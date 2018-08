Programas escolares, gran apoyo para las familias vallartenses

Aseguran que los uniformes y zapatos son de muy buena calidad y representan un gran ahorro para la economía de los hogares

Redacción/La Opinión

Una gran ayuda para la economía de las familias vallartenses, representan los programas de Uniformes y Zapatos Escolares, Útiles y Mochilas, que el gobierno municipal entrega en este ciclo educativo a los estudiantes de nivel básico de escuelas públicas, lo que brinda además igualdad de oportunidades para que los niños y jóvenes puedan seguirse preparando.

Tras recibir el apoyo de uniformes y zapatos, la señora Iris Artemisa Beltrán Cruz, indicó que se trata de acciones de gran importancia para los hogares de Puerto Vallarta, “porque en cuestión económica yo tengo tres hijos, entonces a mí sí me ayuda en el sustento porque soy madre de familia y más que nada, que soy ama de casa y pues aparte de que es un gran ahorro el que nos dan porque están muy caros los uniformes”.

En esta ocasión, este respaldo es para dos de sus hijos, uno de ellos con una discapacidad, quienes han recibido este beneficio desde que inició el programa, “sí es verídico”, afirmó.

La señora Liliana Mora, que tiene dos hijos en la escuela 20 de Noviembre, reconoció la calidad de las prendas que así se les brindan, con los cuáles prácticamente salen el año escolar sin necesidad de que los papás eroguen algún otro recurso.

“Es muy beneficioso para nosotros, la verdad, porque a veces el calzado que compramos no nos sale todo el año y con este ya salimos; y los útiles también, se le acaban y volvemos con los mismos. Los uniformes han salido de muy buena calidad la verdad, mis respetos para el gobierno y pues las mochilas también le dan uso hasta que se acaban. Los niños felices también, emocionados sobre todo porque traen mochilas nuevas, zapatos nuevos, uniformes y pues sí es una gran ayuda, yo creo que para todos como papás la verdad”, señaló.

Estimó que con estos apoyos se ahorran casi los mil pesos por niño. “Ya nos sirve para la comida de la semana”, por lo que agradeció al alcalde vallartense y le pidió que siga adelante con este beneficio, “porque hay mucho niño que de veras no tiene la posibilidad de comprarse ni un par de zapatos y es triste, entonces, pues que siga con el apoyo siempre, que no se le olvide que hay muchos niños que lo necesitan, vamos, y papás también; que no se olvide de la niñez de nuestro pueblo”.

En el mismo sentido se expresó Alejandra Segura, quien pidió que quienes en este año no se inscribieron al programa de Uniformes y Zapatos, lo aprovechen el próximo ciclo, pues “es una ayuda muy buena para los padres de familia, económica”. Se dijo agradecida con el primer edil Rodolfo Domínguez “por todo lo que hace, las ayudas que ha dado”.