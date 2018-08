SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

JAIME CUEVAS PONE EN MARCHA TRES OBRAS EN SU MUNICIPIO.

Prosigue el jefe de gobierno en Bahía de Banderas, efectuando el plan de desarrollo que se comprometió en campaña y HOY, está cumpliendo como ejemplo en San Juan de Abajo y Bucerías, pavimentación, cárcamo, drenaje y agua potable, lo que sin duda adolecen en su mayoría los habitantes de este Municipio, pero lo interesante es que se realizan en las zonas más necesitadas y a los más necesitados COSA, que lo mantiene preocupado y ocupado, así que, la administración CUEVISTA, lleva un buen ritmo de trabajo, que le permitirá aspirar a lo que se viene, sin embargo es tiempo de seguir con ese ímpetu y seguir cumpliendo………. ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA Y FRANCISCO J. ACUÑA LLAMAS. Durante una firma de coordinación sobre la plataforma de información, transparencia a nivel nacional, que está bajo el sistema de INFOMEX, de esta manera el Gobernador Constitucional Echevarría García, hace uno de los compromisos para estar al día y conjuntamente entre el ITAI, por lo tanto entre el ITAI, por lo tanto, está acción encaminado a tener la información adecuada y a tiempo en forma tácita y real, también se firmó un convenio para darle más atención a los centros educativos de nuestra entidad, se presentó en el CONALEP el nuevo modelo educativo superior, con sus métodos, restos y perspectivas………CONGRESO DE LUTO FALLECE EXDIPUTADA. Los integrantes de la Legislatura, se unieron a la pena de haber perdido a una de sus integrantes, aunque no, de la actual pero, sí que estuvo de igual manera adecuando, analizando, reformando y aprobando distintas leyes en beneficio de la población, por lo que le rindieron justo homenaje a BERTHA RODRÍGUEZ, (QEPD) y desde este humilde espacio, de igual manera nos unimos a la pena que embarga a su familia y compañeros Diputados, aunque después de ese lapso, prosiguieron, con la sesión pública ordinaria…….. RICARDO RINCÓN NO HAYA LA PUERTA. Algunos de sus compañeros funcionarios, le dan una CARRILLA, del tamaño que se imaginan, al grado tal que lo hicieron casi llorar, como un niño de pecho, pues lo garrafales errores cometidos mediante una estética de obra para embellecer la ciudad capital, PERO que de nada sirvió pues simple y llanamente, no se requieren obras relucientes sino obras que sirvan para que ya no se inunde TEPIC y sus colonias, principalmente en zonas planas y bajas, así que los arreglos no solucionan nada y es hora de hacer un buen trabajo, lo que no sabe hacer el INÚTIL Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, así que o se pone a enderezar el barco o se despide de su cargo en la administración pública…….. GLORIA NÚÑEZ SIGUE TENIENDO TRABAS. Muchos son los intereses del Municipio de Compostela, para que la CHAPIS, alcaldesa sea bombardeada de tal manera en señalarle que NO atiende, no escucha, ni soluciona, los reclamos hilarantes de parte de algunos inconformes O sólo que en el afán de servir Gloria Núñez, poniendo obras y supervisando las mismas se OLVIDE de su gente y sus asesores también le endulcen el oído y no le den a saber del sentir de sus conciudadanos, así que esperemos que GLORIA voltee a sus lados y se de cuenta de lo que acontece, veremos y sabremos porque cuando el río suena es porque agua lleva y la Edil, seguramente tomará cartas en el asunto.