Punta El Custodio, un santuario de vida silvestre

Tranquilidad y silencio prevalecen en este pequeño refugio, donde es posible convivir con tortugas marinas y una gran variedad de aves, además de practicar surf o saborear el tradicional pescado zarandeado.

Oscar Juárez/La Opinión

Exuberantes palmeras, manglares y el impresionante azul del Océano Pacífico enmarcan este microdestino de la Riviera Nayarit. En Punta El Custodio, el silencio y la tranquilidad se respiran a kilómetros a la redonda, por lo que es ideal para el viajero que desea dejar atrás el estrés del día a día.

Este pequeño edén se localiza en el municipio de Compostela, sobre la carretera costera Las Varas-San Blas, a casi dos horas de Nuevo Vallarta (hacia al norte) y a 40 kilómetros de San Blas (hacia el sur). Actualmente es el lugar de residencia de un grupo de afortunados amantes de la naturaleza que desde hace más de 30 años han edificado villas y condominios de bajo impacto ecológico para no dañar el entorno.

VER PARA CREER: Uno de los sitios que hay que ver para creer en Punta Custodio es Playa Las Tortugas, que se extiende a lo largo de 8 kilómetros. No creerás lo que ven tus ojos cuando después de recorrer un breve sendero, la vegetación se abre y te encuentras de golpe con un cuadro fascinante: altos peñascos, cientos de palmeras perfectamente alineadas, la desembocadura de un estero y la inmensidad del mar.

Localizada frente a una vieja plantación de cocoteros, esta playa casi virgen es el refugio de centenares de especies de aves y reptiles y debe su nombre a que ahí llegan a desovar anualmente diferentes variedades de tortugas marinas. Por otra parte, es el lugar perfecto para los aficionados del ecoturismo y para todos los interesados en gozar de ambientes silvestres puros y bellos.

¡Ven a surfear!: Playa Las Tortugas también es favorita de los amantes del surf y el kayak. Incluso es considerado uno de los mejores lugares para surfear en México, por lo que es común ver a grupos de jóvenes con su tabla bajo el brazo intentando domar las olas, especialmente los domingos.

Aquí también se encuentra uno de los campamentos más importantes de tortugas marinas en la Riviera Nayarit, al que año con año llegan decenas de voluntarios de diversas nacionalidades con el objetivo de vigilar la anidación y proteger los huevos. El campamento es operado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y es uno de los más productivos de la región, con más de 250 mil tortugas liberadas por temporada.

Playa Platanitos: Al otro lado de Punta El Custodio se localiza Playa Platanitos, un rústico pueblo de pescadores, donde se encuentran varios restaurantes, llamados popularmente “ramadas”, que ofrecen platillos a base de mariscos y el tradicional pescado zarandeado preparado con pargo o huachinango a la parrilla sobre leña de mangle, sazonado con especias locales y decorado con rebanadas de tomate y pepino.

La hermosa y apacible playa tiene una extensión de 400 metros por 15 metros de ancho, de agua templada y de tonalidad turquesa; la arena es de textura fina color gris claro.

Finalmente, no dejes de visitar el “Jardín de Colibríes”, una especie de santuario para estas aves, como parte de un proyecto integral que impulsa la comunidad con un doble fin: la conservación de la biodiversidad y la creación de nuevos productos turísticos.

CÓMO LLEGAR A PUNTA CUSTODIO Y PLAYA PLATANITOS: Punta Custodio-Playa Platanitos se localiza en el corredor turístico Riviera Nayarit, a 62 kilómetros de la ciudad de Compostela, aproximadamente a 25 kilómetros del poblado Las Varas, vía la carretera federal 200. Desde el sur se ubica a 2 horas aproximadamente de Nuevo Vallarta, así que antes de llegar habrás pasado por los otros pueblos tradicionales de la costa, como Bucerías, Sayulita y Rincón de Guayabitos.

La carretera federal 200 Tepic-Puerto Vallarta, conecta el norte, centro y sur de México, lo que permite viajar desde las principales ciudades del país.