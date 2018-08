QUÉ VER Y HACER EN RIVIERA NAYARIT: Lo de Marcos, un pequeño paraíso

Oscar Juárez

Esta localidad alberga a uno de los pueblos costeros más relajados de la Riviera Nayarit, aunque cada día cuenta con más servicios para satisfacer las necesidades de los visitantes.

Lo de Marcos es un tranquilo refugio a donde el bullicio exterior no ha llegado. Posee la esencia de un pueblo típico mexicano a la orilla del mar: calles angostas y tranquilas, árboles cubiertos de flores y coloridas fachadas. Algunas personas van más allá y lo describen como “un pequeño paraíso”.

El pueblo ha venido evolucionando a su ritmo, por lo que cada día cuenta con más servicios para satisfacer las necesidades de los visitantes: Búngalos, villas, confortables habitaciones de hotel y un equipado trailer park son las opciones que el visitante tiene para alojarse. En la temporada de invierno se registra la mayor afluencia de viajeros con casas rodantes.

QUÉ VER: El mar de aguas cristalinas de tono turquesa y el verde intenso de la vegetación tropical que le rodea crean un hermoso y relajante paisaje. Las playas más conocidas son Los Venados, Las Minitas, El Atracadero y Lo de Marcos. Al norte se localiza un estero natural, en el que habita una amplia diversidad de aves, varias de ellas migratorias. Si vas a visitar el estero es recomendable usar repelentes, de preferencia biodegradables.

QUÉ HACER: Actividades; En Lo de Marcos puedes simplemente tomar el sol o nadar, o bien practicar cualquier deporte de playa como el esnórquel, surf o SUP. También es posible realizar paseos en kayak, esquí acuático, moto acuática o montar una banana, avistamiento de aves y senderismo por el estero. También puedes contratar paseos en lancha a Rincón de Guayabitos, la Isla el Coral y el Cangrejo, así como a las playas del Beso, las Tortugas y Los Ayala.

Come con los locales: Disfruta de un pescado zarandeado o mariscos preparados con todo el sabor de la cocina nayarita en alguna de las palapas que se encuentran a la orilla de la playa. En la plaza pública del pueblo se encuentra un colorido quiosco y en sus alrededores se localizan pequeños negocios y algunos restaurantes de tipo casero que ofrecen sabrosos platillos en un ambiente cordial.

¡Vete de tianguis!: Cada año, a partir del mes de noviembre, podrás acudir al Tianguis Lo de Marcos que se instala dentro de un encantador patio, el cual ofrece una cómoda experiencia al aire libre con buena comida, música en vivo y muchos vendedores que ofrecen productos únicos. Los asistentes podrán encontrar artículos hechos a mano, productos horneados caseros, salsas, piñatas, figuras de vidrio soplado, hortalizas frescas y mucho más. Sábados de 9:30 a.m. a 2:00 p.m. en la calle Luis Echeverría de ese hermoso pueblo costero.

Un evento que ya es tradición en esta localidad costera es el Taste Lo de Marcos, que se realiza cada año, desde hace seis, en el mes de febrero, en el Centro de Fiestas Los Delfines (Calle Luis Echeverría No. 9), muy cerca de la plaza principal del pueblo.

El Taste Lo de Marcos se realiza con el fin de ayudar a facilitar las donaciones que continúan manteniendo a este pueblo costero de la Riviera Nayarit como la joya refulgente que es. El programa incluye música en vivo, muestra gastronómica y venta de comida a cargo de restaurantes locales, además de algunos puestos con venta de artículos hechos a mano y joyería.

Aventúrate y explora: Si lo tuyo es la aventura y te gusta ir más allá de los lugares conocidos, muy cerca del pueblo, en la punta sur de la playa, se encuentra la empresa Xplore que ofrece al viajero aventuras reales en ambientes extraordinarios. Xplore se especializa en el turismo de aventura y otras actividades de ocio inspirados por la vida al aire libre como buceo, cursos de buceo, excursiones de pesca deportiva, clases de surf, snorkel, lecciones de Stand Up Paddleboard, excursiones de senderismo, entre otras. Destaca su club de playa con área de camping, restaurante y bar.

Más información: https://bit.ly/2OZG6mu

CÓMO LLEGAR: Por tierra se llega a través de la carretera Federal 200 Tepic-Puerto Vallarta, que conecta el norte, centro y sur de México. Saliendo de Nuevo Vallarta con dirección a Tepic, el poblado se encuentra a 45 kilómetros aproximadamente. En dirección contraria, saliendo de la ciudad de Tepic con dirección a Compostela y posteriormente a La Peñita de Jaltemba, el destino se encuentra a poco más de 100 kilómetros al sur, pasando Rincón de Guayabitos. http://www.rivieranayarit.com.mx/destinations/lo-de-marcos/