzan a llegar a la costa para anidar, y apenas 45 días después los huevos se rompen para dar el paso a las crías. Antes de que esto suceda, el personal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en conjunto con voluntarios de la zona, vigilan por las noches las playas para recolectar los huevos, protegerlos e incubarlos.

La playa de Nuevo Vallarta es la que mayor número de arribazones registra históricamente en la región. En los 14 kilómetros del campamento, (el cual opera desde hace 25 años y es administrado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), se registra un promedio de 5,500 nidos y se liberan cada año entre 300 mil y 400 mil tortugas.

Por otro lado, datos extraídos del Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas indican que durante 2010 se registraron 51 mil nidadas de golfina en el Pacífico mexicano, de las cuales unas seis mil fueron en playas de Nuevo Vallarta, y para 2012 se estableció un récord al recolectar casi 10 mil nidos.

Además del campamento tortuguero de Nuevo Vallarta existen otros nueve diseminados a lo largo de la costa, mismos que forman la Red Tortuguera A.C. de Nayarit, y que ofrecen la oportunidad a los visitantes de liberar a las crías. Algunos liberan un promedio de 60 mil tortugas y otros alcanzan las 250 mil.

Sin embargo, señala el biólogo, aunque parezca que son muchas tortugas las que nacen en realidad son muy pocas las que sobreviven pues se estima que de cada mil crías liberadas solamente una o dos van a llegar a la edad adulta y a reproducirse.

De ahí que es importante que el local o el turista lleve a cabo acciones sencillas para mantener siempre listas las playas: no contaminar, sobre todo con bolsas plásticas y envases de refrescos porque en el agua una tortuga puede confundirlos con una medusa y morir por asfixia. Si el turista ve una tortuga salir del agua en la playa de su hotel no hay que aluzarla, no hay que tocarla ni jugar con ella, ya que podría perder su olfato y sentido de orientación, además de que podría ser portadora de salmonela. Simplemente hay que respetarla, darle su espacio y alejarse.

¡A LIBERAR TORTUGAS!: Con estas recomendaciones por delante, liberar tortugas en la Riviera Nayarit puede ser una gran experiencia que reúne a familias enteras, dado lo emotivo que resulta el ver a las crías dar sus primeros pasos hacia el mar alejándose rumbo a las aguas del Océano Pacífico.

La Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit invita a residentes y turistas a conocer, respetar y cuidar esta maravillosa especie milenaria.

Conoce los campamentos tortugueros en Riviera Nayarit: Bahía de Banderas | Campamento Tortuguero Nuevo Vallarta https://www.facebook.com/Campamento-Tortuguero-de-Nuevo-Vallarta-oficial-1712987975642911/

Sayulita | Campamento Tortuguero Sayulita

https://www.facebook.com/campamentotortuguero.sayulita.9?fref=ts

San Pancho | San Pancho Turtles (Grupo Ecológico de la Costa Verde)

www.project-tortuga.org

Lo de Marcos, Bahía de Banderas | Campamento Tortuguero Lo de Marcos

https://www.facebook.com/CampamentoTortugueroLoDeMarcosNay/

El Monteón, Compostela | Campamento Tortuguero Punta Raza

https://www.facebook.com/CampamentoTortugueroPuntaRaza/

La Peñita de Jaltemba, Compostela| Campamento El Naranjo



Chacala, Compostela | Campamento Tortuguero Boca de Chila

https://www.facebook.com/pages/Campamento-Tortuguero-Playa-Chila/166876595779?fref=ts

Playa Platanitos, Compostela | Campamento Tortuguero Playa Platanitos

https://www.facebook.com/Playa-platanitos-comunidad-554340541339593/

San Blas | Campamento tortuguero Aayetsie Wakie

https://www.facebook.com/pg/CampamentoTortugueroDeSanBlasAayetsieWakie/posts/

Tecuala | Campamento Tortuguero La Puntilla

https://www.facebook.com/tortuguerolapuntilla/about

El dato: La tortuga marina, es considerada como especie protegida por la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que la explotación de sus huevos es considerado delito.