Impulsa Gobierno del Estado el autoempleo

* María Elena Corona, único sostén económico de su hijo con discapacidad, recibió este martes el equipo necesario para iniciar su propio negocio

Mateo González/La Opinión

Apoyar al emprendedor y fomentar el trabajo formal, es una de las funciones que realiza la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo Nayarit. Mediante el programa Fomento al Autoempleo, el emprendedor puede iniciar por cuenta propia un negocio o fortalecerlo, con la entrega de maquinaria, mobiliario y equipo.

Tal es el caso de la señora María Elena Corona García, quien vive en la colonia Vistas de la Cantera y es el único sostén económico de su hijo con discapacidad. En los últimos años, se ha dedicado a las ventas por catálogo y recientemente trabajó en una estética, experiencia que le generó la inquietud de capacitarse en el área de belleza para dedicarse a este oficio desde su casa, lo que le permitirá estar más al pendiente de su hijo, ya que se le dificulta salir a trabajar.

“Mi negocio se llama Estética Unisex ‘Kelen’. Gracias al Gobierno de Nayarit y al Servicio Nacional de Empleo porque ya tendré mi propio negocio, por entregarme este equipo, por dar apoyos a las madres solteras y más a las que, como yo, tenemos un hijo con discapacidad. Entregué mi solicitud y me llamaron, por un momento no lo creía; me entregaron un lavabo con tarja, dos sillas de corte, una para adultos y otra para niños, además de un porta accesorios”, externó María Elena, quien recibió estos apoyos en la Segunda Feria Nacional de Empleo para Jóvenes.