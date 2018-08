Riviera Nayarit intensifica presencia en la Costa Este de Estados Unidos

La OVC de Riviera Nayarit y la AHMBB participaron en un road show en las ciudades de New York, Morristown y Philadelphia como parte de las actividades de Promoción Conjunta con el Fidetur Puerto Vallarta.

Oscar Juárez/La Opinión

Con la mira puesta en la próxima Temporada de Invierno, la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC) y la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB) intensificaron sus trabajos de promoción en la Costa Este de los Estados Unidos.

En el acostumbrado formato de road show, los días 21, 22 y 23 de agosto se visitaron las ciudades de New York, New York; Morristown, New Jersey y Philadelphia, Pennsylvania como parte de las actividades de Promoción Conjunta con el Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta (Fidetur).

También se unieron a la caravana, promotores de 14 hoteles de Riviera Nayarit y Puerto Vallarta así como de las empresas mayoristas Apple Leisure Group, Classic Vacations, Flight Centre, GOGO Worldwide Vacations, Pleasant Holidays, Travel Impressions y American Airlines Vacations.

Carlos Eguiarte, representante de la OVC de Riviera Nayarit, informó que en cada una de las ciudades mencionadas se llevó a cabo una cena-seminario y un trade show para 50 agentes de viajes, dando un total de 150 agentes capacitados durante toda la gira de trabajo.

Es importante hacer mención que en el evento de New York se dieron cita varios agentes Virtuoso —red internacional de agencias de viaje especializadas en turismo de lujo, con presencia no solo en Estados Unidos su principal mercado, sino también en América Latina, Europa, Asia y Oceanía— provenientes de compañías como Valerie Wilson, Protravel, American Express y Tzell, mismas que tienen a Riviera Nayarit entre sus principales destinos por su oferta de lujo, en especial la zona de Punta Mita y Nuevo Vallarta.

Los hoteles de Riviera Nayarit que ofrecieron sus promociones en los tradeshows fueron: Paradise Village, Occidental Nuevo Vallarta, Hard Rock Hotel, Riu, Villa del Palmar Flamingos, Villa La Estancia, W Punta de Mita, Palladium, e Iberostar Playa Mita.

Para saber: El mercado de la Costa Este de los Estados Unidos representa para Riviera Nayarit un creciente número en la emisión de visitantes. Un factor importante es que cada vez hay más conexiones áreas, con vuelos nacionales vía Aeroméxico e Interjet, e internacionales con United, que cuenta con dos vuelos directos desde Newark, New Jersey, durante la Temporada de Invierno, así como un vuelo chárter desde Philadelphia.