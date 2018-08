SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

NAYARIT UNO DE LOS PRIMEROS LUGARES CON MENOS POBREZA

De ésta manera lo dijo el Titular de SEDESOL en el País EVIEL PÉREZ MAGAÑA, ante los diferentes representantes de los medios de comunicación masivos, en el término de la firma del convenio, para la Inclusión de las personas con Capacidades Diferentes, lo cual llena de orgullo, al Gobernador Antonio Echevarría García, quien asegura por su parte que no bajará la guardia y que los tres años restantes, seguirá quitando el polvo que queda del LODAZAL que le dejaron, por ello es que Nayarit está cambiando” ante ello estamos haciendo lo que debieron haber hecho los anteriores, pero prefirieron otra cosa, así que a los servidores públicos les espera un arduo trabajo y responsabilidad…….. JAIME CUEVAS Y JUNTOS POR UN BAHÍA VERDE. Ante esta modalidad NO, queda otra el RECONOCIMIENTO, de toda la Población, Empresarios, Colaboradores, Organizaciones y su mismos colaboradores, quienes mañana sábado tendrán una extenuante tarea, ya que desde las 9 hasta las Dos de la tarde, habrán de iniciar la Reforestación en el crucero de la Cruz de Huanacaxtle hasta JARRETADERAS, de ahí al Crucero de Mezcales hasta el bulevar Emilio M González, hasta pasar por San Vicente, Porvenir San José hasta Los Indios después por Valle de Banderas hasta finalizar en San Juan, plantando Palmeras y Árboles, para un mejor medio ambiente en el futuro, OJALÁ y todos hagan conciencia de que la tarea NO, termina con solo hacer el trabajo de el hoyo, poner la planta echarle tierra y regarlo para ahí dejarlo, SE tiene que seguir regando y cuidando para que se desarrolle y crezca para llegar a ser una Palma y Árbol, que de una imagen diferente y a la vez, un pulmón para respirar un aire más puro………. DIPUTADOS ENCABEZADOS POR POLO DOMÍNGUEZ. Sesionaron con siete puntos, dentro del orden del día, donde se realizó pase de lista, lectura del acta anterior y lo más sobresaliente fue ron los dos oficios de la Legisladora Erika Aldaco, de Ismael Duñalds y la Iniciativa de Rodolfo Pedroza para reformar el artículo 179 de la ley de Tránsito y Transportes del Estado, logrando de esta manera terminar esta semana, con sus ejercicios los Diputados y la próxima semana estar de nuevo, empapados, prestos para proseguir con el análisis, reformas y, en su caso aprobar lo más conveniente para que la ciudadanía, tenga más beneficios y leyes que le sean benéficas………NUEVOS SUBSECRETARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN ECHEVARRISTA, Se integran David Rivera Bernal, quien estuviese en diferentes cargos dentro del Ayuntamiento, posteriormente en Gobierno del Estado, luego como Delegado de Sedesol, donde por cierto dejó una estela y no precisamente de honestidad, sin embargo HOY, es el flamante Subsecretario de Gobierno, también tenemos a otro personaje, pero éste se ganó el cargo con esfuerzo, lealtad y trabajo, Adolfo Don Juan Michel, el cual desde campaña se desgañitaba, con lluvia, sol y diversas situaciones con hambre y sed, este la hacía de Maestro de ceremonia en todos y cada uno de los eventos de AEG, hasta que se le hizo Justicia y ahora es Subsecretario de Participación Ciudadana, lo que hay cierta diferencia y formas de haber llegado a éstos cargos y responsabilidad…Felicidades a mi hijo, que hoy cumpleaños, tendrá más de 30 pero para mí sigue siendo un bebé y el único hijo, que Dios y la Virgen, te den muuuuchos años más de Vida, Alegría y Felicidad, psdta. Te quiero mucho gusto hijo.