SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

HUMANOS Y SENSIBLES LOS POLICÍAS DE BADEBA AL IGUAL QUE LOS CIUDADANOS

El director de Seguridad Pública Municipal en Bahía de Banderas, Capitán de la Policía Federal Preventiva, Sergio Dávila, aseguró que, los elementos de la policía municipal también sienten, las inclemencias del tiempo, tienen Familia y corren riesgos en su trabajo de vigilar, cuidar, recorrer y enfrentar a los infractores de la Ley, en la modalidad de Prevención y en su caso, de hasta arriesgar su integridad física, de la misma manera, los Ciudadanos tienen que ser tratados con respeto y respetando sus derechos humanos, no debe haber tampoco abuso de autoridad, porque también se convierte en infractor y será castigado, debe haber un buen entendimiento y confianza del Ciudadano hacia el uniformado y facilitarle su trabajo no intervenir, porque se hace una confusión que el delincuente aprovecha y huye del lugar, quien la haga que la pague y así debe ser………..PASARELA DE ASPIRANTES A FISCALES ANTE DIPUTADOS. Los que se sientan Libres de pecado, que tiren la primera piedra” dijeron por ahí, Ahora los que aspiran y suspiran por ser FISCALES Anticorrupción y contra Delitos Electorales, muestran sus documentos y cartas donde se plasma que, efectivamente son aptos para dicho cargo, sin embargo NO, serán los que demuestren aptitudes y ser honorables, que no les gusta el dinero fácil o proveniente de lo sucio, así dicen Las Malas Lenguas, que será de regalo, amistad y palancas, con los que mandan y hacen lo que quieren en el Congreso del Estado, también otros dicen que la Honorabilidad de los Legisladores es a toda prueba y de ninguna manera habrá chanchullo ni favoritismo, al contrario quien traiga las mejores cartas será el que ocupará la Fiscalía Anticorrupción y a la vez la Delitos Electorales, no se preocupen confíen en los Diputados y sus aciertos, veremos y sabremos quiénes manejaran más de 600 millones de pesos anuales una buena suma de dinero, que bailan los ojitos…….AEG ENTREGÓ CAMIONETAS Y CAMIONES AL SECTOR SALUD. Ahora sí ni modo de que QUIROGA, se haga pato y diga que no hay forma de NEBULIZAR, nuestra Entidad Federativa, donde los niños, jóvenes y adultos, sufran los molestos piquetes de Zancudo, del Chinconguya, Paludismo y otras enfermedades transmisibles, al igual que recorrer para recoger cacharros que son el criadero de los molestos voladores, así que de esta manera el Gobernador Antonio Echevarría García, ya cumplió y ahora falta que el titular de Salud, no le haga al cuento y se ponga a trabajar al igual que sus subordinados, los cuales salieron bravos para cobrar y pésimos para desquitar lo que les pagan cada quincena, ni modo ahí está la herramienta para que se bajen los índices de insalubridad………POLICÍA ESTATAL AGARRÓ PAREJO. Mujeres y Hombres que presuntamente, hicieron cosas fuera de la ley, abusando, pasándose de listas y listos cayeron en poder de la justicia y tendrán que responder ante el Juez el cual decidirá si hay delito o los dejan Libres, pero mientras NORA, MARGARITO Y FÁTIMA, están tras las rejas por lo que se les acusa de parte de los que fueron dañados ofendidos, en sus personas o bienes, así que la AEI y PMI, están haciendo su labor de detener y hacer un buen papel dentro de lo que, es hacer cumplir la Ley…….SIETE PUNTOS TRATARON REGIDORES Y PRESIDENTE. Dentro de los cuales dos fueron de suma importancia, en el sentido de la propuesta en Cultivos y Deporte para crear la Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas, en el Municipio de Bahía de Banderas, dentro del punto 4, también en el punto CINCO, donde parte la Iniciativa presentada por el mismo Presidente Municipal, para crearse el Reglamento del Sistema de Evaluación del Desempeño en el Municipio de BADEBA, así de una manera pronta y clara, satisfactoria se aprobó en esta sesión, ambos puntos…QUE PASA EN FISCALES, ANGÉLICA ESTÁ MUY DRÁSTICA O PORQUE LA MOLESTIA DE VARIOS COMERCIANTES Y PRESTADORES DE SERVICIOS EN BADEBA.