Imparten conferencia para el cuidado del adulto mayor

Personas de la tercera edad y miembros de su familia conocieron sobre cuidados específicos, actividades que favorezcan la integración con la sociedad y con los seres queridos

Redacción/La Opinión

Como parte de las actividades que organizó el Sistema DIF Puerto Vallarta para celebrar la Semana Deportiva y Cultural del Adulto Mayor, se llevó a cabo la conferencia “Cuidados del Adulto Mayor y sus Cuidadores”, a la que asistieron personas de la tercera edad en compañía de familiares.

En el auditorio del Cecati 63, previo a la plática, la presidenta del organismo, Adriana Gómez Funes, reiteró a los presentes que en DIF “queremos familias unidas, amorosas; que sienten sus bases en los valores, donde se responsabilicen y ocupen del bienestar de los jóvenes de la tercera edad. Mediante esta charla queremos compartir con ustedes información útil, que apoye a la salud integral del adulto mayor, así como el bienestar de quienes están a cargo de ellos”.

La conferencia estuvo cargo de la Mtra. Martha Cecilia Mercado Aranda, licenciada en enfermería con especialidad en tanatología y terapia de duelo, quien habló de los cambios que una persona va experimentando al paso del tiempo, la importancia que tiene prestar atención a los cuidadores y que los adultos mayores deben tomar las riendas de su vida para mejorar la salud y actitud.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el ser humano es un ser biológico, psicológico, social y espiritual. Tristemente los sistemas de salud, por lo general, se quedan en la parte biológica, tú llegas al hospital con una fractura o dolor y se centran en ayudar en la parte física, cuando para recuperar su salud deben tener un equilibrio en sus diferentes áreas”

Precisó que estas cuatro esferas son las que deben estar en equilibro para brindar una atención integral a los adultos mayores. “Recordemos que desde que nacemos tenemos cambios, porque el ser humano comienza a envejecer desde el día que nace; nos volvemos más lentos, nos salen canas, con el paso del tiempo, nosotros debemos reconocer como cambios naturales y debemos estar preparados para recibirlos. Por ejemplo si ya no puedo correr, camino pero no me quedo sentado”.

Reiteró que el envejecimiento trae consigo cambios físicos y emocionales que deben enfrentarse de una manera optimista para llevar una vejez feliz, y recomendó a los familiares escucharlos y compartir con ellos las experiencias que tuvieron en su juventud, que por su avanzada edad ya no pueden hacer, porque muchas veces esta es la manera como lo vuelven a vivir.

Cabe señalar que se le hizo entrega al representante de Cecati 68, Ramiro Herrera Godina, y a la ponente Martha Cecilia Mercado, de un agradecimiento por el apoyo brindado al Sistema DIF durante la Semana Deportiva y Cultural del Adulto Mayor, que culminará este viernes con la tradicional “Cana al Aire”, donde los 800 adultos que conforman los 31 grupos de la tercera edad del Sistema DIF, comparten entre sí, bailan y disfrutan del festejo en su honor.