Grupo Vidanta se mantiene firme para acaparar todo

El consorcio se niega a otorgar entrevistas a reporteros locales

Los “ramaderos de Boca de Tomates” se preparan para evitar los desalojen y continúen con el ecocidio los de Vidanta

Luis Carlos Tejeda/La Opinión

Mientras los dejen hacer y deshacer, que las autoridades mantengan los ojos cerrados “porque Vidanta emplea a más de cinco mil gentes, que ese consorcio turístico es el “gran generador de empleos”, que ellos ayudan a motivar mayor economía familiar (con sus sueldos raquíticos), los millonarios propietarios, quienes siguen seguramente enviando sus ganancias al extranjero y tener sus domicilios fiscales en otros lugares, Bahía de Banderas y Nayarit seguirán “manteniendo” a esa gente que se emplea en este tipo de grupos hoteleros, ya que los impuestos federales se van a otros lados y nunca regresan vía SHCP a donde fueron recogidos de los bolsillos de los turistas que se hospedan en dichos lugares, además de que, uno de ellos Vidanta, mantienen en sus instalaciones a sus huéspedes ofreciéndoles todo para que no salgan a gastar ni siquiera al vecino Puerto Vallarta, mucho menos a los pueblitos de Bahía de Banderas.

Le han sacado más de 3 millones de metros cúbicos de material pétreo al río para la construcción del grupo VIDANTA, que han explotado y contaminado terriblemente el lugar.

Sin notificación previa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aplicó clausuras a los palaperos que venden pescado en la playa de Boca de Tomates.

Ante estos hechos los restauranteros procedieron a protestar por unos minutos en la carretera 200, con lo que obtuvieron el compromiso del presidente municipal de Puerto Vallarta Arturo Dávalos de que se les iba a dar un plazo de 20 días para regularizar su situación.

Pero a todas luces este plazo resultó insuficiente para tramitar el impacto ambiental que les estaban solicitando, además de que se dejaron sellos de clausura de la Profepa en tres de las ramadas.

Por ello uno de los palaperos decidió tramitar un amparo, mismo que le fue negado.

Cabe señalar que los otros dueños de las nueve ramadas también han tramitado amparos, pero es muy probable que también le sean negados.

La periodista Patricia Aguilar, asegura que debe de haber un acuerdo entre las partes: “Se trata de que conjuntamente Grupo Vidanta, los gobernantes y nosotros los ciudadanos hagamos de este lugar el más hermoso del mundo, sin violentar a nada ni a nadie”.

El consorcio no respondió a las llamadas y peticiones del reportero para entrevistar a algún directivo o vocero.

Pero en su información pública, se asegura que sus complejos turísticos se construyen cuidando el medio ambiente y que incluso cuentan con la “Distinción S” otorgada por la ONU y la aprobación de EarthCheck, líder mundial en consultoría y certificación ambiental para la industria de viajes y turismo.

El consorcio anunció en 2014 su asociación con Cirque du Soleil, una compañía canadiense dedicada a montar coreografías circenses de alta calidad y producción con espectáculos en todo el mundo, para construir en Nuevo Vallarta el primer parque temático de esta marca como parte del complejo turístico que Vidanta viene desarrollando en esta zona, con una inversión actual de 1300 millones de dólares.

Celebrate Project es el nombre tentativo del parque temático y en un video institucional que lo presenta, Daniel Lamarre, presidente y director general del Cirque du Soleil, afirma que en este lugar “crearemos una experiencia que será totalmente única en el mundo”.

En Celebrate habrán tres hoteles de Vidanta: Kingdom of de Sun, Kingdom of the Stars y The Grand Cascades. Las atracciones del circo estarán en dos sitios llamados Village of the Sun y Village of the Moon, habrá también un parque acuático denominado Valley of the Blue Waters, un área de juegos mecánicos que se conocerá como Mechanical Garden y The Lake un gran escenario teatral acuático, entre otras espectaculares instalaciones que prometen superar a los grandes parques temáticos de California y Florida en Estados Unidos.

No existe información pública que detalle planos y áreas geográficas específicas de toda esta infraestructura que se construye en torno al río Ameca, su delta y la Isla de los Pájaros, pero lo que sí ha trascendido, son los presuntos planes de expansión de Grupo Vidanta que apuntan más allá de Nayarit, al territorio de Puerto Vallarta, Jalisco.

La alarma se encendió para los propietarios de tradicionales restaurantes de mariscos conocidos popularmente como “ramadas” con más de 40 años en Boca de Tomates, el lado jalisciense de la desembocadura del río Ameca, cuando inspectores de la PROFEPA irrumpieron en la zona clausurando los establecimientos por “no contar con estudios de impacto ambiental”.

Boca de Tomates es un área de playas y manglares, vecina de la “Isla de los Pájaros”, del estero Boca Negra… y de un nuevo campo de golf y otras instalaciones que construye Grupo Vidanta en zona federal concesionada.

Pronto se conoció quién podría estar detrás del inusual operativo contra lo ramaderos. El presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, confirmó a medios locales que Grupo Vidanta ya tenía una “concesión de ornato” en el sitio.

Los ramaderos protestaron y bloquearon la carretera Tepic-Puerto Vallarta y lograran aplazar temporalmente la clausura, pero ellos saben que la amenaza del desalojo está latente.

María Zenaida Chávez, propietaria de una de las ramadas, asegura que Francisco Javier de la Vega –el mismo al que se le adjudicó la parcela escolar de Jarretaderas–, le advirtió que Grupo Vidanta decidiría cuando tomaría posesión de Boca de Tomates: “Pues lo siento, porque las playas no se las vamos a dar, le dije, yo estoy más dispuesta que el gobierno la recoja para protección del ambiente y que nos saquen a todos porque aquí nacen cocodrilos, aquí tenemos tortugas, aquí tenemos mangle, pero no es posible que un grupo particular venga a hacer un desarrollo turístico y nadie de los vallartenses va a poder entrar a esta playa”.

La restaurantera también describió lo que ven y escuchan desde hace meses: “Ahorita aquí ellos están trabajando, día y noche, meten máquinas, en el campo de golf, están escarbando el río… hay mangle y tenemos la Isla de los Pájaros, ellos meten máquinas en las noches, nosotros estamos aquí y se oye todo, pero dice la PROFEPA que ellos sí tienen permiso”.

Con la voz entrecortada y los ojos humedecidos, Zenaida al lamentar que el día que su anciana madre no pueda ir a Boca de Tomates se morirá, también habla de su futuro:

“Grupo Vidanta nos va a sacar, ellos tienen al gobierno de su lado, tienen la corrupción y tienen todo, pero lucharemos hasta el final… De aquí nos sacan con los pies por delante”.