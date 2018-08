Arranca Jaime Cuevas obras viales con inversión de 10 MDP

Algunos piden letreros de “Disculpe las molestias que le ocasionan esta obra” y yo creo que no, que se disculpen los que no hicieron nada por Bahía y teniendo la oportunidad, sumieron al municipio en el rezago”, dijo el presidente de Bahía de Banderas

Redacción

Con una inversión de 10 millones de pesos, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Doctor Jaime Cuevas Tello, dio el banderazo de arranque a dos obras viales en las comunidades de San Juan de Abajo y Bucerías, las cuales beneficiarán a 21 mil habitantes y se rehabilitarán en concreto hidráulico.

“Alguien preguntaba que por qué no poníamos letreros de ‘Disculpen las molestias que le ocasiona está obra’ y yo creo que no. Que se disculpen los que no hicieron nada por Bahía y teniendo la oportunidad, sumieron al municipio en el rezago”, dijo el Alcalde bahiabanderense a los pobladores durante los dos arranques de obra.

En primera instancia, visitó la comunidad de San Juan de Abajo, donde acompañando de cientos de vecinos, iniciaron los trabajos de rehabilitación de redes de drenaje, agua potable y pavimentación en concreto hidráulico de la calle Caoba entre 20 de Noviembre y Capomo, ampliando a esta última como circuito vial.

El Alcalde Jaime Cuevas, reafirmó su petición para que los vecinos estén al tanto de los trabajos del contratista y de Obras Públicas, “el rezago histórico que tenemos en el municipio se supera entre todos. Estamos iniciando esta cuarta obra aquí en San Juan de Abajo respaldados por el Cabildo y siguiendo nuestro Plan Municipal de Desarrollo. No son obras que se hacen por ocurrencia sino debidamente planeadas”, expresó.

Resaltó que los recursos provienen del Ramo 23 y se instalarán 800 metros lineales de tuberías de drenaje y agua potable, 32 tomas domiciliarias, 465 M3 para base hidráulica, 460 metros lineales de machuelo y 2,458 metros cuadrados de losa de concreto hidráulica, reforestación y accesorios, por 3.8 millones de pesos para beneficio de los más de 10 mil pobladores de San Juan de Abajo.

El delegado de la demarcación, Cruz Zepeda, expresó que el beneficio para toda la población de San Juan y personas que nos visitan, “gracias presidente por estar atento a las peticiones de los vecinos del pueblo”; por su parte Agustín Hernández, vecino del lugar, expresó su agradecimiento con la obra, “pedimos que no se quede a medias, para no afectar a los vecinos más allá del tiempo razonable que esté programada la obra. Sé que todos los vecinos están dispuestos en apoyar a supervisar la obra”, expresó.

Por la tarde, Bucerías recibió otro arranque de obra en la calle Rafael Buelna entre Esteban Baca Calderón y Arroyo de El Indio, luego de reclamos recurrentes de los pobladores de esta colonia para seguir normalizando las conexiones sanitarias e hidráulicas y hacer transitables sus calles para evitar más desgajamientos y zanjas por corrientes pluviales.

En esta obra cuya inversión será de 5.8 millones de pesos con aportación 50 % municipal y 50% Habitat, beneficiará a 11 mil personas con la instalación de 530 metros lineales de tubería de PVC, 560 M3 de capa subrasante, 400 metros lineales de machuelo, 2,800 M2 de losa de rodamiento en concreto hidráulico, 13 pozos de visita y 90 descargas domiciliarias.