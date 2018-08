Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

En cumplimiento de sus compromisos de campaña, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo del país, estará de gira por Tepic el próximo 15 de septiembre, y la verdad me dicen que presidirá multitudinario mitin ahí mismo por las avenidas México e Insurgentes, recordando aquel cierre que comenzó a las 9 horas de la noche con 20 minutos, provocado por el mal tiempo que lo obligó a bajar del vuelo en Mazatlán, Sinaloa, para abordar un vehículo, con el cual cruzó como rayo tierras nayaritas, entre cerros verdes y el azul del cielo. Citada la gente a las seis de la tarde, no se movieron del lugar durante tres horas y fracción, cosa que le caló hondo al licenciado AMLO, comprometiéndolo a realizar esta asamblea informativa con la que anunciará las buenas nuevas para Nayarit del gobierno federal que tomará protesta los primeros días de diciembre. Se dice también que AMLO pondrá en su lugar también a los que se apoderaron de la Coordinación General de las 20 delegaciones federales, argumentando que ellos la merecen por ser mejores amigos de él. Precisando, López Obrador nombró al Dr. Navarro como su coordinador general en Nayarit desde hace muchísimos meses y el hecho de que le hayan tumbado al suplente para no dejarlo llegar al cargo encomendado, es un complot armado por el propio INE, instituto que sabía perfectamente que Daniel Sepúlveda era un candidato inhabilitado para competir por ser ministro religioso; el error fue pues del INE, organismo que se prestó al juego perverso con la insana intención de embromar al Dr. Navarro. López Obrador es el nuevo Presidente de la República y de acuerdo a sus atribuciones, puede aceptar que Navarro deje al Senado sin un voto, habida cuenta que la coalición Juntos Haremos Historia no pierde con ello mayoría calificada. ¿Cómo quedaría López Obrador en caso de echarse para atrás, quitándole al Dr. Navarro la coordinación general comprometida?. Estaríamos frente a un mandatario nacional mentiroso, dispuesto a imponer funcionarios golondrinos que se salieron de Nayarit en plan de negocios y después de 40 años, arrebatan un puesto ganado en tiempo y en derecho por el Dr. Navarro, quien dentro de dos años y medio será el candidato natural a Gobernador de Nayarit; pero en dos años les dejaría la coordinación a los que se les cocieron las habas antes de tiempo, a esos que se mueven según sus ambiciones políticas y sus ganas de joder la pava, creo. Si ustedes se fijan con atención, el nombramiento del arquitecto Peraza lo dio a conocer Nayar Mayorquin Carrillo y no Andrés Manuel López Obrador; por tal suerte, vale escuchar lo que nos dirá el próximo 15 de septiembre, el famoso Peje pero no lagarto, sobre esta cuestión que ha dividido a la opinión pública. Vamos a ver de que está hecho el nuevo Presidente de la República, si ya se le olvidó que Navarro lo ha venido acompañando en las duras y en las maduras, que ingratitud del hombre que está obligado a encabezar un gobierno nacido del pueblo, el cual se salvó asimismo votando por MORENA, la esperanza de México. Yo escuché a la perfección que AMLO mencionó en muchísimas ocasiones al Dr. Navarro como su coordinador general en Nayarit, para atrás no puede echarse porque mentiría y traicionaría al mejor de sus cuadros políticos. No es posible que Nayar Mayorquin le imponga al Presidente López Obrador un capricho en el cual participaron engañados, los hijos de AMLO, sin saber acaso lo que Navarro significa para su padre. Nayar Mayorquin, seducido por la envidia, ha estado detrás de los ataques contra el Dr. Navarro, llegando al colmo de suplantar la voluntad del nuevo Presidente de la República, tumbándole una decisión con la práctica conocida como albazo. Considero que Nayar, urgido de chamba, presionó para quedar como segundo del Dr. Navarro, cosa que se le puede caer para que se le quite. Pero bueno, ojalá y que tanto Manuel Peraza como Nayar, le arrimen gente al mitin de López Obrador, estoy seguro que igual que siempre, el Dr. Navarro y Pavel Jarero aportarán la multitud; me doy con que Nayar lleve los cinco mil ciudadanos que votaron por él para Gobernador en el 2005; no lleva ni 500, lo aseguro…PALESTRAZO: Toñito igual que su padre Toño Echevarría, no cobra su sueldo de Gobernador de Nayarit; lo dijo ayer durante la firma de un acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia; El Tigre Toño donó su sueldo a la colonia Dos de Agosto y Toñito, los casi 90 mil pesos mensuales que gana, se los reparte a los estudiantes pobres de Nayarit; lo cual quiere decir que ocupa un cargo solo para servir al pueblo que votó por él y desde luego para impartir justicia sin una pistola que intimide, arriba del escritorio.