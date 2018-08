SUCESOS Y MÁS

Ramón Álvarez García

SE VA SE VA Y SE IRÁ JORGE ANÍBAL MONTENEGRO.

Tal y como se había anunciado, en el sentido de los cambios que se había hecho de parte del mismo Gobernador Antonio Echevarría García, desde hace unos meses y que en éste humilde espacio, la operación del segundo de a bordo la Secretaria General de Gobierno, al parecer sólo estuvo de vacaciones, pues durante casi un año NO dio el ancho a su responsabilidad, ya que según en lugar de calmar y dar solución a los reclamos sociales, se escondía y la gente se iba peor de como llegaba, la molestia generalizada, llegó a donde tenía que llegar y el Ejecutivo, tomó la decisión de separarlo de su cargo………..JAIME CUEVAS Y SU ATENCIÓN A DIVERSOS SECTORES DE LA POBLACIÓN. Ejemplo claro a un alto rango de SURFING, un deporte muy arraigado y atractivo, en esta temporada, donde los amantes de esta atracción es muy común, tanto en turismo Internacional, Nacional y Local, por lo que fueron atendidos, posteriormente, la reunión con integrantes del ICATEN, luego una charla con el titular de Obras Públicas del Estado, Ingeniero Ricardo Rincón Yescas, quien vino para recibir la DONACIÓN de 30 millones de pesos, para el cambio de imagen urbana en JARRETADERAS, pues al haber adquirido varias hectáreas de terreno para ampliar sus instalaciones, dicha Empresa, decidió hacer un aporte para el desarrollo de esta población y durante horas más, escuchó las necesidades en sus diferentes rubros, de parte de sus conciudadanos………JAVIER HERRERA VALLES Y LUIS CHUMACERO. Próximos Desempleados, pues ninguno ha sabido cumplir con sus respectivos cargos, PUES a casi un año, no dejan acabado los asesinatos, levantones, secuestros, Robos y el clima de Inseguridad son latentes y la Gente ya inicia a hacerle sentir al Ejecutivo su rechazo e irle perdiendo la confianza a las nuevas Autoridades, por lo tanto de un momento a otro habrá de darse a conocer su salida………LUIS CHUMACERO SU SOBERBIA Y EGO. Lo llevó a una clara y muestra de su INEPTITUD, pues los dineros no han sido manejados como se debiera, pues al dispersarlos en unos lugares en grandes cantidades y en otros muy raquítico y como se le dio confianza, LUIS, creyó tener a sus pies los recursos, para de ahí irse de BRUCES, tratando a la ciudadanía con su intolerancia y forma equivocada, que le trae como consecuencia su despido de encargado de Finanzas Estatales…….. CALGARY CANADÁ ES ANFITRIÓN DE MUJERES POLICÍAS NAYARITAS. Para una mejor atención y preparación, un grupo de uniformadas se trasladaron hasta esta parte del mundo, durante los días 26 al 31 de Agosto para estar en el Congreso Internacional, para la Tecnología, Economía y Dinámica Social contra la Delincuencia, COSA por demás interesante e importante para estar vigentes en la preparación para enfrentar a los malos.