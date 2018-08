Vidanta, ¿Nuevo Municipio de Nayarit?

En Nuevo Vallarta calles públicas están desapareciendo

Luis Carlos Tejeda/ (Parte Dos)

Desde hace muchos años, el grupo Mayan Palace, ahora Vidanta ha puesto muros y cerrado calles, como quién dice “está pintando su raya”, construyendo una nueva entrada por la carretera federal 200, que entra y sale por donde se encuentra el Módulo Estatal de Seguridad, desligándose de Nuevo Vallarta y sintiéndose seguramente como un pueblito turístico desligado de Bahía de Banderas, algo así como alguna vez quiso hacer el propietario de Pueblito Paraíso cuando quiso colocar un enorme anuncio por la segunda entrada a Nuevo Vallarta considerando dicho letrero “Bienvenidos a Pueblito Paraíso” y los demás hoteleros, y hasta los vecinos impidieron que Grazziano Zovernigo lo pusiera, es por eso que ahora el que se está saliendo con la suya son los del emporio Grupo Vidanta, algo así como está pasando en Punta de Mita, donde los grandes hoteles para millonarios ya se sienten dueños de tierra y playas.

Lo que ha sucedido en los últimos dos años en la zona colindante al río Ameca nos muestra la flexibilidad de las autoridades federales, estatales y hasta municipales, a quienes la verdad no les importa el ecocidio, la depredación, la invasión en los terrenos ganados al mar, el cambio de rumbo del río Mascota y Ameca en la desembocadura, la toma de la Isla de los Pájaros y las uñas que ya muestran para “sacar” a los palaperos de Boca de Tomates que han estado trabajando desde hace medio siglo y ahora ven como los dueños del dinero se les acercan “como queriendo pelear”.

Por tal razón en Nuevo Vallarta las cosas han cambiado debido a que la calle Paseo de las Moras y otras vialidades fueron vendidas por el FIBBA, propietario original del fraccionamiento, de acuerdo a la versión de la periodista local Patricia Aguilar, quien ha venido documentando y dando cobertura a las actividades de Vidanta en la última década.

“Nos han tratado como si fuéramos niños chiquitos, como si fuéramos tontos, diciéndonos que las calles que han cerrado eran condominales y tenemos pruebas de que no lo eran”, dice por su parte Federico León de la Vega, propietario de un café-galería en la Marina de Nuevo Vallarta.

Interrogado al respecto, el presidente municipal de Bahía de Banderas, en el 2016, José Gómez Pérez, explicó que los permisos municipales otorgados al consorcio fueron expedidos por administraciones anteriores, así como las modificaciones a los planes urbanos tanto de Jarretaderas como de Nuevo Vallarta.

“Somos institucionales y a nosotros nos toca tener una supervisión permanente para que esas autorizaciones permanezcan en regla”, explica el alcalde.

Desde Jarretaderas el actual único acceso al río Ameca fue construido por el consorcio entre bardas de concreto y un túnel que llevan hasta un camino que bordea el cauce fluvial.

Pronto se advierte, que toda esta infraestructura vigilada por guardias a bordo de cuatrimotos, fue construida para facilitar el tránsito de los vehículos y trabajadores que construyen el complejo, antes que para facilitar el acceso a los lugareños.

La escena es devastadora. Grandes camiones de volteo y máquinas retroexcavadoras desplegados a lo largo del río, todos con la flor azul del logotipo de Grupo Vidanta, sacan toneladas de materiales pétreos en un auténtico frenesí por excavar y modificar el entorno natural.

“Nosotros calculamos que en los últimos años se han extraído tres millones de metros cúbicos de material del río para nivelar las tierras de los campos de golf, con las terribles consecuencias para el ecosistema”, describe el activista Librado Consuedra Pascacio.

“No hay duda de que el hábitat del cocodrilo está siendo destruido”, dice por su parte el biólogo y experto ambientalista, Jaime Alberto Torres Guerrero, director del estero El Salado de Puerto Vallarta, quien explica que esto lo ha provocado la extracción de grandes volúmenes de materiales pétreos del río Ameca.

“El cocodrilo se desplaza río arriba o busca cómo salir de la zona devastada con el consecuente peligro para las habitantes de Jarretaderas y otras poblaciones… lo mismo pasa con anidaciones de aves y con las especies que integran a la pesquería del lugar”, detalla Torres Guerrero.

En los últimos años, múltiples encuentros hombre-cocodrilo se han reportado en Jarretaderas y otras poblaciones cercanas, con agresiones entre ambas partes.

También se reportan avistamientos de cocodrilos en el mar de la Bahía de Banderas próximos a las playas y a embarcaciones de turistas.

El centro del hábitat del cocodrilo en esta zona es el delta del río Ameca que forma una superficie de manglares conocida como “Isla de los Pájaros”, debido a que también múltiples especies de aves anidan aquí.

Los escasos pescadores que aún se aventuran a venir a este lugar, al igual que los cocodrilos y las aves, tienen que andar sorteando a las retroexcavadoras de Vidanta.

Por separado, los delegados en Nayarit de SEMARNAT y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Roberto Rodríguez Medrano y Héctor González Curiel, respectivamente, confirman a este reportero que el desarrollador turístico opera en el río Ameca con permisos vigentes, además de que la Isla de los Pájaros y otras zonas federales en la zona, le han sido concesionadas.

Para Rafael Pacchiano Alamán, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Grupo Vidanta ha cumplido con toda la normatividad ambiental.

“Lo que me reporta la PROFEPA es que no ha encontrado nada anormal”, dijo en su reciente visita a Bahía de Banderas del 19 de mayo, para entregar un certificado de “Destino Limpio” a esta región.

Pero apenas 13 días antes, el 6 de mayo, en Puerto Vallarta el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Guillermo Haro Bélchez, dijo todo lo contrario.

“Grupo Vidanta no será la excepción y los hemos emplazado a algunos procedimientos… Grupo Vidanta y otros grupos están siendo permanentemente revisado, no habrá impunidad ambiental, ha habido un buen número de sanciones”, informó Haro Bélchez.

En respuesta por escrito a una solicitud de información, la PROFEPA confirmó que desde 2012 a la fecha, a Grupo Vidanta se le han instaurado seis procedimientos administrativos de los cuales tres fueron sancionatorios, imponiendo multas económicas por apenas 218 mil 165 pesos “ya que los incumplimientos que se detectaron no se consideran graves”.

En el mismo documento, PROFEPA revela que días después de que su titular fuera entrevistado por este reportero, el 17 de mayo, la dependencia envió una visita de inspección a las cuestionadas obras de Grupo Vidanta e identificó al menos tres incumplimientos.

El primer incumplimiento es de competencia municipal: “No se presenta el plano con el análisis de uso de suelo asignado por el Plan de Desarrollo Urbano aplicable”.

El segundo, tiene que ver con las obras fluviales: “No acredita documentalmente el haber presentado el programa de verificación del funcionamiento hidrológico del río Ameca”.

Y el tercero alude el tema ambiental: “No acredita documentalmente haber dado cumplimiento a la realización anual de una reunión con personal del Departamento de Vida Silvestre de esta delegación federal, Protección Civil, así como expertos en el tema de cuidado y manejo del cocodrilo de río.”