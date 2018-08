Gloria Núñez y Club Koras cumplen a Ixtapa

Estamos contentos de anunciar a los amigos de Ixtapa de la Concepción la construcción de un parque para este bonito pueblo.

Gracias a Club Koras Ixtapa por trabajar para que este sueño sea una realidad. Al igual al gobierno que encabeza nuestro gobernador Antonio Echevarría García darle las gracias por su apoyo.

Más obras para Compostela: La Alcaldesa Gloria Núñez Sánchez les habla con Hechos a los ciudadanos, la grilla queda atrás. La calle Escuadrón 201 quedará en empedrado ahogado, en la cabecera municipal.

Por Mandato, el poder se ejerce, no se comparte: El Decir del Pueblo, no es tonto es hacerse tonto, porque el problema no es de entendimiento, sino de sapiencia

Por eso hay tareas que se dejan a los que saben. De otra cosa para que existiría la democracia representativa que delega en la representación (supuestamente experta) el cuidado de los asuntos comunes.

La democracia hay que aceptarlo, no sirve para todo: el Alcalde no puede poner a consulta a su Gabinete y su plan de trabajo, ni el maestro el currículo académico, el General no puede someter a voto la disciplina militar, ni el médico a plebiscito su tratamiento.

La democracia ya se expresó y otorgó mandato; la carga de las decisiones y de sus correlativas responsabilidades corresponde al electo, y no es una carga irrenunciable, intransferible e incompartible, se llama Poder y se ejerce con decisiones. El poder no se comparte, menos con vaquetones y vividores.

Somos gobierno de resultados, no de confrontaciones: Gloria Núñez: La Alcaldesa demostró que siempre ha tenido disposición de trabajar en armonía con el Cabildo para establecer acuerdos y acciones para el desarrollo del municipio; así mismo —aclaró–, ninguno de los funcionarios busca confrontaciones o pleitos innecesarios, dado que están en sus respectivas posiciones porque les tiene confianza

Con el propósito de coordinar mejor cada una de las acciones que emprende el XL Ayuntamiento, la presidente municipal Gloria Núñez se reunió con su equipo de colaboradores, principalmente con aquellos que ostentan alguna Dirección o que fungen como responsables de un Departamento.

El encuentro con su gabinete fue con el propósito de reforzar el programa de actividades que desde el inició de su gobierno estableció para dar cumplimiento a lo comprometido, así como también examinar el avance alcanzado en cada área en lo que refiere a proyectos de trabajo de sus directores o encargados, a 11 meses de su administración.

La tarde-noche de este martes, acompañada por la mayoría de regidores, haciendo efectivo su propósito de que los acuerdos que emanen se tomen de manera colegiada pensando en el bienestar ciudadano, Núñez Sánchez, además de reconocer el trabajo de resultados, honestidad y responsabilidad que caracteriza a sus colaboradores, convocó a redoblar esfuerzos y seguir dando lo mejor de sí para poner en alto el nombre del XL Ayuntamiento, “porque somos un equipo de resultados”, precisó.

En cuanto a ello, la Alcaldesa demostró que siempre ha tenido disposición de trabajar en armonía con el Cabildo para establecer acuerdos y acciones para el desarrollo del municipio; así mismo —aclaró–, ninguno de los funcionarios busca confrontaciones o pleitos innecesarios, dado que están en sus respectivas posiciones porque les tiene confianza.

Núñez Sánchez señaló que existe gente que pretende destruir al municipio; busca desvirtuar la imagen de nuestros colaboradores porque ve resultados, “pero advierto que no se los vamos a permitir, porque junto con los regidores somos un gran equipo, de resultados y que trabaja en beneficio de la ciudadanía y no para su interés personal”, puntualizó.

Ellos, quienes nos cuestionan —agregaron–, están detrás del movimiento de personas que hoy de nueva cuenta se manifestaron en la Presidencia, no les importa el bien común, solo satisfacer su interés personal.

Por eso —añadió— piden la salida de nuestros colaboradores; ellos quieren meter gente que vele por sus intereses personales y no de los ciudadanos, por ello, se han ido contra de todos los directores, porque les molesta que el XL Ayuntamiento tenga un excelente equipo de trabajo, que cumple a Compostela.

No vamos a permitir que destruyan el municipio —insistió– porque nosotros tenemos la fortaleza, mejor organización, estabilidad y trabajo de equipo para que los servicios que se brindan a la población sean más eficientes, dándole prioridad a los servicios básicos, como es el suministro de agua potable, drenaje sanitario, recolección de basura y mejoramiento de vialidades; y aunque los recursos son pocos, se pone todo el esfuerzo para el cumplimiento de estos compromisos.

Enroques: Enroques en el Gabinete de Gloria Núñez, Obras Públicas, Faustino Plascencia Bernal, Plantación y Desarrollo, Marco Antonio Pontanillo Gutiérrez, Desarrollo Social, José Luis Dávalos Rodríguez, con lo cual se fortalece el XL Ayuntamiento de Compostela.

Tras la aprobación del Cabildo sus nombramientos, Núñez Sánchez los convoco a redoblar esfuerzos y dar lo mejor de sí, para seguir cumpliendo al Municipio con resultados.

La alcaldesa además de reconocer su entrega y compromiso que han mostrado para servir al pueblo con honestidad y responsabilidad, agradeció a los integrantes del Cabildo su confianza que les brindan. “Somos un gran equipo, un equipo de resultados.