Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Se configura en Nayarit súper alianza entre los partidos MORENA, PT y PRI; la huelo. A escala nacional, Andrés Manuel López Obrador, jaló muchísimos votos de todos los partidos, pero el sufragio que destacó, fue aportado por el tricolor, la organización de sus amores, donde AMLO comenzó a jugar en las grandes ligas, saliéndose poco después para enfrentarse a Roberto Madrazo Pintado, contra el cual perdió la gubernatura gracias a un fraude maquinado por la mafia del poder. Ya en el PRD, organización que formó junto con prominentes priistas como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, los hermanos Monreal Ávila, Amalia Solórzano, entre otros, buscó la presidencia de la República en dos ocasiones, alcanzando la victoria abanderado por su propio partido MORENA el primero de julio del presente año, justamente. Aclarando, no se la debe exclusivamente al PRI, instituto que se las sabe de todas, todas; los 30 millones de votos fueron aportados por la sociedad civil organizada en partidos políticos y gente sin partido que jamás había votado, pero porqué muchos creen que se la debe principalmente al tricolor, está fuera de mi alcance explicarlo. Lo único que me queda claro es que dicho partido duró en el poder más de setenta años, lapso en el que aplicó la ortodoxia para gobernar, razón por la cual México experimentó al mismo tiempo, capitalismo y socialismo en el modo de producción y su política exterior reconocida como de avanzada, perdió el rumbo cuando se alió con sus viejos enemigos ideológicos del PAN y del PRD a últimas fechas. Puede afirmarse entonces que AMLO llega al poder político para corregir el rumbo perdido, con la cuarta transformación de México, a la que no ha querido llamarle revolución, que lo es; pacifica como aquella que llevó al poder al Dr. Salvador Allende en Chile, pero que no prosperó en virtud del golpe de estado militar que encabezó Augusto Pinochet. Esta nueva revolución o cuarta transformación como la llama López Obrador la está haciendo posible la gente pobre, los campesinos arruinados que venden sus tierras para salir de la cartera vencida; también los trabajadores que pagan durante décadas, casas de INFONAVIT, FOVISSSTE, FONHAPO; gente que trabaja y no como los políticos que saquean el erario público, enriqueciéndose de manera insultante, sin el miedo de que los encarcelen las autoridades federales, las cuales hasta el momento no han podido con ex gobernadores que se despacharon con la cuchara grande como los de Veracruz, Coahuila, Chihuahua y Nayarit. Por eso el domingo pasado, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, liderados por el viejo luchador social revolucionario José Luis Sánchez González, propusieron que a toda la gente pobre que anda en cartera vencida, les sean perdonados sus adeudos, que se aplique borrón y cuenta nueva, para que la cuarta transformación llegue a los bolsillos de los mexicanos humildes que viven de su trabajo, pero que también los rateros sean castigados decomisándoles los recursos que le robaron al pueblo y que ese dinero sea destinado a los programas sociales traducidos en becas, empleos, viviendas, etcétera. El próximo 16 de septiembre realiza López Obrador su primera gira como Presidente de la República y será Nayarit el agraciado, promesa de campaña que habrá de cumplir. La CNPA, MORENA y el Partido de los Comunistas de México, harán ese y otros planteamientos al jefe de la nación, significándose con la presencia de cientos de personas en esta gran concentración, a la que se suma de igual forma el gobernador Toñito Echevarría, mismo que ayer, durante un evento laboral frente a Palacio de Gobierno, dijo sentirse muy contento por la visita que efectuará en la fecha anunciada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien habrá de encabezar un gobierno humilde y que ocurre a nuestra entidad en plan de anunciar los proyectos nuevos del gobierno federal para Nayarit. En este mismo evento, Toñito aseguró que su gobierno jamás ha desviado un cinco, partido por la mitad, para beneficiar a las empresas del Grupo Álica, señalando que las licitaciones de las obras se hacen de manera abierta y como lo marca la norma; también mencionó que se ha comprado maquinaria para desazolvar las marismas y nivelar las tierras de los campesinos para que produzcan alimentos con mejores tecnologías. Reitera Toñito que su gobierno es honesto y lo seguirá siendo el tiempo que le resta; dijo que se avanza lentamente, pero con paso firme para beneficio de los que creyeron en él haciéndolo Gobernador con una votación copiosa que lo compromete a mantener vigentes los programas sociales y desde luego hacerle justicia a los que menos tienen sin recurrir a la pistola arriba del escritorio como en los tiempos del ex fiscal Edgar Veytia, de quien por cierto me llegan noticias: continúa procesado en Nueva York y al parecer recuperándose de una parálisis facial; mucho se ha dicho del sonado caso y lo último que se me informa es que la fortuna del Diablo Veytia: dólares, oro y pesos mexicanos, ya no está en las casas de seguridad donde permanecían; los fueron sacando de manera continua los empleados de Veytia, suponiéndose que están en poder de la familia.::PALESTRAZO: así andan las cosas, Aníbal Montenegro deja la secretaría general de gobierno para hacerse cargo del Deportivo Tepic y será Toño Serrano, estoy seguro que triunfará la estrategia para que Ricardo Monreal quede satisfecho.