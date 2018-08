SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

HOY MIÉRCOLES JAIME CUEVAS Y EL CABILDO

Se reúnen para seguir tratando asuntos relacionados, con el mejoramiento de Bahía de banderas en su Comunidades, Sierra y Centro, para otorgar no solo atención, gestión y seguimiento tanto a sus necesidades en los servicios como en sus asuntos personales, para recibir apoyo en lo Social, Económico, de la misma manera ir adecuando, las obras de mayor envergadura que hacen falta, en sus cuadras, barrios y los tan consabidos descuentos, cartas de recomendación, cartas de residencia cartas de no antecedentes penales, en fin lo que se trata es avanzar, aunque NO, falta un o una Regidora que se sienta molesta, porque le solicitan en dinero para salir del Municipio y requieren para gasolina, transporte, comida u hospedaje, como a EST@s, no les cuesta creen que también los demás, les dan vehículo, mantenimiento y su gran sueldo quincenal, GRACIAS a los que en su tiempo les apoyaron con su voto, para que llegasen al cargo que tienen, NO se olviden de dónde vienen BAQUETONES y BAQUETONAS!!……..VIDANTA CAUSA MOLESTIAS Y DESCONTENTO. Dicha Empresa se le ocurrió adquirir una gran cantidad de hectáreas, que son propiedad del Ejido de JARRETADERAS, lugar donde se hacen tremendas inundaciones y que por lo mismo compró a un precio irrisorio a los ciudadanos que ahí habitan, para posteriormente irlos cercando como si fueran una especie rara y de ninguna manera seres humanos, Luego como todos los que tienen manera de conseguir lo que quieren para callarlos, DONARON 30 millones de pesos, para hacer mejoras en el campo, en la plaza y calles, según ellos, creyendo que de la misma manera en que se apoderaron de la tierra, también lo harían con los niños, jóvenes y adultos, cosa por demás absurda, hoy tienen un pequeño espacio para poder llegar a la playa, cuando tenían varios caminos hoy quedan a Merced de la Empresa VIDANTA, si al paso del tiempo, les seguirán otorgando este estrecho paso o lo cerrarán por la simple y sencilla razón, de que será Propiedad Privada!!…….. ANTONIO SERRANO NUEVO SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Sin duda es una elección del Gobernador también ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA, quien está depositando toda su confianza en el Catedrático Universitario, que también fuera Secretario de Educación, luego a la Subsecretaría y hoy el peldaño más alto después del Ejecutivo, sin duda que habrá que ver la forma en que se desarrolla en este importante y riesgoso a la vez, PUES, nuestro amigo Toño Serrano, en cuanto cargo tiene le gana la Soberbia y se siente el Non Plus Ultra, ojalá y en ésta ocasión pise fuerte y bien, para no caer en lo que tanto le ha dañado a muchos, por lo tanto es menester que haga un buen papel o en el tiempo menos pensado será otro desempleado, del Gobierno del Cambio………RAFAELA CHAVARIN, HERMES ORTEGA, CHUY CASTRO Y CRISTÓBAL ESPARZA. Fueron, llevados, Citados o dos cayeron ante la Contraloría Municipal de Bahía de Banderas, para aclarar, declarar o señalar ALGO, malo que hicieron durante los tres años que, estuvieron como EDILES, ayer fueron estos cuatro de los 13 que vivieron la Dulce Vita, en ése y con ése tiempo, los saludé en las afueras del despacho del Presidente Municipal JACT, y muy calladitos como cuando van a primer año de kínder, a ver si en Contraloría dan algún comunicado o Prensa del Ayuntamiento emite algo de información al respecto, sólo cuatro de toda la bola?…….. NUEVO MODELO POLICIACO EN TEPIC. Julio César Betancourt García, Director de Seguridad Pública en la ciudad capital, se ha mostrado interesado en que haya una más y mejor preparación, en los elementos que vigilan y hacen acto de presencia, en diferentes eventos populares y en los servicios a la gente así como en todo el día, que pie tierra, en bicicleta, motocicleta y Vehículos todo terreno, para ir implementado nuevas estrategias con tecnología de vanguardia, así como estar en alerta sin causar alarma, entre sus compañeros, ciudadanos y en plena acción de sus respectivas responsabilidades como Servidores Públicos, para ganarse la confianza y respeto de todos, con capacidad y de respuesta inmediata…….. DIPUTADOS HOY RETOMAN ALGUNOS PENDIENTES, DE REZAGO LEGISLATIVO QUE SE HAN DADO DEBIDO A LOS TIEMPOS, PERO SERÁN ANALIZADOS, DISCUTIDOS Y EN SU CASO APROBADOS.