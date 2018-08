Contralínea

Por Francisco Javier Villa

El Desgaste del PRI

Mucho trabajo le costará al Partido Revolucionario Institucional (PRI) salir del enorme y profundo bache en que se ha metido en donde el principal protagonista fue Carlos Salinas de Gortari a través del presidente Enrique Peña Nieto ya que la tremenda equivocación de ungir a José Antonio Meade como el candidato oficial a la presidencia de la república cuando todos observábamos el negro panorama que se veía con MORENA que traía entre sus baluartes a su casi eterno candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien se notaba la enorme fuerza que el pueblo le brindaba con su tercera intención de gobernar México, ya que la gente mostraba esa esperanza de librarse del hartazgo que durante tres sexenios les dieron dos panistas y un priísta.

Los del PRI, acostumbrados al tan socorrido y mentado “dedazo” ni gestos le hicieron al nombramiento de Meade como su candidato oficial, a pesar de que tenían a otras dos interesantes opciones, Miguel Ángel Osorio Chong y José Narro, en donde muchos “tricolores” ya hasta estaban planeando una campaña diferente, les entregan el nombre de José Antonio Meade, muchos se retiraron o de plano mejor se fueron desconsolados sin apoyar a dicho candidato, sirviéndole a AMLO tremendo error y la gente cerró filas a favor del candidato de MORENA, entre ellos muchos priístas que dejaron a su partido inerme a lo que se venía de manera inminente y que el domingo 1 de julio resultó la gran debacle como una profecía en la que ahora los dejó al borde del abismo, razón por la que ahora necesitarán los del PRI no solo una limpia, sino hasta con la posibilidad de un exorcismo para que esas malas vibras se alejen de ellos y tengan la posibilidad en un futuro próximo regresar a “las grandes ligas de la política”, aunque se ve muy difícil si siguen actuando como en el pasado, en elegir a los que les han hecho mucho daño como los del Grupo Atlacomulco, entre ellos Carlos Salinas de Gortari y su familia, como líderes de grupo, dirigentes del CEN en los estatales y no se diga en los municipales.

Al menos en Nayarit las cosas no están como para pensar que pudieran ganar dentro de tres años las posiciones que quedarán vacantes como son. Gobierno del Estado, diputaciones federales, diputaciones locales, gobierno en los 20 municipios, síndico y regidores, ya que, al menos por el momento, Morena lleva la ventaja sobre el PAN,PRD,PT y no se diga el PRI que se fue hasta el fondo en las preferencias de la gente, si vale una sugerencia, será necesario una “gran limpia” en su organigrama estatal, que se integren aquellos jóvenes y viejos en el esquema de sacrificar algo para obtener mucho, que ya se olviden de esos dinosaurios que han ostentado el poder y pensar que el exgobernador Roberto Sandoval Castañeda tiene metida la mano en “los morenos” ya que muchos de su equipo están a la espera de que inicien los tiempos para comenzar a mostrar “su músculo” para alcanzar ese sueño que no se les ha concedido y es seguro que estos tres años serán de constante lucha para posicionar la imagen de más de uno para el estado y para los municipios, aunque dependerá mucho lo que AMLO haga como presidente de la república para saber por dónde “saltará la liebre” y volver hacer de Nayarit ese estado que ya se mostraba fuerte en las esferas de la política nacional, aunque solamente sea el 1 por ciento de la votación nacional.

Por lo pronto en lo que concierne a nuestro entorno, en Bahía de Banderas ya están saltando y mostrando su cabeza algunos que quieren ocupar el puesto de Raúl de los Santos Palomera, que la verdad no fue aprovechado por el PRI porque fue uno de los que alzó la voz para prevenir esa masacre electoral, pero los detractores nunca le hicieron caso, es más hasta en un evento de campaña “lo sacaron” del recinto mandándolo a las gradas, mejor dicho, él como presidente del CDM del PRI ni siquiera lo dejaron coordinar las acciones de Antonio Meade que se hizo el desentendido por el hecho de estar a su lado al dirigente del PRI Municipal y permitió que gente ajena hiciera lo que le pegara la gana, por eso “en el pecado llevó su penitencia” en Bahía de Banderas el PRI se fue hasta el fondo perdiéndolo todo.

Ahora, a pocos meses, existen por lo menos tres que quieren llegar a la dirigencia municipal, entre ellos José Gómez Pérez, Armando Cárdenas Niz, Luis Carlos Tapia Pérez y dicen algunos que hasta Juan Ramón Cervantes Gómez, aunque otros lo colocan como un aspirante fuerte al CDE en donde ya estuvo trabajando en fortalecer las líneas estructurales.

Hablando de otras cosas tenemos que el 29 y 30 de este mes tomarán la protesta de ley los 500 diputados federales, entre ellos la vecina de Bucerías, Mirta Villalvazo, la vecina de San Juan de Debajo de apellido Regalado, de la misma forma lo harán los 128 Senadores de la República, tres de ellos nayaritas, Miguel Ángel Navarro Quintero, Gloria Núñez y Cora Cecilia Pinedo, aunque todavía no se sabe a ciencia cierta si el doctor Navarro solicita licencia para separarse del cargo y permite que Nayar Mayorquin sea registrado como su suplente.