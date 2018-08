SUCESOS Y MÁS

Ramón Álvarez García

ESTE GOBIERNO NO OTORGARÁ APOYOS INNECESARIOS. ARTURO GUERRERO. Algo que llamó la atención fue que, uno de los más cercanos asesores y colaboradores del Gobernador ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA, sin tapujo alguno, dejara escapar de su ronco pecho, “Qué durante la entrega de despensas, desayunos escolares y el programa de ABC, será tan sólo para Cuarenta Mil Familias y afirmó, sabemos que podrá quedar muchos de los que estaban acostumbrados a recibir los diferentes apoyos, sin necesitarlos, hoy se depura el padrón y se entrega a los verdaderos necesitados y una COSA, lo que han logrado que se le otorgue NO, es para que, se sientan obligados a hablar bien del Gobierno, de cualquier funcionario o de un Partido, por la simple y sencilla razón de que, SE LES REGRESA LO QUE PAGAN DE IMPUESTOS, en esta administración, nos pagan por trabajar y cuidar los recursos en favor del Pueblo, cómo ahí que para los ACHICHINCLES, que tragan como náufragos y todavía lo postean?………DOLOR DE CABEZA Y PÉSIMA IMAGEN AL AYUNTAMIENTO DE TEPIC. Talón de AQUILES, se ha convertido la actitud de los Tránsitos y agentes de Vialidad, los cuales en lugar de cumplir con su cometido de sancionar a quienes cometen alguna falta, de estacionarse en lugar prohibido, pasarse alguna luz preventiva o roja, darse vuelta en U, no traer abrochado el cinturón ESO, está bien PERO la forma altanera, grosera, soberbia raya en una actitud, VANA, INÚTIL y hasta GROTESCA, cuando el uniformado se te acerca y con el aliento pestilente, dice “ a ver a ver, cabron te pasaste el alto, te va a ir de la chingada, ya valiste madre, uyyy te va a ir muy mal, y no me contradigas porque es MI palabra contra la tuya GUEY” cosa que de sobremanera molesta dicha actitud, pareciera que los genizaros, reciben cursos de prepotencia e ignorancia, porque carecen de sentido común y muy abismal de educación, SEGURO, estoy que dirán nombres, SIN embargo nuestros amigos Julio César Betancourt y Ciro Ramos, los tienen plenamente identificados, sin embargo lo ideal sería, que dieran de BAJA y hasta consignarlos al MP, para frenar esas LACRAS UNIFORMADAS, que insisto los nombres sobradamente ya están identificados o no?………. RICARDO RINCÓN PÉSIMO Y NEFASTO FUNCIONARIO. De nueva cuenta vehículos y el sobresalto de la ciudadanía en General TEPIC se INUNDÓ, nunca previó el titular de Obras Públicas del Gobierno del Estado, con su ingeniosa y brillante IDEA, lo habitantes, sufren se acongojan y por supuesto le recuerdan el 10 de Mayo y con justa razón, PUES, los errores y desviaciones en generación de adecuar, los cauces y pasos del agua pluvial, CAUSA, conmoción, daños y sobre todo muestra un total desconocimiento de la forma y adecuaciones para que las lluvias NO afecten a la ciudadanía, carros y casas, PERO hasta cuándo, ahora a quien le echara la culpa, de éstos nuevos errores tan garrafales………YUSARA RAMÍREZ Y SU LABOR COMO LEGISLADORA. Acabando de estar con la gente de la Sierra en Colomos, Aguamilpa, San Juan, Vallejo, San Vicente, San José y otras comunidades, donde saludo y escuchó las necesidades de su Pueblo, en la cual es sumamente conocida, desde “CHIQUILLA” respiró y al verme a los ojos, mira no hay tiempo ni recurso que alcance, hay necesidades que ni te imaginas o más bien, que te imagines niños sin zapatos, personas sin comer, techos de plástico, paredes de cartón, sin agua potable, drenaje, baños y su salud, voy los visito lleno la camioneta de todo lo que puedo y en cada viaje llevo más y ajusto menos, le pregunté, que cosas y cuántas has llevado? Me contestó, eso no me gusta, decir o contar, lo que sí te digo es que mil personas a lo mejor son muchas, PERO que siento que es poco lo que les he apoyado” la HUMILDAD de YUSARA, es verdadera y en mis 36 años dentro del medio pocas veces la he sentido y eso o esa actitud es lo que falta en muchos Diputados y Servidores Públicos………EN LA LAGUNA DE SAMAO, LA LLUVIA SE DISFRUTA MÁS, CELEBRANDO EL CUMPLEAÑOS DE MI ESPOSA, FELICIDADES CELIA.