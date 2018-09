Contralínea

Francisco Javier Villa

Corrupción y Sutsem, el enorme barril sin fondo en Nayarit

No hay manera de evitar que las finanzas del estado y los municipios mejoren con la ola de corruptelas de muchos de los que utilizan su posición política para beneficio propio, que entran a gobernar con una mano delante y otra detrás, salen muy orondos con grandes cuentas en los bancos, grandes y lujosas propiedades, que supieron “sacarle raja” a lo que les llegaba a manos llenas, algunos con tráfico de influencias, otros más “con jugosas propinas” que provenían de gente que buscaba la manera de “darle vuelta” a los pagos de impuestos, de licencias de funcionamiento, de construcción y tantas cosas más que por lo regular ni siquiera pasan por las finanzas públicas, ya que no aparecen en las cuentas oficiales debido a que dichos ingresos se quedan en manos de unos cuantos, principalmente los que pueden tomar decisiones importantes que se quedan en los bolsillos de los que pueden y saben hacerlo.

Nayarit sigue sumido en la incompetencia, en la irresponsabilidad y en la corrupción de la clase gobernante, ya que en sus más de 100 años de vida muchos entran pobres y salen no ricos, millonarios, soberbios y altivos, abriendo negocios, comprando propiedades y haciéndose los mártires, algunos todavía tienen el descaro de querer escalar en los peldaños de la política, aunque para esta vez ya no buscarán el dinero, más si el poder que los haga impunes de todos sus latrocinios, con decirles que hay varios ejemplos que se notan de manera descarada por todos los rumbos de esta tierra de Coras, Huicholes y Mexicaneros.

En donde si ya no ocultan nada son en el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, mejor conocido como Sutsem, en donde por muchas décadas mantiene una dirigente que ha sido de todo, desde Diputada Local, como Diputada Federal, sólo le falta ser Gobernadora, pero que gracias a que ha sabido aprovechar los resquicios de los grupos gobernantes, vía la política local, ha logrado tantas prestaciones que tiene a sus agremiados felices de la vida y ella vive su espacio rodeada de lujos, de gran confort que no permite que nadie le arrebate ese lugar, convenciendo a sus agremiados de que sólo ella puede mantener los beneficios a la alza, como quién dice “tiene el mando, sometiendo a los gobiernos con la amenazas de un paro laboral, valiéndole madre que la gente pague cada vez más altos los impuestos”, se ha dado el lujo de ponerse al tamaño de los gobiernos, aduciendo que si ellos roban o ganan mucho, es justo que los trabajadores reciban más prestaciones, sólo falta que exijan que sus horarios de trabajo sean de tan solo 5 horas y ganen como si de verdad trabajan las 8 horas de los obreros que de verdad “se la rajan” de sol a sol en la obra, en el campo o en la hotelería en donde la verdad pagan poco, pero exigen mucho.

Estas son parte de las Prestaciones del Sutsem en Nayarit, manteniéndose como el enorme barril sin fondo: Para entender un poco el problema al que se enfrentan los ayuntamientos y gobierno de Nayarit y a todo esto súmenle las deudas heredadas de los anteriores gobernantes que simplemente firmaron acuerdos valiéndoles madre las consecuencias.

PRESTACIONES ORDINARIAS: 1- Ayuda para despensa, 2- Ayuda Escolar, 3- Útiles Escolares, 4- Ayuda de Transporte, 5- Ayuda para renta, 6- Bono de productividad, 7- Gratificación por cada 5 años de servicio, 8- Bono de despensa, 9- Bono para gastos domésticos, 10- Compensación por trabajos insalubres.

PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS: 11- Aguinaldo (75 días), 12- Vacaciones (de 10 a 16 días hábiles semestrales), 13- Prima vacacional (de 5 a 16 días semestrales), 14- 7 días de asueto obligatorio y salir temprano otros 6. 15- 5 o 6 días de salario por ajuste de calendario. 16- Material deportivo ($1837 pesos anuales por trabajador) 17- Guardería y actividades culturales ($915.92 anuales por trabajador). 18- Bono de previsión social (27 días de salario íntegro) 19- Apoyo educacional (2,450 pesos anual)

20- Bono de día del padre (535 pesos) 21- Arcón navideño ( con 52 productos enlistados ) 22- Bono por fin de administración municipal (3,000 pesos) 23- Ayuda para compra de lentes (hasta por 1672.95 pesos) 24- Uniformes 25- Estímulos por 15, 20 y 25 años de servicio (de 4 mil 500 a 22 mil 800 pesos)

26- Compensación por antigüedad 27- Estímulos por jubilación

PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL: 28- Reducción de jornada para lactancia 29- Cuidados Materno 30- Seguro de vida (de 80 a 160 mil pesos) 31- Fondo de ahorro

PRESTACIONES CULTURALES: 32- Reducción de jornada a estudiantes de nivel profesional (aunque sea universidad patito) 33- Exención del pago del agua 34- 9 licencias con goce de sueldo 35- hasta 6 meses de licencia sin sueldo 36- Aseguramiento de vehículos 37- Pago de guardería

ESTIMULOS: 38- Estímulos de asistencia, puntualidad y disciplina 39- Estimulo por titulación u obtención de grado académico

PRESTACIONES EXCLUSIVAS: 40- Ayuda para el deporte 41- Ayuda para el festejo del día del niño

42- Fondo para préstamos personales 43- Becas 44- Apoyo para combustible del sindicato 45- Apoyo para pago de agua potable de sus instalaciones 46- Comisionados del SUTSEM 47- Compensación a comisionados 48- Compensación extraordinaria a comisionados 49- Descuento de 50% en trámites administrativos 50- Fondo de mutualidad 51- Ayuda para los días del burócrata, de las madres y del padres.

Más de 50 beneficios que ahorcan las finanzas de cualquiera, ya sean gobiernos, como empresas privadas. Hasta donde vamos a parar?