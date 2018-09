SUCESOS Y MÁS

Por Ramón Álvarez García

LA SEGURIDAD PÚBLICA DE MÉXICO Y NAYARIT REQUIEREN

De una Policía Integra, Honesta, Entregada y de la misma manera bien remunerada, SÓLO de esta manera se logrará La Seguridad Ciudadana Paz Social” lo anterior fue externado durante la Reunión Nacional de Occidente, en Nuevo Vallarta, ante la presencia del Secretario Nacional de Seguridad Pública, RENATO SALES, siendo el anfitrión JAVIER HERRERA VALLES, Secretario de Seguridad Pública en Nayarit, lo que subrayó, Necesitamos el México en Paz, que nos lleve a la Paz Social” por lo tanto hay un buen entendimiento, sólo falta llevarlo a cabo y que sea de una forma directa, pronta, clara y precisa, o que piensa la Ciudadanía?……… MANDO ÚNICO DE PUERTO VALLARTA INVESTIGA O INTIMIDA. Esta es una de las preguntas que se hace la ciudadanía, en general, pues trabajadores de diversas Empresas, son molestados en los estacionamientos, calles, Avenidas y brechas que les lleva a sus hogares, la INVESTIGACIÓN, no es parar y balbucear, “Este carro tiene reporte de robo, a ver bájate para correr la serie” ESTO ES INTIMIDACIÓN Y VIOLATORIO A LOS DERECHOS HUMANOS, por la simple y sencilla razón de que, si hay certeza de que es robado, para que corren serie, total se detiene no sólo el carro también al que lo conduce o tripulación, sin embargo esta es mi una Treta, para tratar de sacar dinero a base de una mentira vil y fuera de toda ley, el introducirse a una propiedad privada, como lo es el estacionamiento y al carro que se les antoja, tomarlas fotografías, también es delicado y se puede pensar que hay una comida con los robacarros, quienes al tener datos de horarios, marcas, modelos de dónde se encuentran, pues hay facilidades para éstos delincuentes o ellos mismos cuando salen de descanso, pueden hacer de las suyas, no sería el primer caso ni Ciudad donde se registrarán éstos hechos, que Policías, tengan doble propósito en servicio y en descanso, por lo tanto ahí, están las formas de evitar la pésima imagen de la Mando Único, Investiga o Íntimas, para robar?………. ULISES RUIZ EXGOBERNADOR DE OAXACA EN TEPIC. Este lunes dará un recorrido por las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para saludar y tener reuniones con todos y cada uno de los sectores, Campesino, Social y Político, en donde buscará, la reagrupación, reorganización y sobre todo la Unidad para fortalecer al Priismo Nayarita y posteriormente, buscar llegar al liderazgo de los 32 Estados que conforman a nuestro País México, por lo tanto hoy tendrá n una fiesta interior, los que actualmente se encuentran muy divididos, desorientados y necesitados de un real liderazgo, que es lo que busca, el exmandatario Oaxaqueño Ulises Ruiz……. LOS QUE TRABAJAN Y SIEMPRE SON SEÑALADOS. Éste pasado fin de semana, fui al cajero que se encuentra, dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal de Bahía de Banderas y, grande fue mi sorpresa, observar al tesorero, Carlos Virgen, Zulma, Iván, Alexis, Antonio y otros jóvenes que laboran en Egresos, sí ahí donde llegan los documentos para que se hagan los cheques, para todos, los trabajadores de confianza, sindicalizados, funcionarios, apoyo social, Policías, tránsitos y hasta de Empresas Periodísticas, Radio, Televisión, feisbuqueros, en fin, pero lo importante es que Zulma y su equipo, se dieron cita para la reforestación del sábado, entregaron Cheques y todavía, se dieron tiempo para, estar en un curso y preparar el presupuesto del 2019, todavía reniegan y se expresan mal de Zulma, Iván y más, se vale?……… Felicidades a nuestro amigo JAZIEL PELAYO, pues ayer cumplió sus 33 primaveras, que la haya pasado lo mejor de lo mejor, el día de ayer Domingo, un abrazo afectuoso y saludos……… GUEVARA-Guevara, es alguien profesional, honesto, trabajador y sobre todo leal, aquel que lo señala, de que rebaja los apoyos, que no los entrega, que tiene en su lista a quién le cobra en otros lados y que abusa de la confianza de la Chaparrita Presidenta Municipal de Compostela, no es cierto o me equivoco?