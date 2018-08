SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García.

AEG DE GIRA POR SANTIAGO, UT FIRMA DE CONVENIO Y ESCUELAS PRIMARIAS BENEFICIADAS. En efecto el jefe del Ejecutivo Estatal, se mantuvo ocupado en el Municipio Tabaquero, donde en primera instancia, entregó títulos a los egresados de la Universidad Tecnológica de la Costa UT, ahí la participación de los Directivos y Estudiantes, agradecieron la visita del Gobernador a la vez que les fuera entregados en su manos el documento logrado, debido a su esfuerzo y dedicación para lograr salir con su título en diferentes carreras, LUEGO, se trasladó hasta Escuelas primarias para hacer entrega de Útiles Escolares, comprometiéndose a que se instale un domo, también el Gobernador AEG, y el Presidente Municipal R.R. o lo que es lo mismo Rodrigo Rodríguez, signaron un documento para que el primer edil de allá recibiera varios Miles de plantas para la reforestación en plazas y lugares públicos que se requieren plantar y en un futuro no muy lejano, se conviertan en árboles que generen una imagen y aire diferente…….400 MILLONES DE PESOS EJERCEN LOS MAGISTRADOS AL AÑO POLO DOMÍNGUEZ. Rafael Pérez Cárdenas, en su calidad de integrante del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Nayarit, durante el encuentro con los Legisladores el licenciado Pérez Cárdenas, se fue a la yugular de sus anfitriones y sin tapujo alguno, NO RASUREN el presupuesto del Supremo Tribunal de Justicia, porque las oficinas de los juzgados están en pésimas condiciones, no hay aire acondicionado, equipo de cómputo, ni equipo de oficina, faltan escritorios, computadoras, ni sillas para que sea un lugar digno para el Pueblo, hasta los notificadores tienen que poner de su bolsa para la gasolina o trasladarse hasta sus lugares y áreas de trabajo” a lo que el Presidente del Congreso del Estado, Doctor LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, dijo “ Los Magistrados, Jueces y los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, perciben 400 millones de pesos anuales, mismos que percibían cuando nosotros los Diputados entramos, no se les rebajó su presupuesto como en otros rubros, donde se hizo un ajuste hasta del 30 por ciento” qué habrá querido decir con esto? Se los dejo de tarea…….EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPIC Y SU DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, NO SE PONEN DE ACUERDO. Sucede que hace unos días durante una entrevista, JULIO CÉSAR BETANCOURT, aseguraba tener todo en ORDEN, referente a los asaltos, robos a casa habitación y negocios, donde incluso él personalmente anduvo encabezando operativos, logrando detener a tiradores de droga, personas que contaban con orden de aprehensión y un número considerable de los infractores de la ley, PERO, Francisco Javier Castellón Fonseca cómo Jefe de Julio, enfatizó que se iba a implementar un Operativo de emergencia, para frenar los actos delictivos, que tanto perjudican al comercio establecido y al informal, lo que nos deja en duda, quien dirá la verdad de estos DOS personajes………..CONFRONTACION ENTRE MANUEL PERAZA Y MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO? Porque la pregunta en este espacio? Por la simple y sencilla razón de que, varios andaban muy contentos y felices, con la designación del Galeno Navarro Quintero como COORDINADOR en Nayarit, mujeres y hombres, bueno hasta los de La Diversidad Sexual, estaban, saboreando las próximas MIELES, que les dejaría estar en los puestos, que por supuesto les darían Poder, Dinero y una mejor Vida, hasta cambiaron su estilo YA, se sentían Funcionarios de Alto Pedorraje, sus Familiares, Amigos, Compadres, Queridas y Queridos en Antros arribaban con Altanería y Soberbia, se comprometían y prometían, Incluso hacían CAMPAÑA anticipada y daban por hecho la Gubernatura y próxima Diputación, de repente ZAZ que todo se viene abajo, las malas caras, gestos y movimientos, no se dejaron esperar, por lo tanto MANUEL PERAZA, hasta la fecha es el indicado, aunque se puede dar marcha atrás y hacer lo que se tenía pensado al inicio…….. OTRA LLUVIA DEJÓ INUNDADO A TEPIC. Las Avenidas, Calles y principales asentamientos humanos, estuvieron con el Dios en la boca y rezándole a todos su SANTOS, para que no siguiera la lluvia, pues hasta Granizo cayó, COSA que los vehículos, patrullas y camiones, de los cuales FLOTARON ocasionando alarma entre los ocupantes que no hallaban que hacer si salirse o dejarse llevar por la fuerza de la corriente, PERO afortunadamente todo salió bien, sólo el susto que se llevaron algunos Diabéticos y uno que otro se hizo por la desesperación y la impotencia de no poder hacer nada.